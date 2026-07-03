Comment se procurer des billets pour le match Portugal - Espagne : tarifs de la Coupe du monde, informations sur le match des huitièmes de finale, ventes de dernière minute et plus encore

C'est le match des huitièmes de finale que tout le monde attendait, en particulier les habitants de la péninsule ibérique. L'Espagne affrontera lundi 6 juillet à Dallas son voisin et rival, le Portugal, pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde.
Beaucoup pensaient avoir vu Cristiano Ronaldo pour la dernière fois en Coupe du monde lorsqu’il a été remplacé contre la Croatie, mais le coup de tête tardif de Gonçalo Ramos a été décisif et a propulsé le Portugal au tour suivant.
CR7 et ses coéquipiers parviendront-ils à percer la défense d’une sélection espagnole toujours inviolée dans cette Coupe du monde de la FIFA 2026 ? S’il on exclut les défaites aux tirs au but, la Roja aligne même une série impressionnante de 35 matchs sans défaite.
Un rendez-vous à ne pas manquer. GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, y compris comment obtenir des places pour Portugal-Espagne et à quel prix.
À quelle heure commence le match Portugal - Espagne ?
Ce match à élimination directe se tiendra au Dallas Stadium (AT&T Stadium).
Comment acheter des billets pour le match Portugal - Espagne de la Coupe du monde
Voici l’essentiel en bref :
- La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
- La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; elle constitue désormais le principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente du site choisi.
Combien coûtent les billets pour le match Portugal-Espagne de la Coupe du monde ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $, sans compter les majorations du marché secondaire.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
16es de finale (stades très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (salles standard)
225 $ – 540
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 – 1 775 €
850 – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295 $
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
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