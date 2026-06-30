Comment se procurer des billets pour le match Paraguay - France ou Suède : tarifs de la Coupe du monde, informations sur les huitièmes de finale, ventes de dernière minute et plus encore

Le Paraguay a créé la première grosse sensation des phases à élimination directe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en éliminant l’Allemagne au terme d’une séance de tirs au but haletante, lundi à Boston. Pour poursuivre son parcours, la sélection sud-américaine devra désormais battre une autre grande nation européenne, samedi 4 juillet au Lincoln Financial Field de Philadelphie.

Les Sud-Américains ne sont plus qu’à une victoire d’égaler leur meilleure performance de tous les temps en Coupe du monde, puisqu’ils avaient atteint les quarts de finale lors de leur dernière qualification pour le plus grand tournoi de football de la planète en 2010.



Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match Paraguay – France OU Suède, et à quel prix.

À quelle heure débute Paraguay - France ou Suède ?

Ce match à élimination directe se jouera au Lincoln Financial Field de Philadelphie.

Coupe du monde - Phase Finale Philadelphia Stadium

Comment acheter des billets pour Paraguay - France ou Suède

Les principales loteries officielles de la FIFA (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte : il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi consulter des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à lire attentivement les conditions de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour les matchs Paraguay – France ou Suède de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs de la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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