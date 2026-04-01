Le PSG accueille Liverpool au Parc des Princes à Paris le mercredi 8 avril.

Le Paris Saint-Germain occupe actuellement la 1re place de la Ligue 1 et fait des ravages en Europe, tandis que Liverpool, 5e de la Premier League, voit la Ligue des champions comme sa dernière chance de gloire cette saison.

GOAL vous fournit toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour le match Paris Saint-Germain - Liverpool, notamment où les acheter et à quel prix.

À quelle heure commence le match de Ligue des champions Paris Saint-Germain - Liverpool ?

Ligue des Champions - Phases Finales Parc des Princes

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions Paris Saint-Germain - Liverpool ?

À l'exception de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, il n'est pas possible d'acheter des billets pour les matchs de la Ligue des champions directement auprès de l'UEFA.

Ils sont plutôt vendus club par club parmi les équipes participant à l'édition de cette saison.

Vous devez vous rendre sur le site du club concerné pour le match auquel vous souhaitez assister et y acheter votre place.

Si les sites officiels des clubs constituent le moyen le plus sûr pour les supporters d'acheter des billets pour la Ligue des champions, ceux qui souhaitent assister aux matchs peuvent envisager de se tourner vers des sites de revente tels que Ticombo pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour le match Paris Saint-Germain vs Liverpool en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour la Ligue des champions de l'UEFA varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment les clubs en lice, le lieu et le stade de la compétition.

Par exemple, une demi-finale opposant le Real Madrid ou Arsenal coûterait bien plus cher qu'un match de phase de groupes à Limassol contre Pafos.

Les clubs fixent généralement les prix des billets pour la Ligue des champions de l'UEFA au début de la saison pour la phase de groupes. Si une équipe se qualifie pour les phases à élimination directe, les prix peuvent augmenter pour certains matchs, en fonction de l'adversaire, du lieu et de la demande.

Consultez régulièrement les sites officiels de billetterie des différents clubs pour obtenir plus d'informations sur les disponibilités et les tarifs.

Si vous recherchez des options de dernière minute, des billets sont actuellement disponibles sur des sites de revente tels que Ticombo.

À quoi s'attendre du match Paris Saint-Germain - Liverpool ?

Le PSG aborde ce quart de finale en pleine forme offensive. Il a récemment démantelé Chelsea en huitièmes de finale avec une victoire écrasante 5-2 au Parc des Princes le 11 mars, avant de confirmer sa supériorité par un 3-0 à Stamford Bridge le 17 mars.

Avec Bradley Barcola et Ousmane Dembélé qui étirent les défenses, l'équipe de Luis Enrique affiche actuellement une moyenne de près de trois buts par match dans la compétition.

Après une défaite 1-0 à l'extérieur contre Galatasaray le 10 mars, Liverpool a renversé la tendance lors d'une soirée européenne à Anfield, écrasant les géants turcs 4-0 le 18 mars pour se qualifier.

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