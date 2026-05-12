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Comment se procurer des billets pour le match Jordanie - Argentine : prix des places pour la Coupe du monde, informations sur l’AT&T Stadium et autres détails utiles

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Voici comment vous pouvez vous procurer des billets pour le match Jordanie-Argentine lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce d’ores et déjà riche en affiches mémorables lors du premier tour, et notamment la rencontre entre la Jordanie et l’Argentine, tenante du titre, programmée à l’AT&T Stadium d’Arlington, au Texas.

Avec Lionel Messi qui pourrait effectuer sa dernière apparition sur la plus grande scène du football et la Jordanie qui poursuit son ascension sur la scène internationale, la demande pour ce match augmente déjà rapidement.

GOAL vous guide pas à pas pour acheter vos places, en passant par les tarifs officiels et les offres les plus économiques disponibles en ligne.

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Quand se déroule le match Jordanie - Argentine ?

Date et horaireCalendrierLieuBillets
27 juin 2026 – 20h00Jordanie vs ArgentineAT&T Stadium, ArlingtonBillets

Calendrier de la Jordanie pour la Coupe du monde 2026

DateMatchLieu / VilleBillets
16 juin 2026Autriche - JordanieLevi’s Stadium, Santa ClaraBillets
22 juin 2026Jordanie - AlgérieLevi’s Stadium, Santa ClaraBillets
28 juin 2026Jordanie vs ArgentineAT&T Stadium, DallasBillets

Calendrier de l'Argentine pour la Coupe du monde 2026

DateMatchLieuBillets
15 juin 2026Argentine vs AlgérieSoldier Field, ChicagoBillets
22 juin 2026Argentine vs AutricheAT&T Stadium, DallasBillets
28 juin 2026Jordanie vs ArgentineAT&T Stadium, DallasBillets

Comment obtenir vos places pour Jordanie - Argentine ?

Plusieurs options s’offrent aux supporters pour obtenir leurs places.

  • Ventes officielles de la FIFA : la FIFA commercialise les billets en plusieurs phases, notamment via un tirage au sort et selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».
  • La plateforme de revente officielle de la FIFA permet aux supporters d’acheter en toute sécurité des billets vérifiés.
  • Marchés secondaires : des plateformes comme StubHub proposent un autre canal pour se procurer des places pour les rencontres les plus prisées de la Coupe du monde.
  • Offres d’hospitalité : places VIP, salons privés, suites d’hospitalité et services exclusifs le jour du match.

Tous les billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 seront délivrés sous forme numérique via l’application officielle de billetterie de la FIFA. Les supporters doivent veiller à ce que les informations de leur compte soient cohérentes sur toutes les plateformes afin de faciliter les transferts de billets.

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Combien coûtent les billets pour le match Jordanie - Argentine ?

La FIFA a instauré une tarification variable pour la Coupe du monde 2026 : les prix des billets varient selon la demande, la catégorie de place et la disponibilité.

Les rencontres impliquant l’Argentine, très prisées au niveau international, devraient figurer parmi les plus onéreuses de la phase de groupes.

Actuellement, le tarif le plus bas pour assister à Jordanie - Argentine oscille entre 120 et 250 dollars, en fonction de la catégorie de siège et de l’offre disponible sur le marché de la revente.

CatégoriePhase de groupesHuitièmes de finale – Quarts de finaleDemi-finales et finale
Catégorie 1250 $ – 450 $600 – 1 200 €1 500 $ – 6 730 $
Catégorie 2180 € – 320 €400 € - 800 €1 000 $ - 4 210 $
Catégorie 3120 € – 220 €200 € – 500 €600 € - 2 790 €
Catégorie 460 € – 120 €150 € - 350 €400 $ – 2 030 $

Les supporters souhaitant obtenir les tarifs les plus avantageux sont encouragés à se procurer leurs places dès que possible, les prix de revente des matchs de l’Argentine devant flamber à mesure que le coup d’envoi approche.

Tout ce que vous devez savoir sur l’AT&T Stadium

Le match Jordanie – Argentine se tiendra à l’AT&T Stadium d’Arlington, au Texas, l’un des stades les plus vastes et les plus avancés technologiquement au monde.

Fief des Dallas Cowboys de la NFL, il a déjà accueilli des événements majeurs tels que le Super Bowl, des rencontres de la Copa América, des matchs amicaux internationaux et des concerts de premier plan.

L’ambiance s’annonce électrique, les supporters argentins étant réputés pour se déplacer en nombre lors des affiches majeures.

Réservezdès maintenantvosplacespour Jordanie - Argentine et assurez-vous de profiter de ce rendez-vous majeur de la Coupe du monde.