Comment se procurer des billets pour le match Qatar - Suisse : prix des places pour la Coupe du monde, informations sur le Levi's Stadium et autres détails utiles

Le Qatar et la Suisse s’affronteront au célèbre Levi’s Stadium de Santa Clara le 13 juin 2026, lorsque l’effervescence de la Coupe du monde de la FIFA gagnera le nord de la Californie.

Cette rencontre de haut niveau verra le Qatar, pays organisateur de l’édition 2022, chercher à se rattraper sur le sol nord-américain face à une sélection suisse tenace et brillante sur le plan tactique, habituée à se surpasser lors des grands rendez-vous.

GOAL vous guide pas à pas pour acheter vos places : où les trouver, les dernières tendances de prix et comment dénicher les billets les moins chers.

Quand aura lieu le match Qatar - Suisse lors de la Coupe du monde 2026 ?

Date et heure Match Lieu Billets 13 juin 2026 Qatar - Suisse Levi’s Stadium, Santa Clara Billets

Calendrier de la Coupe du monde au Qatar

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Qatar - Suisse Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 18 juin 2026 Qatar – Canada SoFi Stadium, Los Angeles Billets 24 juin 2026 Qatar vs Bosnie-Herzégovine BC Place, Vancouver Billets

Calendrier de la Suisse pour la Coupe du monde

Date Calendrier Lieu Billets 13 juin 2026 Qatar - Suisse Levi’s Stadium, Santa Clara Billets 18 juin 2026 Suisse vs Bosnie-Herzégovine Lumen Field, Seattle Billets 24 juin 2026 Canada vs Suisse SoFi Stadium, Los Angeles Billets

Comment acheter des billets pour le match Qatar vs Suisse de la Coupe du monde ?

Pour obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026, il faut allier timing et stratégie. Bien que les tirages au sort officiels initiaux de la FIFA et les périodes de prévente exclusives à Visa soient terminés, il existe encore plusieurs moyens fiables d'accéder au Levi's Stadium pour assister à ce match.

La demande pour le tournoi de 2026 a battu tous les records précédents, en particulier pour les matchs se déroulant dans les grands pôles technologiques et touristiques américains comme Santa Clara. Voici la situation actuelle pour les acheteurs de billets :

La phase de vente de dernière minute est désormais le principal canal officiel. Contrairement aux tirages au sort précédents, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Si des billets apparaissent sur le portail de la FIFA, agissez sans tarder : ils partent en quelques secondes.

est désormais le principal canal officiel. Contrairement aux tirages au sort précédents, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Si des billets apparaissent sur le portail de la FIFA, agissez sans tarder : ils partent en quelques secondes. Marchés secondaires : une fois les contingents officiels épuisés, des plateformes comme StubHub demeurent la solution de référence pour nombre de supporters.

une fois les contingents officiels épuisés, des plateformes comme demeurent la solution de référence pour nombre de supporters. Plateforme officielle de revente de la FIFA : il s’agit du seul canal agréé permettant aux supporters de revendre les billets dont ils n’ont plus l’usage. Ces places sont cédées à leur valeur nominale, mais leur disponibilité est imprévisible ; il faut donc consulter fréquemment le portail officiel.

Les tarifs de la Coupe du monde 2026 varient selon l’attrait du match et la qualité de la place.

Combien coûtent les billets pour le match Qatar - Suisse de la Coupe du monde ?

Les tarifs officiels, libellés en dollars américains, débutent à 60 $ ; sur le marché secondaire, les prix varient en temps réel selon la demande.

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € - 800 € 1 000 $ – 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Que attendre du match Qatar - Suisse ?

La Suisse s’appuie généralement sur un bloc défensif discipliné et sur la créativité de ses meneurs de jeu expérimentés pour prendre à revers ses adversaires.

Le Qatar, de son côté, s’appuie sur une identité collective cohérente et à haute intensité, fondée sur des contres-attaques rapides et une parfaite maîtrise de son terrain.

Le Levi’s Stadium, antre des 49ers de San Francisco (NFL), est une enceinte de classe mondiale réputée pour ses vues dégagées, ses écrans géants et son engagement en faveur du développement durable.

Les spectateurs doivent s’attendre à des températures estivales et à une foule multiculturelle. Le stade est très bien desservi par les transports en commun au départ de San Jose et de San Francisco, mais il est vivement conseillé de réserver sa place de stationnement à l’avance si vous prévoyez de venir en voiture.