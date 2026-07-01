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Comment se procurer des billets pour le match Mexique - Angleterre : tarifs de la Coupe du monde, informations sur le match des huitièmes de finale, offres de dernière minute à Mexico et plus encore

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Le Mexique s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, où il affrontera l'Angleterre. Voici comment vous pouvez vous procurer vos billets.

Un véritable choc de titans est officiellement au programme dans la capitale : le Mexique, l’un des pays co-organisateurs, affrontera l’Angleterre lors d’un match des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 qui réunira de nombreuses stars.

« El Tri » a validé son billet pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 2-0, sans encaisser, face à l’Équateur, déclenchant l’extase d’un public local venu en masse.

Les Mexicains défient désormais l’Angleterre de Thomas Tuchel, qui a renversé la RD Congo (2-1) après avoir été menée au score, grâce à un doublé décisif de Harry Kane en seconde période.

Dans une ambiance hostile qui s’annonce explosive à Mexico, les Three Lions devront faire leurs preuves face à une nation hôte portée par son histoire.

À quelle heure débute le match de Coupe du monde Mexique - Angleterre ?

Ce match à élimination directe se tiendra au stade Azteca de Mexico.

Comment se procurer des places pour le match Mexique - Angleterre de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles de la FIFA – prévente Visa, tirage au sort anticipé et sélection aléatoire post-tirage – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel à retenir :

  • La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente de ces sites.

Combien coûtent les billets pour le match Mexique - Angleterre de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $. Ces montants peuvent encore grimper sur les plateformes de revente.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (salles standard)

225 $ – 540 $

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 – 1 775 €

850 € – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Coupe du monde : Mexique – Angleterre : tout ce qu’il faut savoir

Mexique vs Angleterre : forme récente

MEX
-Forme

Buts marqués (encaissés)
13/1
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

ANG
-Forme

Buts marqués (encaissés)
11/3
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Mexique – Angleterre : bilans des confrontations récentes

MEX

Derniers matches

ANG

0

0

Nul

2

Victoires

1

Buts marqués

7
Match à plus de 2,5 buts
2/2
Les deux équipes ont marqué
1/2

Classement Mexique – Angleterre

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