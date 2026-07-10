Double championne du monde en 1998 et 2018, la France s'est qualifiée pour sa troisième demi-finale consécutive en battant le Maroc 2-0 jeudi au Boston Stadium.

Le meilleur buteur de la compétition, Kylian Mbappé, a ouvert le score pour porter son total à huit réalisations, avant qu’Ousmane Dembélé ne double la mise. Les Bleus prennent ainsi leur revanche sur une sélection qu’ils avaient déjà dominée en demi-finale de la Coupe du monde 2022, avant de s’incliner aux tirs au but face à l’Argentine en finale.

Les hommes de Didier Deschamps défieront désormais une autre sélection européenne, l’Espagne.

Un autre but inscrit en fin de match par Mikel Merino, d’Arsenal, a offert une victoire de justesse à la Roja, l’équipe de Luis de la Fuente s’imposant 2-1 face à la Belgique vendredi au Los Angeles Stadium.

Fabián Ruiz avait ouvert le score pour les champions du monde 2010 en première période, avant que Charles De Ketelaere n’égalise pour les Diables Rouges.

L’attaquant d’Arsenal avait déjà frappé en huitièmes contre le Portugal (1-0) et a donc récidivé au tour suivant. Mais la Roja dispose-t-elle des arguments nécessaires pour renverser les Bleus, grands favoris ?

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment comment vous procurer des places pour le match France-Espagne et à quel prix elles seront proposées.

À quelle heure commence le match France - Espagne de la Coupe du monde ?

La première demi-finale se tiendra au Dallas Stadium (AT&T Stadium).

Coupe du monde - Demi finales Dallas Stadium

Comment acheter des billets pour le match France-Espagne de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour le match France-Espagne de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet 16^(es) de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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