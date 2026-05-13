La Croatie se rendra à Toronto pour affronter le Panama lors de la deuxième journée du groupe L de la Coupe du monde 2026.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Panama - Croatie : points de vente, tarifs et informations pratiques sur le stade.

À quelle date se tiendra la rencontre Panama - Croatie dans le cadre de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier du Panama pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Ghana vs Panama BMO Field, Toronto Billets 23 juin 2026 Panama – Croatie BMO Field, Toronto Billets 27 juin 2026 Panama - Angleterre MetLife Stadium, New Jersey Billets

Calendrier de la Croatie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Angleterre vs Croatie AT&T Stadium, Arlington Billets 23 juin 2026 Panama - Croatie BMO Field, Toronto Billets 27 juin 2026 Croatie vs Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets

Comment se procurer des places pour le match Panama - Croatie ?

À ce stade, les principales loteries officielles de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les tirages au sort aléatoires anticipés, sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets pour les premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l'état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et se poursuit jusqu’à la fin de la compétition. Contrairement aux tirages au sort, les transactions s’effectuent en temps réel : il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs peuvent toutefois différer du prix facial. Il est conseillé de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Panama - Croatie ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’écart avec la date du match.

Pour la rencontre Panama-Croatie à Toronto, les places les moins chères représentent actuellement un vivier d’opportunités pour les supporters désireux d’assister à la rencontre. Les vice-champions de 2022 espèrent marquer les esprits et offrir à leur légendaire capitaine un adieu à la hauteur de sa carrière.

Actuellement, les places les moins chères se situent autour de 510 à 750 dollars pour les tribunes supérieures.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 510 $ – 800 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 850 $ – 1 200 $

Catégorie 1 (niveau inférieur – côté terrain) : 1 250 $ – 2 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 1 770 $

À noter que ces tarifs peuvent fluctuer selon la demande du marché. Toronto étant un pôle historique majeur et la rencontre se déroulant un samedi, la demande locale pour ce match décisif pour le classement du groupe s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à ce choc au Lincoln Financial Field, se procurer rapidement les places encore disponibles en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Tout ce qu'il faut savoir sur le Toronto Stadium

Le BMO Field de Toronto, rebaptisé « Toronto Stadium » durant la compétition pour respecter les règles de sponsoring de la FIFA, a été profondément transformé en vue de la Coupe du monde 2026.

Sa capacité est passée d’environ 30 000 à 45 736 places grâce à l’ajout de 17 756 sièges temporaires, une extension nécessaire pour dépasser le seuil minimal de 40 000 sièges exigé par la FIFA.

Quatre nouveaux écrans géants totalisant plus de cinq millions de pixels LED ont été installés, et les infrastructures Wi-Fi et vidéo ont été modernisées.

Le stade accueillera six rencontres, dont le match d’ouverture du Canada face à la Bosnie-Herzégovine.