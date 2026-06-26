Comment se procurer des billets pour le match Pays-Bas - Maroc : tarifs des 16es de finale de la Coupe du monde, informations sur la rencontre à l'Estadio Monterrey, ventes de dernière minute et plus encore

Les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 offrent un choc de haut vol au Mexique, où les Pays-Bas et le Maroc s'affrontent dans une rencontre à élimination directe aux enjeux considérables.

Les Oranje de Ronald Koeman ont validé leur billet en tête du groupe F grâce à une victoire convaincante 3-1 face à la Tunisie, étalant un jeu offensif qui les place parmi les prétendants au titre.

Ils devront toutefois passer un test de taille face à une redoutable équipe marocaine, qui a terminé à égalité de points avec le Brésil dans le groupe C après une victoire palpitante 4-2 contre Haïti.

Par une incroyable coïncidence, ce choc très attendu intervient exactement 32 ans après la célèbre rencontre entre les deux nations lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, promettant une bataille spectaculaire entre la rigueur tactique des Néerlandais et le jeu électrique des Lions de l’Atlas.

À quelle heure débute le match Pays-Bas - Maroc des 16es de finale de la Coupe du monde ?

Ce match à élimination directe se tiendra au stade de Monterrey (Estadio BBVA) à Guadalupe, à Monterrey, au Mexique.

Coupe du monde - Phase Finale Monterrey Stadium

Comment se procurer des places pour Pays-Bas - Maroc, 16es de finale de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais historiquement bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour le match Pays-Bas - Maroc des 16es de finale de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale atteignaient 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Tour / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimative sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 € – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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PAB Dernier match MAR 1 0 Nul 0 Maroc 1 - 2 Pays-Bas 2 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Classement Pays-Bas – Maroc

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