Mardi, le Mexique a dominé l’Équateur dans l’imposant Estadio Azteca et validé son billet pour les huitièmes de finale, dernière rencontre de la compétition sur sol mexicain.

« El Tri » a atteint à deux reprises les quarts de finale de la Coupe du monde de la FIFA, en 1970 et en 1986, à chaque fois à domicile. L’équipe de Javier Aguirre espère désormais réaliser un triplé en se qualifiant une troisième fois pour le dernier carré.

GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match Mexique - Angleterre OU République démocratique du Congo, et leur prix.

À quelle heure débute le match de Coupe du monde entre le Mexique et l’Angleterre ou la RD Congo ?

Ce match à élimination directe se tiendra au stade Azteca de Mexico.

Coupe du monde - Phase Finale Mexico City Stadium

Comment acheter des billets pour le match Mexique - Angleterre ou RD Congo de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte : il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site où vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour les matchs Mexique - Angleterre ou République démocratique du Congo de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet 16es de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades standard) 225 $ – 540 400 € – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650–4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 – 1 775 € 850 – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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