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Comment se procurer des billets pour le match Portugal OU Croatie - Espagne : tarifs de la Coupe du monde, informations sur les huitièmes de finale, ventes de dernière minute et plus encore

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L'Espagne s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Voici comment vous pouvez vous procurer vos billets.

Jeudi, au Los Angeles Stadium, l'Espagne a dominé l'Autriche, signant ainsi sa première victoire en match à élimination directe en Coupe du monde de la FIFA depuis son titre conquis en 2010 en Afrique du Sud.

L’équipe de Luis de la Fuente défiera désormais un autre adversaire européen, le Portugal ou la Croatie, au Dallas Stadium lundi 6 juillet.

GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match Portugal OU Croatie - Espagne, et leur prix.

À quelle heure aura lieu le match du Mondial entre le Portugal ou la Croatie et l’Espagne ?

Ce match à élimination directe se tiendra au Dallas Stadium (AT&T Stadium).

Comment acheter des billets pour le match du Mondial opposant le Portugal ou la Croatie à l’Espagne ?

Les principales loteries officielles de la FIFA – prévente Visa, tirage au sort anticipé et sélection aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel à retenir :

  • La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour les matchs de la Coupe du monde opposant le Portugal ou la Croatie à l’Espagne ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (salles standard)

225 $ – 540

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 – 1 775 €

850 € – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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