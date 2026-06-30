Comment se procurer des billets pour le match Espagne - Autriche : tarifs de la Coupe du monde, informations sur les rencontres des 16es de finale, ventes de dernière minute et plus encore

Un passionnant duel européen se joue en Californie du Sud, où l’Espagne défie l’Autriche en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

La Roja de Luis de la Fuente a dominé le groupe H avec une grande maturité tactique, validant son billet pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 1-0 âprement disputée face à l’Uruguay, qui lui a permis de terminer en tête de sa poule.

Elle défie une équipe autrichienne pleine d’énergie, qualifiée après un match nul 3-3 spectaculaire et chaotique contre l’Algérie.

À quelle heure commence le match Espagne - Autriche de la Coupe du monde ?

La rencontre se tiendra au Los Angeles Stadium, infrastructure de premier plan implantée à Inglewood, en Californie.

Coupe du monde - Phase Finale Los Angeles Stadium

Comment se procurer des places pour Espagne - Autriche ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Espagne - Autriche de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet 16es de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 – 4 200 € (1 518 €) 9–11 juillet Quarts de finale 450 – 1 775 € 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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