Deux poids lourds européens, la France et la Suède, occupent le devant de la scène ce lundi 29 juin, alors que la phase des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 bat son plein.

Les Bleus de Didier Deschamps ont dominé le groupe I de main de maître, marquant 10 buts pour asseoir leur statut de favoris du tournoi. Ils affrontent une équipe suédoise tenace qui s’est frayé un chemin à travers un groupe F difficile pour se qualifier parmi les meilleures équipes classées troisièmes.

Si les Bleus partent grands favoris, la menace offensive des Blågult impose à la défense française de rester extrêmement concentrée.



GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match France-Suède et à quels prix vous pouvez vous attendre.

À quelle heure commence le match France - Suède ?

Ce match à élimination directe aux enjeux considérables se déroulera dans l’emblématique New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) à East Rutherford, dans le New Jersey.

Coupe du monde - Phase Finale New York/New Jersey Stadium

Comment acheter des billets pour France - Suède

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; elle constitue désormais le principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions de vente du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour le match France-Suède de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Coupe du monde : France – Suède : tout ce qu’il faut savoir

France - Suède : forme des équipes

France – Suède : bilans des confrontations récentes

Actualités des équipes : France – Suède

En savoir plus