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Comment se procurer des billets pour le match Manchester City - Crystal Palace : tarifs de la Premier League, informations sur la rencontre, horaire du coup d’envoi et autres détails utiles

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Comment acheter vos billets pour la rencontre de Premier League entre Manchester City et Crystal Palace, ainsi que toutes les informations utiles sur la rencontre.

Manchester City accueille Crystal Palace à l’Etihad Stadium de Manchester le mercredi 13 mai, dans un match crucial de Premier League qui pourrait sceller le sort du titre lors de la dernière semaine de compétition.

Les Citizens, actuels deuxièmes de Premier League, pointent à cinq longueurs du leader Arsenal mais possèdent une rencontre en moins, potentiellement décisive pour un quatrième sacre consécutif.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter et à quel prix.

Quand le match Manchester City - Crystal Palace en Premier League aura-t-il lieu ?

Comment acheter des billets pour assister à la rencontre Manchester City - Crystal Palace en Premier League ?

Plusieurs formules sont proposées : places à l’unité, abonnements annuels ou packages hospitalité, à réserver directement via le portail officiel du club.

Les clubs anglais distribuent généralement les places en trois phases :

  1. La priorité sera d’abord accordée aux abonnés.
  2. Ensuite, les abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile seront prioritaires, selon leur nombre de points de fidélité.
  3. Enfin, le grand public pourra se procurer les places restantes lors de la vente générale.

Pour les places de dernière minute, les fans se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Manchester City et Crystal Palace ?

Le prix des places varie considérablement : la plupart des clubs appliquent des grilles tarifaires distinctes pour les adultes, les juniors, les étudiants et les seniors, même si ces catégories peuvent différer d’une équipe à l’autre.

L’emplacement des sièges et la tribune influencent considérablement le prix, les places offrant la meilleure vue entraînant souvent un coût plus élevé. Certains clubs classent également les rencontres en catégories : par exemple, les affiches de prestige contre des adversaires de renom peuvent être placées en catégorie supérieure, avec des tarifs revus à la hausse.

La Premier League a plafonné le tarif des places en tribune visiteur à 30 £ ; une option économique à étudier pour les matchs à l’extérieur.

Actualités des équipes et compositions

Manchester City vs Crystal Palace Équipes probables

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formation
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
25G. Donnarumma6Nathan Aké33N. O'Reilly27M. Nunes15M. Guehi4T. Reijnders10R. Cherki42A. Semenyo20B. Silva11J. Doku9E. Haaland1D. Henderson23J. Canvot26C. Richards5M. Lacroix18D. Kamada2D. Munoz20A. Wharton3T. Mitchell11B. Johnson7I. Sarr22J. Larsen
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
4-2-3-1
Manchester City

Onze de départ

Crystal Palace

Entraineur

  • P. Guardiola
  • O. Glasner

Blessures et suspensions


    Blessures et joueurs suspendus

    Blessures et suspensions

    • Pas de joueurs indisponibles

    Blessures et suspensions


    Bilan des confrontations directes

    MCI
    -Forme

    Buts marqués (encaissés)
    11/5
    Match à plus de 2,5 buts
    4/5
    Les deux équipes ont marqué
    3/5

    CRY
    -Forme

    Buts marqués (encaissés)
    8/10
    Match à plus de 2,5 buts
    5/5
    Les deux équipes ont marqué
    4/5

    Bilan des confrontations directes

    MCI

    Derniers matches

    CRY

    3

    Victoires

    1

    Nul

    1

    14

    Buts marqués

    7
    Match à plus de 2,5 buts
    4/5
    Les deux équipes ont marqué
    3/5

    Classement