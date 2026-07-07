Comment se procurer des billets pour le match Espagne - Belgique : tarifs de la Coupe du monde, informations sur le quart de finale, ventes de dernière minute et plus encore

Grâce à un but décisif de Mikel Merino dans le temps additionnel, l’Espagne a battu le Portugal de Cristiano Ronaldo en huitièmes de finale de la Coupe du monde à Dallas. En égalant sa plus longue série d’invincibilité (35 matchs) et en gardant ses cages inviolées pour la sixième rencontre consécutive dans l’épreuve, la Roja a confirmé son statut de prétendante au titre.

La Belgique espère mettre fin à ces deux séries vendredi, en quart de finale à Los Angeles. Si les Diables Rouges ont parfois manqué d’éclat (0-0 contre l’Iran et 1-1 face à l’Égypte en phase de groupes), ils ont dominé les coorganisateurs américains en huitièmes et chercheront désormais à confirmer.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour le match Espagne - Belgique et à quel prix.

À quelle heure commence le match Espagne - Belgique ?

Ce quart de finale 100 % européen se déroulera au Los Angeles Stadium (SoFi Stadium).

Coupe du monde - Phase Finale Los Angeles Stadium

Comment acheter des billets pour le match Espagne - Belgique de la Coupe du monde ?

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; elle constitue désormais le principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour Espagne-Belgique ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale atteignaient 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 9–11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 $ – 5 500 $ (moyenne : 2 348 $) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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