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Comment se procurer des billets pour le match Mexique - Angleterre : tarifs de la Coupe du monde, informations sur les huitièmes de finale, offres de dernière minute à Mexico et plus encore

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Le Mexique s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, où il affrontera l'Angleterre. Voici comment vous pouvez vous procurer vos billets.

Un véritable choc au sommet est officiellement au programme dans la capitale : le Mexique, l’un des pays co-organisateurs, affrontera l’Angleterre lors d’un match des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 qui réunira de nombreuses stars.

« El Tri » s’est qualifié pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 2-0, sans encaisser, face à l’Équateur, déclenchant l’extase d’un public local venu en masse.

Les Mexicains défient désormais l’Angleterre de Thomas Tuchel, qui a renversé la RD Congo (2-1) après avoir été menée au score, grâce à un doublé décisif de Harry Kane en seconde période.

Dans une ambiance hostile et survoltée qui s’annonce à Mexico, les Three Lions devront faire leurs preuves face à une nation hôte portée par son histoire.

À quelle heure commence le match de Coupe du monde entre le Mexique et l’Angleterre ?

Ce match à élimination directe se tiendra au stade Azteca de Mexico.

Comment se procurer des places pour le match Mexique - Angleterre de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles de la FIFA (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage aléatoire post-tirage) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais historiquement bas.

Voici l’essentiel à retenir :

  • La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte : il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Mexique - Angleterre de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarraient à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale atteignaient 6 730 $, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (salles standard)

225 $ – 540

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 – 1 775 €

850 – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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