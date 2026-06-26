Comment se procurer des billets pour le match États-Unis - Bosnie-Herzégovine : tarifs pour les 16es de finale de la Coupe du monde, informations sur les rencontres, offres de dernière minute et plus encore

La fête ne fait que commencer pour les coorganisateurs : l’équipe nationale masculine des États-Unis, dirigée par Mauricio Pochettino, entame sa phase à élimination directe face à une sélection de Bosnie-Herzégovine déterminée à vendre chèrement sa peau.

Les « Stars and Stripes » ont confortablement pris la tête du groupe D avec un match d’avance, grâce à des victoires convaincantes face au Paraguay et à l’Australie, installant un réel élan de confiance chez le pays hôte.

Ils affrontent une sélection bosnienne dangereuse et aguerrie, qui a rallié les 32es de finale en tant que l’une des meilleures troisièmes.

À quelle heure commence le match des 32es de finale de la Coupe du monde entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine ?

Ce match à élimination directe se tiendra au San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) à Santa Clara, en Californie.

Coupe du monde - Phase Finale San Francisco Bay Area Stadium

Comment se procurer des places pour le match États-Unis - Bosnie-Herzégovine des 16es de finale de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour le match des 16es de finale de la Coupe du monde opposant les États-Unis à la Bosnie-Herzégovine ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale atteignaient 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Étape / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimative sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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