Comment se procurer des billets pour le match Mexique - Corée du Sud : tarifs des places pour la Coupe du monde, informations sur l’Estadio Akron et autres détails utiles

Le 18 juin, le Mexique affrontera la Corée du Sud à l’Estadio Akron, et Guadalajara sera en effervescence. Le Mexique, coorganisateur de la Coupe du monde 2026, peut compter sur un soutien fervent à chaque entrée sur le terrain. Vous pourriez faire partie de la fête des 48 000 spectateurs en réservant dès aujourd’hui vos billets pour le match.

Les stades étaient archi-combles lors des éditions 1970 et 1986, et la même ferveur est attendue cet été : ne tardez pas à garantir votre place pour voir El Tri en action.

Laissez GOAL vous fournir toutes les informations sur les billets pour le match de Coupe du monde Mexique - Corée du Sud à Zapopan (Guadalajara), y compris où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se déroule le match de Coupe du monde Mexique - Corée du Sud ?

Date Heure de coup d’envoi Lieu Billets Jeudi 18 juin Groupe A : Mexique - Corée du Sud (19 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets

Quel est le calendrier des matchs de groupe du Mexique pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets Jeudi 11 juin Mexique - Afrique du Sud (13 h CST) Stade Azteca (Mexique) Billets Jeudi 18 juin Mexique vs Corée du Sud (19 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets Mercredi 24 juin Mexique vs République tchèque (19 h CST) Stade Azteca (Mexique) Billets

Quel est le calendrier des matchs de groupe de la Corée du Sud pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Rencontre (coup d’envoi) Lieu Billets Jeudi 11 juin Corée du Sud - République tchèque (20 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets Jeudi 18 juin Corée du Sud – Mexique (19 h CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Billets Mercredi 24 juin Corée du Sud - Afrique du Sud (19 h CST) Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) Billets

Comment se procurer des places pour le match Mexique - Corée du Sud de la Coupe du monde ?

Les billets officiels pour les matchs de la Coupe du monde 2026 peuvent être achetés sur le site de la FIFA depuis septembre 2025.

La phase de vente de dernière minute, dernière fenêtre officielle, a commencé le 1er avril et s’achèvera à la fin de la compétition.

Si vous n’avez pas encore obtenu de place, consultez les options de revente répertoriées ci-dessous :

La plateforme officielle de revente et d’échange de billets de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets, a été lancée en octobre 2025 et a rouvert ses portes le 2 avril. Elle restera disponible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Des revendeurs tiers, tels que StubHub, proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Attention toutefois : l’offre y est souvent restreinte et les places se libèrent par intermittence. Pour maximiser leurs chances, les supporters doivent donc surveiller régulièrement la plateforme, se tenir prêts à valider leur panier dès qu’une opportunité se présente et enregistrer leurs coordonnées de paiement à l’avance.

Combien coûtent les billets pour le match Mexique - Corée du Sud de la Coupe du monde ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans la partie supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : places les plus abordables, situées en haut de l’arène, hors des autres catégories.

Les tarifs officiels ont varié selon les phases de vente. Pour les matchs de groupe (hors pays hôte), les premières estimations allaient de 75 $ à 2 735 $.

Pour rester informé, consultez régulièrement le portail officiel de billetterie de la Coupe du monde de la FIFA et, pour connaître les disponibilités actuelles, visitez les plateformes de revente agréées telles que StubHub.

Le match Mexique-Corée du Sud est également à l’affiche.

Date Calendrier Résultat Lieu 20 septembre 2025 Match amical : Mexique vs Corée du Sud 2-2 Nashville (États-Unis) Novembre 2020 Match amical : Mexique - Corée du Sud 3-2 Wiener Neustadt (Autriche) Juin 2018 Coupe du monde de la FIFA : Corée du Sud 1-2 Mexique 1-2 Rostov-sur-le-Don (Russie) Janvier 2014 Match amical : Mexique 4-0 Corée du Sud 4-0 San Antonio (États-Unis) Février 2006 Match amical : Mexique - Corée du Sud 0-1 Los Angeles (États-Unis) Janvier 2002 Gold Cup de la CONCACAF : Mexique-Corée du Sud 2-4 (tirs au but) Pasadena (États-Unis) Juin 2001 Coupe des Confédérations de la FIFA : Corée du Sud bat Mexique 2-1 Ulsan (Corée du Sud) Juin 1998 Coupe du monde de la FIFA : Corée du Sud – Mexique 1-3 Lyon (France) Lyon (France), août 1989 Coupe Marlboro : Mexique-Corée du Sud 4-2 Los Angeles (États-Unis) Décembre 1985 Tournoi à quatre équipes : Mexique bat Corée du Sud 2-1 Guadalajara (Mexique) Décembre 1985 Match amical : Corée du Sud 1-2 Mexique 1-2 Los Angeles (États-Unis) Février 1981 Match amical : Mexique - Corée du Sud 4-0 Mexique Février 1980 Match amical : Mexique - Corée du Sud 0-1 Los Angeles (États-Unis)

Pronostic de la rencontre de Coupe du monde : Mexique - Corée du Sud

Le Mexique avait atteint les quarts de finale lors des deux éditions de la Coupe du monde qu’il avait organisées, en 1970 et 1986, et il espère bien se qualifier à nouveau pour les phases à élimination directe. « El Tri » aura particulièrement à cœur de briller à domicile, après avoir été éliminé dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 au Qatar, une première depuis 1978 où il avait également échoué dès le premier tour.

Autre motif d’optimisme pour les supporters mexicains : leur équipe reste invaincue sur ses terres depuis la défaite 1-0 contre le Chili en octobre 2018, soit 22 matchs sans défaite.

Son adversaire à l’Estadio Akron, la Corée du Sud, possède un palmarès solide en Coupe du monde : elle s’est qualifiée pour les dix dernières éditions, depuis 1986. Après avoir atteint les huitièmes de finale au Qatar, elle vise désormais une sortie de groupe pour la deuxième fois consécutive, une première dans son histoire.

La meilleure performance des Sud-Coréens reste leur demi-finale en 2002, lorsqu’ils avaient coorganisé l’épreuve avec le Japon, surprenant le Portugal, l’Italie et l’Espagne avant de céder face à l’Allemagne.

Les deux équipes se retrouveront pour la troisième fois en Coupe du monde. Le Mexique avait gagné 3-1 en 1998 en France grâce à un doublé de Luis Arturo Hernández et à un but de Ricardo Peláez en seconde période, effaçant l’ouverture du score coréenne juste avant la mi-temps.

Vingt ans plus tard, en 2018, le scénario s’est répété : le Mexique l’a emporté 2-1. Carlos Vela et Javier Hernández avaient d’abord répondu à l’ouverture du score coréenne, avant que Son Heung-min ne réduise le score dans le temps additionnel, trop tard pour éviter la défaite des siens.

Où se déroule le match Mexique - Corée du Sud ?

L’Estadio Akron, anciennement nommé Estadio Omnilife puis Estadio Chivas, est une enceinte polyvalente située à Zapopan, dans la périphérie de Guadalajara. Inauguré en 2010, il sert de domicile au Club Deportivo Guadalajara, pensionnaire de la Liga MX.

Outre le football, l’Estadio Akron a accueilli divers autres événements sportifs et de divertissement. Des artistes tels qu’Elton John, Coldplay, The Weeknd et Shakira y ont donné des concerts, et la légende mexicaine de la boxe, Canelo Álvarez, y a affronté John Ryder en 2023.

Pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, sa capacité atteindra 48 000 places. Outre la rencontre Mexique-Corée du Sud, l’Estadio Akron accueillera trois autres matchs de groupe.