Les Oklahoma City Thunder ont le dos au mur les Los Angeles Lakers, abordant le quatrième match, le lundi 11 mai 2026, avec une avance confortable de 3-0 dans la série. Après deux victoires à domicile sans encombre lors des matchs 1 et 2, les Thunder, tête de série n° 1, se sont imposés à l’extérieur en écrasant les Lakers 131 à 108 lors du troisième match, samedi soir à la Crypto.com Arena.

Malgré le savoir-faire des vétérans californiens, la fougue et la profondeur du banc de l’équipe de l’Oklahoma ont jusqu’ici fait la différence, creusant un écart qui rappelle la dynamique de la saison régulière. Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren ont ainsi porté une attaque équilibrée, totalisant 59 points sur les trois rencontres.

GOAL vous indique comment obtenir des billets pour ce match décisif à Los Angeles et vous tient informés de la situation médicale d’un effectif angelino décimé par les blessures.









Combien coûtent les billets pour Lakers-Thunder en playoffs ?

Les Lakers, dos au mur, doivent impérativement s’imposer pour éviter le sweep ; les tarifs des places pour le match 4 à Los Angeles sont donc restés relativement stables, mais nettement plus élevés qu’au premier tour.

Match 4 (Los Angeles) : Ce lundi soir à la Crypto.com Arena, les billets d’entrée sont proposés à partir de 181 $ sur le marché primaire. En revanche, quelques places en balcon sont disponibles auprès de revendeurs du marché secondaire dès 90 $.

Pour un éventuel Match 5 à Oklahoma City le mercredi 13 mai, les premiers prix au Paycom Center débutent à 182 $.

Côté parquets, les places premium à Los Angeles pour le Match 4 dépassent 12 500 $ , tandis que des sièges VIP équivalents pour un éventuel Match 5 à OKC sont proposés autour de 3 500 $.

Les facteurs qui influencent ces tarifs sont les suivants :

Blessure de Luka Dončić : Les espoirs de remontée des Lakers ont subi un coup fatal cette semaine. Luka Dončić est officiellement forfait pour le reste des séries éliminatoires, alors qu’il poursuit une rééducation de huit semaines suite à une élongation du tendon d’Achille de grade 2. Le club ne s’attend plus à le voir revenir avant la saison 2026-2027.

Après le succès de 23 points d’OKC lors du match 3, de nombreux supporters rêvent d’assister à un « gentleman’s sweep » , soit une victoire nette 4-0. Cette perspective historique maintient la demande de billets à un niveau élevé pour les fans des Thunder en déplacement en Californie.





Lieux des playoffs NBA 2025/26 par prix du billet d’entrée (actuel)

Équipe Arena Prochain match Prix d’entrée New York Knicks Madison Square Garden Match 5 (mardi 12 mai) À partir de 484 $ Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena Match 4 (aujourd’hui, 10 mai) 222 $+ OKC Thunder Paycom Center Match 5 (mercredi 13 mai) 182 $+ Minnesota Timberwolves Target Center Match 4 (ce soir, 10 mai) 164 $+ Spurs de San Antonio Frost Bank Center Match 5 (mardi 12 mai) à partir de 124 $ Cleveland Cavaliers Rocket Arena Match 4 (lundi 11 mai) À partir de 75 $





Heure du coup d’envoi du match LA Lakers – Oklahoma City Thunder





NBA Playoffs Crypto.com Arena

Actualités des équipes et compositions

Forme

LAL - Forme Tout LA Lakers 108 - 131 Oklahoma City Thunder D

Oklahoma City Thunder 125 - 107 LA Lakers D

Oklahoma City Thunder 108 - 90 LA Lakers D

Houston Rockets 78 - 98 LA Lakers V

LA Lakers 93 - 99 Houston Rockets D OKC - Forme Tout LA Lakers 108 - 131 Oklahoma City Thunder V

Oklahoma City Thunder 125 - 107 LA Lakers V

Oklahoma City Thunder 108 - 90 LA Lakers V

Phoenix Suns 122 - 131 Oklahoma City Thunder V

Phoenix Suns 109 - 121 Oklahoma City Thunder V

Face-à-face

LAL Derniers matches OKC 0 5 Victoires LA Lakers 108 - 131 Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder 125 - 107 LA Lakers

Oklahoma City Thunder 108 - 90 LA Lakers

LA Lakers 87 - 123 Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder 139 - 96 LA Lakers 488 Points obtenus 626



