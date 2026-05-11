Comment se procurer des billets pour le match Manchester City - Crystal Palace : tarifs de la Premier League, informations sur la rencontre, horaire du coup d’envoi et autres détails utiles

Manchester City accueille Crystal Palace à l’Etihad Stadium de Manchester le mercredi 13 mai, dans un match crucial de Premier League qui pourrait sceller le sort du titre lors de la dernière semaine de compétition.

Les Citizens, actuels deuxièmes de Premier League, pointent à cinq longueurs du leader Arsenal mais possèdent une rencontre en moins, potentiellement décisive pour un quatrième sacre consécutif.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter et à quel prix.

Quand le match Manchester City - Crystal Palace en Premier League aura-t-il lieu ?

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour assister à la rencontre Manchester City - Crystal Palace en Premier League ?

Plusieurs formules sont proposées : places à l’unité, abonnements annuels ou packages hospitalité, à réserver directement via le portail officiel du club.

Les clubs anglais distribuent généralement les places en trois phases :

La priorité sera d’abord accordée aux abonnés. Ensuite, les abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile seront prioritaires, selon leur nombre de points de fidélité. Enfin, le grand public pourra se procurer les places restantes lors de la vente générale.

Pour les places de dernière minute, les fans se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Manchester City et Crystal Palace ?

Le prix des places varie considérablement : la plupart des clubs appliquent des grilles tarifaires distinctes pour les adultes, les juniors, les étudiants et les seniors, même si ces catégories peuvent différer d’une équipe à l’autre.

L’emplacement des sièges et la tribune influencent considérablement le prix, les places offrant la meilleure vue entraînant souvent un coût plus élevé. Certains clubs classent également les rencontres en catégories : par exemple, les affiches de prestige contre des adversaires de renom peuvent être placées en catégorie supérieure, avec des tarifs revus à la hausse.

La Premier League a plafonné le tarif des places en tribune visiteur à 30 £ ; une option économique à étudier pour les matchs à l’extérieur.

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