Les demi-finales de la Conférence Ouest se sont transformées en un duel psychologique à haut risque, alors que la série revient à San Antonio sur le score de 2-2. Après leur victoire écrasante lors du match 2, les Spurs semblaient prendre la mesure de la rencontre. Cependant, la dynamique a basculé ce week-end à Minneapolis, culminant avec un match 4 dramatique marqué par l’expulsion de la jeune star la plus brillante de la ligue.
Après les 39 points éclatants de Victor Wembanyama lors du succès en match 3, les Spurs semblaient pourtant se diriger vers une avance décisive. Les Timberwolves ont toutefois répliqué dimanche soir en s’imposant114-109 et en rétablissant l’équilibre. Le match a été marqué par un incident stupéfiant au deuxième quart-temps : Wembanyama a écopé d’une faute flagrante de type 2 et d’une expulsion automatique pour un coup de coude au cou de Naz Reid. Une fois l’« Alien » exclu, Anthony Edwards a pris le relais, inscrivant 36 points, dont 16 dans le quatrième quart-temps, pour ramener la série à San Antonio sur un score de parité.
GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le match 5 et les éventuelles rencontres suivantes, ainsi que les tarifs actuels du marché alors que la série revient à San Antonio.
Combien coûtent les billets pour les playoffs Trail Blazers contre Spurs ?
Alors que la série atteint mardi son match décisif, la demande de billets à San Antonio a atteint un pic pour les séries éliminatoires. Les fans se ruent sur les places alors que la ligue examine les répercussions de l'expulsion de Wembanyama.
- Match 5 (San Antonio) : Pour la rencontre de demain soir, mardi 12 mai, au Frost Bank Center, les premiers prix sur les plateformes de revente comme SeatGeek démarrent à 124 $. Les places « Plaza » en bas de l’arène se négocient entre 410 $ et 585 $.
- Pour le match 6 au Target Center de Minneapolis le jeudi 14 mai, les premiers prix ont grimpé à 165 $.
- Côté parquet : les places premium sur le bord du terrain pour le match 5 à San Antonio dépassent 2 400 $, tandis que les options VIP atteignent plus de 6 800 $.
Plusieurs facteurs expliquent ces tarifs :
- Les répercussions de l’expulsion : L’incertitude concernant le statut disciplinaire de Victor Wembanyama alimente la fièvre sur le marché secondaire. Si la ligue évite de prononcer une suspension, la demande pour le Match 5 devrait s’envoler, les fans cherchant à l’accueillir dans une ambiance de « forteresse à domicile ».
- L’émergence de Fox et Harper : même privés de Wemby pour l’essentiel du match 4, les arrières De’Aaron Fox et la recrue Dylan Harper (24 points chacun) ont prouvé que les Spurs pouvaient pousser les Wolves dans leurs derniers retranchements. La confiance locale en une victoire lors du match 5 demeure élevée.
Calendrier de la série San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves
- Résultat de la rencontre 1 : Minnesota Timberwolves 104, San Antonio Spurs 102.
- Match 2 : Spurs 133, Wolves 95
- Match 3 : Spurs 115, Wolves 108
- Match 4 : Wolves 114, Spurs 109 (série à égalité 2–2)
- Match 5 : mardi 12 mai 2026 — 21 h 30 (heure de l’Est) | Frost Bank Center, San Antonio
- Match 6 : jeudi 14 mai 2026 — 20 h 30 (heure de l’Est) | Target Center, Minneapolis
Salles des playoffs NBA 2025/26 par prix du billet d’entrée (actuel)
Équipe
Arena
Prochain match
Prix d’entrée
New York Knicks
Madison Square Garden
Finale de la Conférence Est, match 1
Dès 710 $.
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
Match 5 (mercredi)
182 $+
Minnesota Timberwolves
Target Center
Match 6 (jeu.)
165 $+
Spurs de San Antonio
Frost Bank Center
Match 5 (mardi)
124 $+
Detroit Pistons
Little Caesars Arena
Match 5 (mercredi)
105 $+
Cleveland Cavaliers
Rocket Arena
Match 4 (ce soir)
75 $+