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Comment se procurer des billets pour le match NBA Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers : phases finales, tarifs et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir sur les prix des billets du match Pistons - Cavaliers, les points de vente et autres informations utiles.

Les demi-finales de la Conférence Est s’ouvrent sur un choc au sommet de la division Centrale : les Pistons de Détroit, tête de série n° 1, reçoivent les Cavaliers de Cleveland pour le match 1 à la Little Caesars Arena, le mardi 5 mai 2026.

Les deux formations abordent ce deuxième tour sur les rotules, après une série éprouvante en sept matchs. Les Pistons ont évité de justesse une défaite historique, comblant un retard de 0-3 pour dominer les Orlando Magic lors d’un match 7 haletant dimanche. De leur côté, les Cavaliers ont pu s’appuyer sur l’expérience de leurs vétérans pour éliminer les Raptors de Toronto dans un match sans filet. Alors que la tête de série n° 1 a enfin retrouvé son rythme et que les Cavs, tête de série n° 4, peuvent compter sur un « Big Three » au sommet de sa forme, la Motor City se prépare à une bataille classique en séries éliminatoires.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le Match 1 et la suite de la série, ainsi que les tarifs actuels du marché.


Combien coûtent les billets pour les playoffs Cavaliers-Pistons ?

Après le retournement de situation historique du match 7, la demande de places dans la Motor City est au plus haut depuis près de vingt ans. Si Détroit reste un « marché standard » comparé à New York, l’enjeu des demi-finales a fait flamber les prix d’entrée.

  • Match 1 (Détroit) : Sur les plateformes de revente comme SeatGeek et StubHub, les premiers prix oscillent actuellement entre 124 et 148 $. Comptez entre 295 et 415 $ pour des places de catégorie intermédiaire en tribune basse.
  • Pour la rencontre du jeudi 7 mai, les premiers prix à Detroit sont légèrement plus élevés, à partir de 135 $.
  • Pour leMatch 3, disputé à la Rocket Arenade Cleveland le samedi 9 mai, les places les moins chères sont proposées à partir de 92 $, ce qui fait de cette rencontre l’une des demi-finales les plus abordables.
  • Côté parquets : à la Little Caesars Arena pour le Match 1, les places premium en bord de terrain dépassent 1 800 $, certaines options VIP pouvant grimper jusqu’à 4 200 $.

Les principaux facteurs d’évolution des tarifs sont les suivants :

  • L’effet « Cade » : auteur de 45 points au premier tour, Cade Cunningham est devenu le visage de la Conférence Est et suscite un engouement local considérable pour sa première demi-finale.
  • Les observateurs se demandent si la défense des Pistons, l’une des meilleures de la ligue, réussira à contenir James Harden et Donovan Mitchell. Ce face-à-face entre cadres confirmés et jeunes pousses maintient donc les tarifs du marché de la revente à un niveau élevé dans les deux villes.



Lieux des playoffs NBA 2025/26 par prix du billet d’entrée (actuel)

Équipe

Arena

Prochain match

Prix d’entrée

New York Knicks

Madison Square Garden

Match 1 (ce soir)

À partir de 422 $

OKC Thunder

Paycom Center

Match 1 (mardi)

159 $+

San Antonio Spurs

Frost Bank Center

Match 1 (ce soir)

153 $+

Detroit Pistons

Little Caesars Arena

Match 1 (mardi)

124 $+

Philadelphia 76ers

Xfinity Mobile Arena

Match 3 (vendredi)

279 $+

Cleveland Cavaliers

Rocket Arena

Match 3 (samedi)

à partir de 92 $

Début du match Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers


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NBA Playoffs
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Actualités des équipes et compositions

Forme

Detroit PistonsDET
-Forme

  • Detroit Pistons

    116

    -

    94

    Orlando Magic

    V

  • Orlando Magic

    79

    -

    93

    Detroit Pistons

    V

  • Detroit Pistons

    116

    -

    109

    Orlando Magic

    V

  • Orlando Magic

    94

    -

    88

    Detroit Pistons

    D

  • Orlando Magic

    113

    -

    105

    Detroit Pistons

    D

Cleveland CavaliersCLE
-Forme

  • Cleveland Cavaliers

    114

    -

    102

    Toronto Raptors

    V

  • Toronto Raptors

    112

    -

    110

    Cleveland Cavaliers

    D

  • Cleveland Cavaliers

    125

    -

    120

    Toronto Raptors

    V

  • Toronto Raptors

    93

    -

    89

    Cleveland Cavaliers

    D

  • Toronto Raptors

    126

    -

    104

    Cleveland Cavaliers

    D

Face-à-face

Detroit PistonsDET

Derniers matches

Cleveland CavaliersCLE

2

Victoires

3

Victoires

  • Cleveland Cavaliers

    113

    -

    109

    Detroit Pistons

  • Detroit Pistons

    122

    -

    119

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    110

    -

    114

    Detroit Pistons

  • Detroit Pistons

    95

    -

    116

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    118

    -

    100

    Detroit Pistons

540

Points obtenus

576