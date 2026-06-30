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Comment se procurer des billets pour le match Espagne - Autriche : tarifs de la Coupe du monde, informations sur les rencontres des 16es de finale, ventes de dernière minute et plus encore

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L'Espagne affrontera l'Autriche lors de son prochain match de Coupe du monde. Voici comment vous procurer vos billets.

Un passionnant duel européen se joue en Californie du Sud, où l’Espagne défie l’Autriche en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

La Roja de Luis de la Fuente a dominé le groupe H avec une grande maturité tactique, validant son billet pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 1-0 âprement disputée face à l’Uruguay, qui lui a permis de terminer en tête de sa poule.

Elle défie une équipe autrichienne pleine d’énergie, qualifiée après un match nul 3-3 spectaculaire et chaotique contre l’Algérie.

À quelle heure commence le match Espagne - Autriche de la Coupe du monde ?

La rencontre se tiendra au Los Angeles Stadium, infrastructure de premier plan implantée à Inglewood, en Californie.

Comment se procurer des places pour Espagne - Autriche ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Espagne - Autriche de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

16es de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (salles standard)

225 $ – 540

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 – 4 200 € (1 518 €)

9–11 juillet

Quarts de finale

450 – 1 775 €

850 € – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Espagne – Autriche : tout ce qu’il faut savoir sur cette rencontre de Coupe du monde

Espagne et Autriche : forme récente

ESP
-Forme

Buts marqués (encaissés)
9/2
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

AUT
-Forme

Buts marqués (encaissés)
8/6
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Espagne – Autriche : bilans des confrontations récentes

ESP

Derniers matches

AUT

2

Victoires

1

Nul

0

10

Buts marqués

2
Match à plus de 2,5 buts
2/3
Les deux équipes ont marqué
2/3

Classement Espagne – Autriche

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