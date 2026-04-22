Comment se procurer des billets pour le match Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves : Playoffs NBA, tarifs et informations utiles

La série se déplace à Minneapolis, où les Timberwolves du Minnesota accueilleront les Nuggets de Denver pour un match 3 décisif au Target Center, le jeudi 23 avril 2026.

Après un début de série haletant à Denver, le duel entre la tête de série n° 3 et la tête de série n° 6 est pour l’instant à égalité. Les Nuggets ont défendu leur parquet avec succès lors d’un Game 1 très physique, mais les Timberwolves ont répliqué avec force dans le Game 2, comblant un retard de 19 points pour s’imposer sur le terrain adverse. À égalité 1-1, les deux formations mettent donc le cap sur les Twin Cities avec, pour objectif, le titre et une dynamique encore à saisir.

GOAL vous fournit les dernières informations pour obtenir des billets pour le Match 3, notamment les points de vente et les prix actuels du marché pour cette rencontre au Target Center.

Heure du coup d’envoi du match Nuggets-Timberwolves

NBA Playoffs Target Center





Combien coûtent les billets pour les playoffs Timberwolves-Nuggets ?

Avec le déplacement de la série à Minneapolis et la conquête de l’avantage du terrain par les Wolves, la demande atteint son apogée et les tarifs sont orientés à la hausse par rapport aux premiers matchs à Denver.

Pour le match n° 3 au Target Center, les premiers prix s’établissent autour de 92 $ pour un siège en balcon, dans les gradins supérieurs. En catégorie intermédiaire, les places en tribune inférieure oscillent entre 230 $ et 450 $ en moyenne, tandis que les emplacements offrant la meilleure vue subissent une majoration significative.

Les principaux facteurs d’évolution des tarifs sont les suivants :

Catégorie de places : les sièges les plus abordables se trouvent en haut (sections 200), tandis que les places sur le bord du terrain pour ce match 3 décisif flirent avec les 2 800 $ sur les plateformes de revente.

Dynamique de la série : le retour historique de 19 points du Minnesota lors du match 2 a fait grimper les prix de revente de 15 % à Minneapolis, les fans locaux sentant l’occasion de prendre les commandes de la série.

La demande du marché : les deux franchises ont enregistré une affluence record cette année. Le Target Center devrait afficher complet, laissant aux plateformes de revente comme StubHub et Vivid Seats le rôle de principale option pour les fans.





Prix des places pour les playoffs NBA 2025/26 (prix d’entrée pour le Match 3)

Équipe Arène Fourchette de prix d’entrée New York Knicks Madison Square Garden 345 $ – 1 200 $ et plus Boston Celtics TD Garden 195 $ – 850 $+ L.A. Lakers Crypto.com Arena 155 $ – 820 $+ Minnesota Timberwolves Target Center 92 $ – 720 $+ Oklahoma City Thunder Paycom Center 110 $ – 540 $+ Denver Nuggets Ball Arena (moyenne G1/G2) 88 $ – 650 $+

Actualités et effectifs des équipes

Composition

MIN - Forme Tout Denver Nuggets 114 - 119 Minnesota Timberwolves V

Denver Nuggets 116 - 105 Minnesota Timberwolves D

Minnesota Timberwolves 132 - 126 New Orleans Pelicans V

Houston Rockets 132 - 136 Minnesota Timberwolves V

Orlando Magic 132 - 120 Minnesota Timberwolves D DEN - Forme Tout Denver Nuggets 114 - 119 Minnesota Timberwolves D

Denver Nuggets 116 - 105 Minnesota Timberwolves V

San Antonio Spurs 118 - 128 Denver Nuggets V

Denver Nuggets 127 - 107 Oklahoma City Thunder V

Denver Nuggets 136 - 119 Memphis Grizzlies V

Bilan des confrontations directes

MIN Derniers matches DEN 2 Victoires 3 Victoires Denver Nuggets 114 - 119 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 116 - 105 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 108 - 117 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 142 - 138 Minnesota Timberwolves

Minnesota Timberwolves 112 - 123 Denver Nuggets 591 Points obtenus 603



