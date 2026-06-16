L'Écosse et le Maroc s'affronteront vendredi 19 juin au célèbre Gillette Stadium de Foxborough, alors que la Coupe du monde de la FIFA bat son plein.

Les deux formations chercheront à confirmer leurs bons débuts dans cette Coupe du monde. Le Maroc a tenu tête aux Brésiliens, grands favoris, et décroché un point précieux, tandis que l’Écosse a signé sa première victoire dans la compétition depuis 1990, après son succès face à Haïti à Boston.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.

Quand le match Écosse - Maroc aura-t-il lieu ?

Date et horaire Match Lieu Billets Vendredi 19 juin (18 h, heure de l’Est) Écosse - Maroc Gillette Stadium, Foxborough Billets

Calendrier de l'Écosse en Coupe du monde

Date Match Lieu Billets Samedi 13 juin Haïti - Écosse (0-1) Gillette Stadium, Foxborough N/A Vendredi 19 juin Écosse - Maroc Stade Gillette, Foxborough Billets Mercredi 24 juin Écosse - Brésil Hard Rock Stadium, Miami Gardens Billets

Calendrier des matchs du Maroc à la Coupe du monde

Date Calendrier Lieu Billets Samedi 13 juin Brésil - Maroc (1-1) MetLife Stadium, East Rutherford N/A Vendredi 19 juin Écosse - Maroc Gillette Stadium, Foxborough Billets Mercredi 24 juin Maroc - Haïti Stade Mercedes-Benz, Atlanta Billets

Comment obtenir vos places pour la rencontre Écosse - Maroc de la Coupe du monde ?

Voici l’état actuel des ventes de billets :

La phase de vente de dernière minute est en cours : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA.

phase est en cours les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Contrairement aux tirages au sort, les transactions se déroulent en temps réel. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter directement auprès de la FIFA. Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés au prix facial. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

c’est la seule plateforme agréée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés au prix facial. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi. Marchés secondaires : les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes comme StubHub pour trouver des places, notamment pour les affiches à élimination directe très prisées, même si les tarifs peuvent alors dépasser le prix facial. Il est essentiel de lire attentivement les conditions générales du site avant toute transaction.

Les supporters voyageant vers le Canada, les États-Unis ou le Mexique doivent vérifier dès que possible les conditions de visa et les formalités de voyage.

Combien coûtent les billets pour le match Écosse - Maroc de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026 : les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les billets pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Huitièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ – 450 $ 700 $ – 1 400 $ 1 800 $ – 6 730 $ Catégorie 2 180 € – 320 € 500 € - 950 € 1 200 € - 4 500 € Catégorie 3 120 € – 220 € 250 € – 600 € 700 € – 2 950 € Catégorie 4 60 € – 140 € 180 € – 400 € 450 $ – 2 100 $

À noter : les supporters souhaitant obtenir les places les moins chères pour le match Écosse - Maroc sont invités à surveiller fréquemment les plateformes de revente, les tarifs évoluant souvent en fonction de la disponibilité et de la demande.

Tout ce qu'il faut savoir sur le Gillette Stadium

Le Gillette Stadium fait partie des stades phares sélectionnés pour la Coupe du monde.

Siège des New England Patriots (NFL) et du New England Revolution (MLS), il offre une excellente visibilité, des espaces d’accueil modernes et une capacité de plus de 65 000 spectateurs.

Les spectateurs doivent s’attendre à des températures estivales élevées en Nouvelle-Angleterre et à une forte affluence dans la région métropolitaine de Boston.

Des transports en commun seront disponibles, mais les automobilistes doivent réserver leurs places de stationnement bien à l’avance.