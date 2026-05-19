Manchester City accueille Aston Villa à l’Etihad Stadium de Manchester le dimanche 24 mai, dans un match décisif qui pourrait sceller le titre lors de la dernière journée.

Les Citizens, actuels deuxièmes de Premier League, ne comptent que trois points de retard sur le leader Arsenal et disposent d’un match en moins, tandis qu’Aston Villa pointe à la cinquième place.

GOAL vous indique comment obtenir vos places, où les acheter et à quel prix.

Quand le match Manchester City - Aston Villa en Premier League aura-t-il lieu ?

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Comment acheter des billets pour assister à la rencontre Manchester City - Aston Villa en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les rencontres de Premier League : places à l’unité, abonnements annuels ou formules hospitalité, toutes disponibles via le portail officiel du club.

Les clubs anglais distribuent généralement les places en trois temps :

Tout d’abord, les abonnés sont prioritaires. Ensuite, aux abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile, selon leur nombre de points de fidélité. Enfin, le grand public peut accéder aux places restantes lors de la vente générale.

Pour les billets de dernière minute, les supporters se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.





Que attendre du match Manchester City - Aston Villa ?

Les Citizens, emmenés par Pep Guardiola, sont lancés dans une course-poursuite effrénée derrière Arsenal, qu’ils viennent de rejoindre en tête du classement.

Pourtant, Aston Villa n’est pas en reste : l’équipe d’Unai Emery, l’une des plus régulières cette saison, est engagée dans une lutte acharnée avec Liverpool et Manchester United pour une place dans le top 4.

Les projecteurs seront braqués sur Erling Haaland, en quête d’un nouveau Soulier d’or, et déterminé à gonfler son total buts après une prestation plus discrète à l’aller.

Chez les Villans, Ollie Watkins demeure la principale menace en contre-attaque, prêt à exploiter la moindre faille de la défense citizen.

Combien coûtent les billets pour le match Manchester City - Aston Villa en Premier League ?

Le prix des places varie considérablement : la plupart des clubs proposent des grilles tarifaires dégressives selon l’âge (adultes, juniors, étudiants, seniors), mais les tranches et les montants diffèrent d’une formation à l’autre.

L’emplacement des sièges et la tribune sélectionnée font également varier le tarif : les places offrant la meilleure vue sont généralement les plus onéreuses. Enfin, certains clubs classent leurs rencontres par catégories ; ainsi, les affiches de prestige contre des adversaires de renom sont souvent placées en catégorie supérieure, avec des prix qui s’alignent sur l’attrait de l’événement.

La Premier League a plafonné le prix des billets pour les matchs à l’extérieur à 30 £. Pour payer moins cher, renseignez-vous sur les rencontres à l’extérieur de votre équipe et tentez de vous procurer ces places.

Actualités des équipes et compositions









Conditions physiques

Bilan des confrontations directes

Classement



