Comment se procurer des billets pour le match Manchester City - Brentford : tarifs de la Premier League, informations sur la rencontre, heure du coup d'envoi et plus encore

Manchester City accueille Brentford à l’Etihad Stadium de Manchester le samedi 9 mai, dans un duel tactique qui pourrait s’avérer décisif alors que la course au titre de Premier League entre dans ses trois dernières journées.

Les Citizens, actuels deuxièmes, pointent à cinq longueurs d’Arsenal mais disposent d’un match en moins qui pourrait maintenir en vie leurs espoirs de conserver leur couronne.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu la rencontre Manchester City - Brentford en Premier League ?

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour assister à la rencontre Manchester City - Brentford en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les rencontres de Premier League : billets à l’unité, abonnements saison ou formules hospitalité, toutes accessibles via le portail officiel du club.

Les clubs anglais distribuent généralement les places en trois temps :

Tout d’abord aux abonnés. Ensuite, aux abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile, selon leur nombre de points de fidélité. Enfin, le grand public peut accéder aux places restantes lors de la vente générale.

Pour les billets de dernière minute, les supporters se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.

Que attendre du match Manchester City – Brentford ?

Alors que le championnat entame son avant-dernier week-end, la pression est maximale sur Manchester City. L’équipe de Pep Guardiola a affiché un excellent niveau en fin de saison, mais le match nul spectaculaire 3-3 concédé face à Everton le 4 mai lui interdit désormais le moindre faux pas.

Les Citizens viseront donc à retrouver la domination affichée lors de leur dernière sortie à l’Etihad, conclue par une victoire 2-1 contre Southampton le 25 avril, synonyme de qualification pour la finale de la FA Cup.

Avec le titre en jeu, les Citizens s’appuieront sur l’efficacité redoutable d’Erling Haaland, en lice pour le Soulier d’or et déjà double buteur contre les Bees cette saison.

Pourtant, Brentford se présente à Manchester avec l’étiquette de véritable bête noire du championnat.

Les Bees de Thomas Frank réalisent une saison historique et sont actuellement engagés dans une lutte acharnée pour une place européenne, à quelques points seulement du top 6. Ils ont récemment prouvé leur résilience en arrachant un match nul 0-0 contre Manchester United le 27 avril et un match nul 2-2 contre Everton le 11 avril.

Vainqueur 1-0 à l’aller le 5 octobre, Manchester City reste favori, mais Brentford, spécialiste des performances d’outsider, pourrait à nouveau bousculer les Citizens. Les Bees misent sur l’explosivité d’Igor Thiago pour animer l’attaque et exploiter les failles d’une arrière-garde mancunienne privée de Josko Gvardiol, blessé.

Combien coûtent les billets pour le match Manchester City - Brentford en Premier League ?

Le prix des places varie considérablement : la plupart des clubs pratiquent des tarifs différenciés selon l’âge (adultes, juniors, étudiants, seniors), mais les grilles tarifaires varient d’une équipe à l’autre.

L’emplacement du siège et la tribune influencent considérablement le prix, les places offrant la meilleure vue entraînant souvent un coût plus élevé. Certains clubs classent également les rencontres par catégories : par exemple, les affiches de prestige contre des adversaires de renom peuvent être placées en catégorie supérieure, avec des tarifs revus à la hausse.

La Premier League a plafonné le tarif des places en tribune visiteur à 30 £ ; une option économique à étudier pour les supporters souhaitant suivre leur équipe en déplacement.

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