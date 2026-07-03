Comment se procurer des billets pour le match Mexique - Angleterre : tarifs de la Coupe du monde, informations sur les huitièmes de finale, offres de dernière minute à Mexico et plus encore

Un véritable choc au sommet est officiellement au programme dans la capitale : le Mexique, l’un des pays co-organisateurs, affrontera l’Angleterre lors d’un match des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 qui réunira de nombreuses stars.

« El Tri » s’est qualifié pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 2-0, sans encaisser, face à l’Équateur, déclenchant l’extase d’un public local venu en masse.

Les Mexicains défient désormais l’Angleterre de Thomas Tuchel, qui a renversé la RD Congo (2-1) après avoir été menée au score, grâce à un doublé décisif de Harry Kane en seconde période.

Dans une ambiance hostile et survoltée qui s’annonce à Mexico, les Three Lions devront faire leurs preuves face à une nation hôte portée par son histoire.

À quelle heure commence le match de Coupe du monde entre le Mexique et l’Angleterre ?

Ce match à élimination directe se tiendra au stade Azteca de Mexico.

Comment se procurer des places pour le match Mexique - Angleterre de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles de la FIFA (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage aléatoire post-tirage) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais historiquement bas.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte : il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Mexique - Angleterre de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarraient à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale atteignaient 6 730 $, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 – 1 775 € 850 – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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