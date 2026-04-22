Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
NBA
Minnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves
Target Center
Denver NuggetsDenver Nuggets
Book Nuggets vs Timberwolves Tickets
Tyrell Feaster

Traduit par

Comment se procurer des billets pour le match Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves : Playoffs NBA, tarifs et informations utiles

SHOPPING
Tickets

Tout ce qu’il faut savoir sur les prix des billets pour le match Nuggets - Timberwolves, les lieux d’achat et autres informations utiles.

La série se déplace à Minneapolis, où les Timberwolves du Minnesota accueilleront les Nuggets de Denver pour un match 3 décisif au Target Center, le jeudi 23 avril 2026.

Après un début de série haletant à Denver, le duel entre la tête de série n° 3 et la tête de série n° 6 est pour l’instant à égalité. Les Nuggets ont défendu leur parquet avec succès lors d’un Game 1 très physique, mais les Timberwolves ont répliqué avec force dans le Game 2, comblant un retard de 19 points pour s’imposer sur le terrain adverse. À égalité 1-1, les deux formations mettent donc le cap sur les Twin Cities avec, pour objectif, le titre et une dynamique encore à saisir.

GOAL vous fournit les dernières informations pour obtenir des billets pour le Match 3, notamment les points de vente et les prix actuels du marché pour cette rencontre au Target Center.

Heure du coup d’envoi du match Nuggets-Timberwolves

NBA
NBA Playoffs
Target Center


Combien coûtent les billets pour les playoffs Timberwolves-Nuggets ?

Avec le déplacement de la série à Minneapolis et la conquête de l’avantage du terrain par les Wolves, la demande atteint son apogée et les tarifs sont orientés à la hausse par rapport aux premiers matchs à Denver.

Pour le match n° 3 au Target Center, les premiers prix s’établissent autour de 92 $ pour un siège en balcon, dans les gradins supérieurs. En catégorie intermédiaire, les places en tribune inférieure oscillent entre 230 $ et 450 $ en moyenne, tandis que les emplacements offrant la meilleure vue subissent une majoration significative.

Les principaux facteurs d’évolution des tarifs sont les suivants :

  • Catégorie de places : les sièges les plus abordables se trouvent en haut (sections 200), tandis que les places sur le bord du terrain pour ce match 3 décisif flirent avec les 2 800$ sur les plateformes de revente.
  • Dynamique de la série : le retour historique de 19 points du Minnesota lors du match 2 a fait grimper les prix de revente de 15 % à Minneapolis, les fans locaux sentant l’occasion de prendre les commandes de la série.
  • La demande du marché : les deux franchises ont enregistré une affluence record cette année. Le Target Center devrait afficher complet, laissant aux plateformes de revente comme StubHub et Vivid Seats le rôle de principale option pour les fans.


Prix des places pour les playoffs NBA 2025/26 (prix d’entrée pour le Match 3)

Équipe

Arène

Fourchette de prix d’entrée

New York Knicks

Madison Square Garden

345 $ – 1 200 $ et plus

Boston Celtics

TD Garden

195 $ – 850 $+

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

155 $ – 820 $+

Minnesota Timberwolves

Target Center

92 $ – 720 $+

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

110 $ – 540 $+

Denver Nuggets

Ball Arena (moyenne G1/G2)

88 $ – 650 $+

Actualités et effectifs des équipes

Composition

Minnesota TimberwolvesMIN
-Forme

  • Denver Nuggets

    114

    -

    119

    Minnesota Timberwolves

    V

  • Denver Nuggets

    116

    -

    105

    Minnesota Timberwolves

    D

  • Minnesota Timberwolves

    132

    -

    126

    New Orleans Pelicans

    V

  • Houston Rockets

    132

    -

    136

    Minnesota Timberwolves

    V

  • Orlando Magic

    132

    -

    120

    Minnesota Timberwolves

    D

Denver NuggetsDEN
-Forme

  • Denver Nuggets

    114

    -

    119

    Minnesota Timberwolves

    D

  • Denver Nuggets

    116

    -

    105

    Minnesota Timberwolves

    V

  • San Antonio Spurs

    118

    -

    128

    Denver Nuggets

    V

  • Denver Nuggets

    127

    -

    107

    Oklahoma City Thunder

    V

  • Denver Nuggets

    136

    -

    119

    Memphis Grizzlies

    V

Bilan des confrontations directes

Minnesota TimberwolvesMIN

Derniers matches

Denver NuggetsDEN

2

Victoires

3

Victoires

  • Denver Nuggets

    114

    -

    119

    Minnesota Timberwolves

  • Denver Nuggets

    116

    -

    105

    Minnesota Timberwolves

  • Denver Nuggets

    108

    -

    117

    Minnesota Timberwolves

  • Denver Nuggets

    142

    -

    138

    Minnesota Timberwolves

  • Minnesota Timberwolves

    112

    -

    123

    Denver Nuggets

591

Points obtenus

603