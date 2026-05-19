Comment se procurer des billets pour le match Panama - Angleterre : prix des places pour la Coupe du monde, informations sur le MetLife Stadium et autres détails utiles

L'Angleterre clôturera sa campagne dans le groupe L de la Coupe du monde 2026 face au Panama le 27 juin.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour la rencontre Panama - Angleterre : points de vente, tarifs et informations pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Afrique du Sud - Corée du Sud lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier du Panama pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Ghana vs Panama BMO Field, Toronto Billets 23 juin 2025 Panama vs Croatie BMO Field, Toronto Billets 27 juin 2026 Panama – Angleterre MetLife Stadium, East Rutherford Billets

Calendrier de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin Angleterre vs Croatie AT&T Stadium, Dallas Billets 23 juin Angleterre vs Ghana Gillette Stadium, Massachusetts Billets 27 juin : Panama – Angleterre Panama - Angleterre MetLife Stadium, East Rutherford Billets

Comment se procurer des places pour cette rencontre ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : il s’agit de la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées ; les tarifs y sont souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Panama - Angleterre ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour le match Panama-Angleterre dans le New Jersey, les places d’entrée de gamme représentent actuellement l’option la plus intéressante pour les supporters à budget limité. Comme le pays hôte entre en lice pour une finale de groupe décisive, la demande devrait être l’une des plus élevées du premier tour.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en haut des tribunes, se négocient autour de 400 à 550 dollars.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 400 $ - 750 $

Catégorie 2 (milieu de gamme) : 800 $ - 1 300 $

Catégorie 1 (niveau inférieur/ligne de touche) : 1 500 $ - 3 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 4 000 $

À noter que ces tarifs peuvent fluctuer selon la demande du marché. Étant donné que le New Jersey est une destination mondiale de premier plan et un hub majeur pour l’équipe hôte, la demande locale s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à cette rencontre à enjeux élevés, la meilleure stratégie est donc de réserver rapidement les places encore disponibles en catégorie 3.

Le face-à-face Panama - Angleterre s’annonce captivant.

PAN Dernier match ANG 0 0 Nul 1 Angleterre 6 - 1 Panama 1 Buts marqués 6 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Tout ce qu’il faut savoir sur le MetLife Stadium

Situé au Meadowlands Sports Complex d’East Rutherford, dans le New Jersey, à environ 8 km à l’ouest de New York, le MetLife Stadium est un équipement polyvalent.

Inauguré en 2010 pour remplacer le Giants Stadium, il accueille régulièrement les New York Giants et les New York Jets, franchises de la NFL.

Le MetLife Stadium est rodé aux grandes affiches footballistiques : il a déjà organisé des rencontres lors de plusieurs compétitions, dont la Gold Cup de la CONCACAF en 2011 et 2015, ainsi que la Copa América en 2024.

Pour peaufiner sa préparation en vue de la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026, il a accueilli plus tôt cette année la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, opposant Chelsea au Paris Saint-Germain devant 81 118 spectateurs.