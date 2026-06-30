Le Paraguay a créé la première grosse sensation des phases à élimination directe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en éliminant l’Allemagne à l’issue d’une séance de tirs au but haletante, lundi à Boston, lors des seizièmes de finale.
Les Sud-Américains ne sont plus qu’à une victoire d’égaler leur meilleure performance de l’histoire en Coupe du monde, eux qui avaient atteint les quarts de finale lors de leur dernière participation au plus grand tournoi de football de la planète, en 2010.
Pour poursuivre leur parcours, ils devront désormais éliminer une autre grande nation européenne, la France, samedi 4 juillet au Lincoln Financial Field de Philadelphie.
Double championne du monde (1998, 2018), la France abordera cette rencontre après avoir facilement disposé de la Suède lors des seizièmes de finale, mardi au New Jersey.
Les Bleus ont remporté leurs trois matches du groupe I et comptent dans leurs rangs, en la personne du capitaine Kylian Mbappé, l’un des favoris pour le Soulier d’or. L’attaquant du Real Madrid, qui avait terminé meilleur buteur de la Coupe du monde 2022, a inscrit six buts en quatre matches jusqu’à présent.
GOAL vous guide également sur les dernières informations concernant les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match Paraguay - France et à quels prix.
À quelle heure commence le match Paraguay - France ?
Ce match à élimination directe se tiendra au Lincoln Financial Field de Philadelphie.
Comment acheter des billets pour Paraguay - France
Les principales loteries officielles (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage aléatoire post-tirage) sont désormais closes.
Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente libre est désormais au plus bas.
Voici l’essentiel à retenir :
- La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
- La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.
Combien coûtent les billets pour le match Paraguay - France de la Coupe du monde ?
La FIFA a instauré une tarification variable pour le tournoi 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades standard)
225 $ – 540
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 – 1 775 €
850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
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