Comment se procurer des billets pour le match Southampton - Arsenal : tarifs de la FA Cup, informations sur le match, heure du coup d'envoi et plus encore

Southampton accueille Arsenal au St Mary's Stadium de Southampton le samedi 4 avril, à l'occasion d'un quart de finale crucial de la FA Cup qui représente un obstacle de taille pour les deux clubs dans leur quête d'un titre national.

Les Saints abordent cette rencontre en tant que représentants de la Championship, avec l'intention de créer la surprise face à l'un des prétendants au titre de Premier League sur son propre terrain.

GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour le match Southampton - Arsenal, notamment où les acheter et à quel prix.

À quelle heure commence le match Southampton - Arsenal en FA Cup ?

Comment acheter des billets pour le match Southampton - Arsenal en FA Cup ?

L'achat de billets directement sur les sites officiels des clubs est généralement considéré comme la méthode la plus sûre pour se procurer des billets pour la FA Cup.

Il est essentiel de réserver tôt, les détenteurs d'abonnements et les membres inscrits ayant généralement les meilleures chances d'obtenir des places.

Les billets pour la FA Cup ne sont pas automatiquement inclus dans le prix de l'abonnement d'une équipe, mais les détenteurs d'abonnements (et les membres du club) bénéficient généralement de périodes d'accès prioritaire pour acheter leurs places.

En plus d'acheter des billets pour la FA Cup via les canaux officiels, les supporters ont la possibilité de se les procurer sur le marché secondaire via des plateformes telles que StubHub, si vous recherchez des billets de dernière minute.

Southampton vs Arsenal en FA Cup : tout ce que vous devez savoir

Southampton vs Arsenal : forme des équipes

Southampton vs Arsenal : historique des confrontations récentes

Classement Southampton vs Arsenal

À quoi s'attendre du match Southampton vs Arsenal ?

Southampton aborde ce quart de finale en pleine forme sur le plan national, et se bat actuellement pour remonter en Premier League.

Leur parcours jusqu'aux quarts de finale a été impressionnant, avec notamment une victoire 1-0 à l'extérieur contre Fulham au cinquième tour.

Pour l'entraîneur Russell Martin, ce match est l'occasion de prouver que son équipe peut rivaliser avec l'élite tout en visant une qualification historique pour Wembley.

Arsenal se rend sur la côte sud avec l'intention de rebondir après une défaite décevante 2-0 contre Manchester City en finale de la Carabao Cup le 22 mars. Malgré ce revers, l'équipe de Mikel Arteta s'est montrée dominante ailleurs, notamment en battant le Bayer Leverkusen 2-0 le 17 mars 2026 pour se qualifier en Ligue des champions.

Ce match marque la première fois en six ans qu'Arsenal atteint les quarts de finale de la FA Cup, ce qui ajoute une pression énorme pour obtenir un résultat.

Southampton comptera sur le soutien bruyant de ses supporters dans un St Mary's complet pour combler son retard face à une équipe techniquement supérieure. Attendez-vous à une rencontre de haute intensité où le style de jeu basé sur la possession des Saints mettra à l'épreuve une défense d'Arsenal qui a récemment montré de rares faiblesses lors de matchs à élimination directe à enjeux élevés.

En savoir plus