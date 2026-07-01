Comment se procurer des billets pour le match Mexique - Angleterre : tarifs de la Coupe du monde, informations sur le match des huitièmes de finale, offres de dernière minute à Mexico et plus encore

Un véritable choc de titans est officiellement au programme dans la capitale : le Mexique, l’un des pays co-organisateurs, affrontera l’Angleterre lors d’un match des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 qui réunira de nombreuses stars.
« El Tri » a validé son billet pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 2-0, sans encaisser, face à l’Équateur, déclenchant l’extase d’un public local venu en masse.
Les Mexicains défient désormais l’Angleterre de Thomas Tuchel, qui a renversé la RD Congo (2-1) après avoir été menée au score, grâce à un doublé décisif de Harry Kane en seconde période.
Dans une ambiance hostile qui s’annonce explosive à Mexico, les Three Lions devront faire leurs preuves face à une nation hôte portée par son histoire.
À quelle heure débute le match de Coupe du monde Mexique - Angleterre ?
Ce match à élimination directe se tiendra au stade Azteca de Mexico.
Comment se procurer des places pour le match Mexique - Angleterre de la Coupe du monde ?
Les principales loteries officielles de la FIFA – prévente Visa, tirage au sort anticipé et sélection aléatoire post-tirage – sont désormais closes.
Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.
Voici l’essentiel à retenir :
- La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
- La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente de ces sites.
Combien coûtent les billets pour le match Mexique - Angleterre de la Coupe du monde ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.
Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (stades très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (salles standard)
225 $ – 540 $
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juillet
Quarts de finale
450 – 1 775 €
850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
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