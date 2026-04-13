Comment se procurer des billets pour le match Manchester City - Arsenal : tarifs de la Premier League, informations sur la rencontre du 19 avril, heure du coup d'envoi et plus encore

Manchester City accueille Arsenal à l’Etihad Stadium de Manchester le dimanche 19 avril, dans un match qui s’annonce décisif pour le titre de Premier League.
Manchester City occupe actuellement la 2e place de la Premier League, tandis qu’Arsenal est en tête avec neuf points d’avance, même si les Cityzens ont un match en retard qui pourrait réduire l’écart.
GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.
Quand a lieu la rencontre Manchester City - Arsenal en Premier League ?
Comment acheter vos places pour Manchester City-Arsenal en Premier League ?
Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matchs de Premier League, allant des billets individuels aux abonnements saisonniers en passant par des formules d’hospitalité, accessibles via le portail officiel du club.
Les clubs anglais distribuent généralement les places en trois phases :
- La priorité sera donnée en premier lieu aux abonnés.
- Ensuite, les abonnés ayant déjà assisté à des matchs à domicile seront prioritaires, selon leur nombre de points de fidélité.
- Enfin, le grand public pourra se procurer des places lors de la vente générale.
Pour les places de dernière minute, les fans se tournent souvent vers des plateformes de revente telles que StubHub.
Que attendre de ce Manchester City – Arsenal ?
À quelques journées de la fin de la saison 2025/26, ce duel est présenté comme l’étape décisive vers le titre de champion d’Angleterre.
Les Gunners ont longtemps mené la danse, mais le Manchester City de Pep Guardiola a retrouvé son habituelle forme de fin de saison. Bien que les Citizens soient actuellement derrière au classement, ils abordent ce choc avec un important capital confiance, forts de leur victoire 2-0 à Wembley le 22 mars, qui leur a permis de soulever la Coupe EFL.
Leur première confrontation en championnat, le 21 septembre, s’était conclue par un match nul palpitant (1-1) à l’Emirates Stadium, preuve qu’aucune des deux équipes n’était disposée à céder la moindre parcelle de terrain. La solidité défensive d’Arsenal, orchestrée par Jurrien Timber, va être mise à rude épreuve par l’implacable Erling Haaland, toujours en lice pour le Soulier d’or. De leur côté, les milieux de terrain mancuniens devront contenir Gabriel Martinelli, dont l’égalisation à la 93^e minute lors du match aller figure déjà parmi les temps forts de la saison.
Combien coûtent les billets pour le match Manchester City - Arsenal en Premier League ?
Le prix des places varie considérablement : la plupart des clubs pratiquent des tarifs différenciés selon l’âge (adultes, juniors, étudiants, seniors), même si ces grilles évoluent d’une formation à l’autre.
L’emplacement du siège et la tribune influencent considérablement le prix, les places offrant la meilleure vue entraînant souvent un coût plus élevé. Certains clubs classent également les rencontres par catégories : les affiches de prestige contre des adversaires de renom peuvent ainsi être placées en catégorie supérieure, avec des tarifs revus à la hausse.
La Premier League a plafonné le tarif des places en parcage visiteur à 30 £ ; une option à étudier pour les supporters en quête d’une solution économique.
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