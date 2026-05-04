Les demi-finales de la Conférence Est s’ouvrent sur un choc au sommet de la division Centrale : les Pistons de Détroit, tête de série n° 1, reçoivent les Cavaliers de Cleveland pour le match 1 à la Little Caesars Arena, le mardi 5 mai 2026.

Les deux formations abordent ce deuxième tour sur les rotules, après une série éprouvante en sept matchs. Les Pistons ont évité de justesse une défaite historique, comblant un retard de 0-3 pour dominer les Orlando Magic lors d’un match 7 haletant dimanche. De leur côté, les Cavaliers ont pu s’appuyer sur l’expérience de leurs vétérans pour éliminer les Raptors de Toronto dans un match sans filet. Alors que la tête de série n° 1 a enfin retrouvé son rythme et que les Cavs, tête de série n° 4, peuvent compter sur un « Big Three » au sommet de sa forme, la Motor City se prépare à une bataille classique en séries éliminatoires.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le Match 1 et la suite de la série, ainsi que les tarifs actuels du marché.





Combien coûtent les billets pour les playoffs Cavaliers-Pistons ?

Après le retournement de situation historique du match 7, la demande de places dans la Motor City est au plus haut depuis près de vingt ans. Si Détroit reste un « marché standard » comparé à New York, l’enjeu des demi-finales a fait flamber les prix d’entrée.

Match 1 (Détroit) : Sur les plateformes de revente comme SeatGeek et StubHub, les premiers prix oscillent actuellement entre 124 et 148 $. Comptez entre 295 et 415 $ pour des places de catégorie intermédiaire en tribune basse.

Pour la rencontre du jeudi 7 mai, les premiers prix à Detroit sont légèrement plus élevés, à partir de 135 $.

Pour le Match 3, disputé à la Rocket Arena de Cleveland le samedi 9 mai, les places les moins chères sont proposées à partir de 92 $ , ce qui fait de cette rencontre l’une des demi-finales les plus abordables.

Côté parquets : à la Little Caesars Arena pour le Match 1, les places premium en bord de terrain dépassent 1 800 $ , certaines options VIP pouvant grimper jusqu’à 4 200 $.

Les principaux facteurs d’évolution des tarifs sont les suivants :

L’effet « Cade » : auteur de 45 points au premier tour, Cade Cunningham est devenu le visage de la Conférence Est et suscite un engouement local considérable pour sa première demi-finale.

Les observateurs se demandent si la défense des Pistons, l’une des meilleures de la ligue , réussira à contenir James Harden et Donovan Mitchell . Ce face-à-face entre cadres confirmés et jeunes pousses maintient donc les tarifs du marché de la revente à un niveau élevé dans les deux villes.









Lieux des playoffs NBA 2025/26 par prix du billet d’entrée (actuel)

Équipe Arena Prochain match Prix d’entrée New York Knicks Madison Square Garden Match 1 (ce soir) À partir de 422 $ OKC Thunder Paycom Center Match 1 (mardi) 159 $+ San Antonio Spurs Frost Bank Center Match 1 (ce soir) 153 $+ Detroit Pistons Little Caesars Arena Match 1 (mardi) 124 $+ Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena Match 3 (vendredi) 279 $+ Cleveland Cavaliers Rocket Arena Match 3 (samedi) à partir de 92 $

Début du match Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers





NBA Playoffs Little Caesars Arena

Actualités des équipes et compositions

Forme

DET - Forme Tout Detroit Pistons 116 - 94 Orlando Magic V

Orlando Magic 79 - 93 Detroit Pistons V

Detroit Pistons 116 - 109 Orlando Magic V

Orlando Magic 94 - 88 Detroit Pistons D

Orlando Magic 113 - 105 Detroit Pistons D CLE - Forme Tout Cleveland Cavaliers 114 - 102 Toronto Raptors V

Toronto Raptors 112 - 110 Cleveland Cavaliers D

Cleveland Cavaliers 125 - 120 Toronto Raptors V

Toronto Raptors 93 - 89 Cleveland Cavaliers D

Toronto Raptors 126 - 104 Cleveland Cavaliers D

Face-à-face