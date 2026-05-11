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Comment se procurer des billets pour le match des Playoffs de la NBA entre les San Antonio Spurs et les Portland Trail Blazers : tarifs et informations utiles

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Tout ce qu’il faut savoir sur les prix des billets pour le match Spurs - TrailBlazers, les lieux d’achat et autres informations utiles.

Les demi-finales de la Conférence Ouest se sont transformées en un duel psychologique à haut risque, alors que la série revient à San Antonio sur le score de 2-2. Après leur victoire écrasante lors du match 2, les Spurs semblaient prendre la mesure de la rencontre. Cependant, la dynamique a basculé ce week-end à Minneapolis, culminant avec un match 4 dramatique marqué par l’expulsion de la jeune star la plus brillante de la ligue.

Après les 39 points éclatants de Victor Wembanyama lors du succès en match 3, les Spurs semblaient pourtant se diriger vers une avance décisive. Les Timberwolves ont toutefois répliqué dimanche soir en s’imposant114-109 et en rétablissant l’équilibre. Le match a été marqué par un incident stupéfiant au deuxième quart-temps : Wembanyama a écopé d’une faute flagrante de type 2 et d’une expulsion automatique pour un coup de coude au cou de Naz Reid. Une fois l’« Alien » exclu, Anthony Edwards a pris le relais, inscrivant 36 points, dont 16 dans le quatrième quart-temps, pour ramener la série à San Antonio sur un score de parité.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le match 5 et les éventuelles rencontres suivantes, ainsi que les tarifs actuels du marché alors que la série revient à San Antonio.



Combien coûtent les billets pour les playoffs Trail Blazers contre Spurs ?

Alors que la série atteint mardi son match décisif, la demande de billets à San Antonio a atteint un pic pour les séries éliminatoires. Les fans se ruent sur les places alors que la ligue examine les répercussions de l'expulsion de Wembanyama.

  • Match 5 (San Antonio) : Pour la rencontre de demain soir, mardi 12 mai, au Frost Bank Center, les premiers prix sur les plateformes de revente comme SeatGeek démarrent à 124 $. Les places « Plaza » en bas de l’arène se négocient entre 410 $ et 585 $.
  • Pour le match 6 au Target Center de Minneapolis le jeudi 14 mai, les premiers prix ont grimpé à 165 $.
  • Côté parquet : les places premium sur le bord du terrain pour le match 5 à San Antonio dépassent 2 400 $, tandis que les options VIP atteignent plus de 6 800 $.

Plusieurs facteurs expliquent ces tarifs :

  • Les répercussions de l’expulsion : L’incertitude concernant le statut disciplinaire de Victor Wembanyama alimente la fièvre sur le marché secondaire. Si la ligue évite de prononcer une suspension, la demande pour le Match 5 devrait s’envoler, les fans cherchant à l’accueillir dans une ambiance de « forteresse à domicile ».
  • L’émergence de Fox et Harper : même privés de Wemby pour l’essentiel du match 4, les arrières De’Aaron Fox et la recrue Dylan Harper (24 points chacun) ont prouvé que les Spurs pouvaient pousser les Wolves dans leurs derniers retranchements. La confiance locale en une victoire lors du match 5 demeure élevée.

Calendrier de la série San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves

  • Résultat de la rencontre 1 : Minnesota Timberwolves 104, San Antonio Spurs 102.
  • Match 2 : Spurs 133, Wolves 95
  • Match 3 : Spurs 115, Wolves 108
  • Match 4 : Wolves 114, Spurs 109 (série à égalité 2–2)
  • Match 5 : mardi 12 mai 2026 — 21 h 30 (heure de l’Est) | Frost Bank Center, San Antonio
  • Match 6 : jeudi 14 mai 2026 — 20 h 30 (heure de l’Est) | Target Center, Minneapolis



Salles des playoffs NBA 2025/26 par prix du billet d’entrée (actuel)

Équipe

Arena

Prochain match

Prix d’entrée

New York Knicks

Madison Square Garden

Finale de la Conférence Est, match 1

Dès 710 $.

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

Match 5 (mercredi)

182 $+

Minnesota Timberwolves

Target Center

Match 6 (jeu.)

165 $+

Spurs de San Antonio

Frost Bank Center

Match 5 (mardi)

124 $+

Detroit Pistons

Little Caesars Arena

Match 5 (mercredi)

105 $+

Cleveland Cavaliers

Rocket Arena

Match 4 (ce soir)

75 $+

Heure du coup d’envoi du match San Antonio Spurs contre Portland Trail Blazers


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Actualités des équipes et compositions

Forme

San Antonio SpursSAS
-Forme

  • Minnesota Timberwolves

    114

    -

    109

    San Antonio Spurs

    D

  • Minnesota Timberwolves

    108

    -

    115

    San Antonio Spurs

    V

  • San Antonio Spurs

    133

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    95

    Minnesota Timberwolves

    V

  • San Antonio Spurs

    102

    -

    104

    Minnesota Timberwolves

    D

  • San Antonio Spurs

    114

    -

    95

    Portland Trail Blazers

    V

Minnesota TimberwolvesMIN
-Forme

  • Minnesota Timberwolves

    114

    -

    109

    San Antonio Spurs

    V

  • Minnesota Timberwolves

    108

    -

    115

    San Antonio Spurs

    D

  • San Antonio Spurs

    133

    -

    95

    Minnesota Timberwolves

    D

  • San Antonio Spurs

    102

    -

    104

    Minnesota Timberwolves

    V

  • Minnesota Timberwolves

    110

    -

    98

    Denver Nuggets

    V

Face-à-face

San Antonio SpursSAS

Derniers matches

Minnesota TimberwolvesMIN

3

Victoires

2

Victoires

  • Minnesota Timberwolves

    114

    -

    109

    San Antonio Spurs

  • Minnesota Timberwolves

    108

    -

    115

    San Antonio Spurs

  • San Antonio Spurs

    133

    -

    95

    Minnesota Timberwolves

  • San Antonio Spurs

    102

    -

    104

    Minnesota Timberwolves

  • San Antonio Spurs

    126

    -

    123

    Minnesota Timberwolves

585

Points obtenus

544