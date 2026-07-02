Les États-Unis visent leur deuxième quart de finale en Coupe du monde de la FIFA. Après avoir éliminé la Bosnie-Herzégovine mercredi au Levi’s Stadium, les coorganisateurs de l’édition 2026 se rapprochent de leur premier retour dans le top 8 depuis 2002.
Pour atteindre leur premier quart de finale depuis 2002, les hommes de Mauricio Pochettino devront toutefois éliminer la Belgique.
Les Diables Rouges de Rudi Garcia, qui avaient atteint les demi-finales de la Coupe du monde il y a huit ans, seront de retour à Seattle lundi 6 juillet après avoir battu le Sénégal grâce à un penalty décisif de Youri Tielemans inscrit à la dernière minute des prolongations, mercredi au Lumen Field.
GOAL vous fournit toutes les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match États-Unis - Belgique et leur prix.
À quelle heure aura lieu le coup d’envoi du match États-Unis – Belgique de la Coupe du monde ?
Ce match à élimination directe se tiendra au Lumen Field de Seattle.
Comment acheter des billets pour le match États-Unis - Belgique de la Coupe du monde ?
À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.
Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente libre est désormais très limité.
Voici l’essentiel en bref :
- La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
- La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
- Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site avant d’acheter.
Combien coûtent les billets pour le match États-Unis - Belgique de la Coupe du monde ?
La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.
Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.
Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :
Dates
Phase / Catégorie
Fourchette de prix officielle
Fourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juillet
16es de finale (stades très prisés)
225 $ – 540 $
550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juillet
Seizièmes de finale (salles standard)
225 $ – 540
400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juillet
Huitièmes de finale
240 $ – 640
650 € – 4 200 € (1 518 €)
9–11 juillet
Quarts de finale
450 – 1 775 €
850 – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juillet
Demi-finales
930 $ – 3 295
1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juillet
Match pour la troisième place
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juillet
Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490 $ – 7 875 $
5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)
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