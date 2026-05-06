Comment se procurer des billets pour le match Espagne - Arabie saoudite : prix des places pour la Coupe du monde, informations sur le Mercedes-Benz Stadium et autres détails utiles

L'Espagne, géant européen et championne du monde 2010, défiera l'Arabie saoudite, puissance montante, lors de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Championne du monde 2010 et toujours prétendante au trône, la Roja entend réaffirmer sa suprématie grâce à une maîtrise technique reconnue.

De leur côté, les Saoudiens abordent la compétition avec un élan considérable, portés par leur victoire historique contre l’Argentine lors de la dernière édition et par un championnat désormais pris comme référence à l’échelle mondiale.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour Espagne - Arabie saoudite : points de vente et tarifs.

Quand aura lieu le match Espagne - Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2026 ?

Calendrier de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026

Pour planifier votre voyage à travers l’Amérique du Nord, consultez ci-dessous le calendrier confirmé de la phase de groupes :

Date Calendrier Lieu Billets 15 juin 2026 Espagne vs Cap-Vert Stade d’Atlanta, Atlanta Billets 21 juin 2026 Espagne vs Arabie saoudite Stade d’Atlanta, Atlanta Billets 26 juin 2026 Uruguay - Espagne Stade de Guadalajara, Guadalajara Billets



Calendrier de la Coupe du monde 2026 en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite entend bien rééditer ses exploits face aux favoris, comme en 2022. Suivez les Faucons verts à travers les États-Unis et le Mexique grâce au calendrier ci-dessous :

Date Match Lieu Billets 15 juin 2026 Arabie saoudite - Uruguay Miami Stadium, Miami Billets 21 juin 2025 Arabie saoudite vs Espagne Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets 26 juin 2026 Arabie saoudite vs Cap-Vert Stade de Houston, Houston Billets

Comment se procurer des places pour le match Espagne - Arabie saoudite ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées ; les tarifs y sont toutefois souvent supérieurs au prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Quel est le prix des billets pour le match Espagne - Arabie saoudite ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et l’approche du coup d’envoi.

Pour le match Espagne-Arabie saoudite à Atlanta, les places d’entrée de gamme sont actuellement les plus accessibles pour les supporters à budget limité.

Actuellement, les places les moins chères, situées en tribunes supérieures, sont proposées autour de 350 à 450 dollars.

Voici le détail des prix :

Catégorie 3 (hauts niveaux) : 350 $ – 600 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 650 $ - 950 $

Catégorie 1 (bas côté/ligne de touche) : 1 000 $ - 2 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 3 000 $.

À noter que ces tarifs peuvent fluctuer selon la demande du marché. Atlanta étant un carrefour de transport majeur, la demande locale s’annonce forte ; les supporters soucieux de leur budget ont donc intérêt à réserver dès maintenant les places les moins chères de catégorie 3.

Tout ce qu'il faut savoir sur le stade d'Atlanta

Le stade d’Atlanta, connu sous le nom commercial de Mercedes-Benz Stadium, figure parmi les sites les plus avancés technologiquement au monde.

Situé au cœur d’Atlanta, en Géorgie, il est célèbre pour son toit rétractable en forme de moulin à vent et son immense « halo board », un écran LED circulaire à 360 degrés unique en son genre.

Pour la Coupe du monde 2026, il offrira environ 71 000 sièges et, grâce à la forte inclinaison de ses tribunes, une ambiance intimiste malgré son envergure.