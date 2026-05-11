Le 11 juin, les fans de football du monde entier auront les yeux rivés sur l’Estadio Azteca de Mexico, où le Mexique affrontera l’Afrique du Sud lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026.

Alors que des millions de téléspectateurs se connecteront pour suivre la performance du Mexique, coorganisateur de l’épreuve, plus de 70 000 supporters devraient remplir l’emblématique Estadio Azteca, et vous pourriez en faire partie. Ce temple du football, qui a déjà accueilli deux finales de Coupe du monde, promet une ambiance à la hauteur de l’événement.

GOAL vous guide pas à pas pour obtenir vos places : où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu le match Mexique - Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier du Mexique pour la Coupe du monde 2026

Le Mexique avait connu un départ laborieux au Qatar en 2022, restant muet lors de ses deux premières sorties en phase de groupes. Il espère cette fois-ci lancer idéalement son tournoi en tant que co-organisateur.

Date Calendrier Lieu Billets Jeudi 11 juin Mexique vs Afrique du Sud Stade Azteca (Mexique) Billets Jeudi 18 juin Mexique vs Corée du Sud Stade Akron (Zapopan) Billets Mercredi 24 juin République tchèque - Mexique Stade Azteca (Mexique) Billets

Calendrier de la Coupe du monde 2026 en Afrique du Sud

Après trois éliminations consécutives au premier tour de la Coupe du monde (1998, 2002, 2010), l’Afrique du Sud mise sur un quatrième essai réussi cet été. Voici le programme du groupe A qui l’attend :

Date Match Lieu Billets Jeudi 11 juin Mexique vs Afrique du Sud Stade Azteca (Mexique) Billets Jeudi 18 juin République tchèque - Afrique du Sud Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Billets Mercredi 24 juin Afrique du Sud - Corée du Sud Estadio BBVA (Guadalupe) Billets

Comment acheter des billets pour le match Mexique - Afrique du Sud ?

À ce stade, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, la disponibilité des billets lors des premières phases est désormais extrêmement limitée.

Voici l’état actuel des ventes :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub , notamment pour les matchs à élimination directe très prisés, même si les tarifs peuvent dévier de la valeur nominale. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour le match Mexique - Afrique du Sud ?

Pour le match Mexique – Afrique du Sud, la FIFA a mis en place une tarification variable : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Voici les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 400 $ 600 – 1 200 € 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 € – 280 € 400 € – 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € - 2 790 € Catégorie 4 60 € – 120 € 150 € – 350 € 400 $ – 2 030 $

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadio Azteca

L’Estadio Azteca (officiellement dénommé Estadio Banorte pour des raisons de sponsoring) est une enceinte de football implantée à Coyoacán, à Mexico.

Inauguré en 1966, il est l’antre du Club América de Liga MX et de l’équipe nationale du Mexique. Avec ses 87 523 places, il est le plus grand stade d’Amérique latine et le huitième plus grand stade de football au monde.

L’enceinte a accueilli les finales de la Coupe du monde 1970 et 1986, et bien qu’il ne soit pas retenu pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026, il entrera cet été dans l’histoire en devenant le seul stade à avoir organisé des matchs dans trois Coupes du monde différentes.

Que attendre du match Mexique - Afrique du Sud ?