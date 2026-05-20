La RD Congo se rend dans le sud pour un match décisif du groupe K contre l'Ouzbékistan, une rencontre présentée comme une finale historique pour les deux nations en lice pour la Coupe du monde 2026.

Les Léopards congolais effectuent leur grand retour sur la scène internationale pour la première fois depuis plus de cinquante ans, tandis que l’Ouzbékistan, venu d’Asie centrale, fera ses débuts dans la compétition depuis la Géorgie.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter, à quels prix et toutes les informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match RD Congo - Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de la RD Congo pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Portugal - RD Congo NRG Stadium, Houston Billets 24 juin 2026 Colombie vs RD Congo Stade Akron, Zapopan Billets 28 juin 2026 République démocratique du Congo vs Ouzbékistan Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Calendrier de l'Ouzbékistan pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Ouzbékistan vs Colombie Stade Azteca, Mexique Billets 24 juin 2025 Portugal vs Ouzbékistan NRG Stadium, Houston Billets 28 juin 2026 République démocratique du Congo vs Ouzbékistan Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre RD Congo – Ouzbékistan ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde (y compris la prévente Visa et les tirages au sort anticipés) sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets pour cette rencontre est désormais extrêmement limitée.

Voici l'état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel, contrairement aux tirages au sort. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, surtout pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match RDC-Ouzbékistan ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du jour de la rencontre.

Pour la rencontre RDC-Ouzbékistan programmée à Atlanta, les tarifs d’entrée représentent actuellement un vivier d’opportunités pour les supporters désireux de vivre un moment historique. Alors que l’Ouzbékistan effectue ses débuts dans la compétition et que les Léopards font leur retour sur la scène mondiale, la demande pour cette dernière rencontre de groupe au Mercedes-Benz Stadium s’annonce forte aussi bien chez les supporters neutres que au sein de la communauté internationale.

Sur le marché officiel, les places les moins chères se situent actuellement entre 120 et 200 dollars, en tribune supérieure. Sur le marché secondaire, les prix d’entrée pour cette rencontre commencent aux alentours de 450 à 600 dollars.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 120 $ – 450 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 500 $ – 950 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 000 $ – 2 200 $

Hospitalité/VIP : à partir de 3 000 $

À noter que ces tarifs peuvent fluctuer selon la demande du marché. Atlanta étant un hub de transport majeur et la rencontre un tournant crucial pour les deux sélections en phase à élimination directe, la demande locale et touristique est forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à la rencontre au Mercedes-Benz Stadium, réserver dès que possible des places de catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Mercedes-Benz Stadium

Le stade de Géorgie, officiellement dénommé Atlanta Stadium et connu commercialement sous le nom de Mercedes-Benz Stadium pour la compétition, est un chef-d’œuvre d’innovation architecturale et le premier stade de sport professionnel en Amérique du Nord à avoir obtenu la certification LEED Platine.

Situé en plein centre-ville d’Atlanta, il est doté d’un toit rétractable unique, composé de huit panneaux triangulaires translucides qui se déplacent de concert pour créer un effet visuel rappelant l’ouverture et la fermeture d’un obturateur d’appareil photo.

Pour la Coupe du monde 2026, l’enceinte fonctionnera avec une capacité d’environ 75 000 places.



