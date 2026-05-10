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Comment se procurer des billets pour le match NBA entre les Lakers de Los Angeles et le Thunder d’Oklahoma City : Playoffs, tarifs et autres informations utiles

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Tout savoir sur les prix des billets pour le match Lakers - Thunder, les meilleurs endroits pour les acheter et bien plus encore.

Les Oklahoma City Thunder ont le dos au mur les Los Angeles Lakers, abordant le quatrième match, le lundi 11 mai 2026, avec une avance confortable de 3-0 dans la série. Après deux victoires à domicile sans encombre lors des matchs 1 et 2, les Thunder, tête de série n° 1, se sont imposés à l’extérieur en écrasant les Lakers 131 à 108 lors du troisième match, samedi soir à la Crypto.com Arena.

Malgré le savoir-faire des vétérans californiens, la fougue et la profondeur du banc de l’équipe de l’Oklahoma ont jusqu’ici fait la différence, creusant un écart qui rappelle la dynamique de la saison régulière. Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren ont ainsi porté une attaque équilibrée, totalisant 59 points sur les trois rencontres.

GOAL vous indique comment obtenir des billets pour ce match décisif à Los Angeles et vous tient informés de la situation médicale d’un effectif angelino décimé par les blessures.



Combien coûtent les billets pour Lakers-Thunder en playoffs ?

Les Lakers, dos au mur, doivent impérativement s’imposer pour éviter le sweep ; les tarifs des places pour le match 4 à Los Angeles sont donc restés relativement stables, mais nettement plus élevés qu’au premier tour.

  • Match 4 (Los Angeles) : Ce lundi soir à la Crypto.com Arena, les billets d’entrée sont proposés à partir de 181 $ sur le marché primaire. En revanche, quelques places en balcon sont disponibles auprès de revendeurs du marché secondaire dès 90 $.
  • Pour un éventuel Match 5 à Oklahoma City le mercredi 13 mai, les premiers prix au Paycom Center débutent à 182 $.
  • Côté parquets, les places premium à Los Angeles pour le Match 4 dépassent 12 500 $, tandis que des sièges VIP équivalents pour un éventuel Match 5 à OKC sont proposés autour de 3 500 $.

Les facteurs qui influencent ces tarifs sont les suivants :

  • Blessure de Luka Dončić : Les espoirs de remontée des Lakers ont subi un coup fatal cette semaine. Luka Dončić est officiellement forfait pour le reste des séries éliminatoires, alors qu’il poursuit une rééducation de huit semaines suite à une élongation du tendon d’Achille de grade 2. Le club ne s’attend plus à le voir revenir avant la saison 2026-2027.
  • Après le succès de 23 points d’OKC lors du match 3, de nombreux supporters rêvent d’assister à un « gentleman’s sweep », soit une victoire nette 4-0. Cette perspective historique maintient la demande de billets à un niveau élevé pour les fans des Thunder en déplacement en Californie.


Lieux des playoffs NBA 2025/26 par prix du billet d’entrée (actuel)

Équipe

Arena

Prochain match

Prix d’entrée

New York Knicks

Madison Square Garden

Match 5 (mardi 12 mai)

À partir de 484 $

Philadelphia 76ers

Xfinity Mobile Arena

Match 4 (aujourd’hui, 10 mai)

222 $+

OKC Thunder

Paycom Center

Match 5 (mercredi 13 mai)

182 $+

Minnesota Timberwolves

Target Center

Match 4 (ce soir, 10 mai)

164 $+

Spurs de San Antonio

Frost Bank Center

Match 5 (mardi 12 mai)

à partir de 124 $

Cleveland Cavaliers

Rocket Arena

Match 4 (lundi 11 mai)

À partir de 75 $


Heure du coup d’envoi du match LA Lakers – Oklahoma City Thunder


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Actualités des équipes et compositions

Forme

LA LakersLAL
-Forme

  • LA Lakers

    108

    -

    131

    Oklahoma City Thunder

    D

  • Oklahoma City Thunder

    125

    -

    107

    LA Lakers

    D

  • Oklahoma City Thunder

    108

    -

    90

    LA Lakers

    D

  • Houston Rockets

    78

    -

    98

    LA Lakers

    V

  • LA Lakers

    93

    -

    99

    Houston Rockets

    D

Oklahoma City ThunderOKC
-Forme

  • LA Lakers

    108

    -

    131

    Oklahoma City Thunder

    V

  • Oklahoma City Thunder

    125

    -

    107

    LA Lakers

    V

  • Oklahoma City Thunder

    108

    -

    90

    LA Lakers

    V

  • Phoenix Suns

    122

    -

    131

    Oklahoma City Thunder

    V

  • Phoenix Suns

    109

    -

    121

    Oklahoma City Thunder

    V

Face-à-face

LA LakersLAL

Derniers matches

Oklahoma City ThunderOKC

0

5

Victoires

  • LA Lakers

    108

    -

    131

    Oklahoma City Thunder

  • Oklahoma City Thunder

    125

    -

    107

    LA Lakers

  • Oklahoma City Thunder

    108

    -

    90

    LA Lakers

  • LA Lakers

    87

    -

    123

    Oklahoma City Thunder

  • Oklahoma City Thunder

    139

    -

    96

    LA Lakers

488

Points obtenus

626


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