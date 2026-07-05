Comment se procurer des billets pour le match Norvège - Angleterre : tarifs pour la Coupe du monde à Miami, informations sur le quart de finale, offres de dernière minute et plus encore

La Coupe du monde 2026 bat son plein : un quart de finale historique, Norvège-Angleterre, est officiellement programmé en Floride.

De retour sur la scène mondiale pour la première fois depuis 28 ans, les Vikings ont créé la sensation en éliminant le Brésil, quintuple champion du monde, au MetLife Stadium.

L'Angleterre de Thomas Tuchel a survécu à un match haletant et riche en rebondissements, avec cinq buts marqués à l'Azteca, pour s'imposer de justesse 3-2 face au Mexique, co-organisateur de la compétition.

À quelle heure débute le match Norvège - Angleterre ?

Ce quart de finale très attendu se tiendra au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride.

Coupe du monde - Phase Finale Miami Stadium

Comment se procurer des places pour ce choc ?

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter au préalable les conditions générales de vente de ces sites.

Combien coûtent les billets pour le match Norvège - Angleterre de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 9–11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 $ – 5 500 $ (moyenne : 2 348 $) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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NOR Derniers matches ANG 0 0 Nul 2 Victoires Angleterre 1 - 0 Norvège

Norvège 0 - 1 Angleterre 0 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 0/2 Les deux équipes ont marqué 0/2

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