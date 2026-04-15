Comment se procurer des billets pour le match Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves : Playoffs NBA, tarifs et autres informations utiles

Les Denver Nuggets reçoivent les Minnesota Timberwolves à la Ball Arena de Denver le samedi 18 avril, pour un premier acte prometteur du premier tour de la Conférence Ouest.

Alors que les playoffs de la NBA 2026 démarrent officiellement, cette affiche entre la 3ᵉ et la 6ᵉ tête de série met aux prises deux poids lourds aux ambitions légitimes.

Denver a conclu la saison régulière en boulet de canon, en tant que tête de série n°3 avec un bilan de 54-28, tandis que Minnesota a sécurisé la 6e place (49-33) pour éviter le tournoi de barrage.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix ils se négocient actuellement sur le marché.

À quelle heure aura lieu le match Nuggets-Timberwolves ?

NBA Playoffs Ball Arena

Combien coûtent les billets pour le match Timberwolves-Nuggets en playoffs ?

Les tarifs des playoffs sont nettement plus élevés que la moyenne des places en saison régulière.

Les tarifs fluctuent selon le tour et la ville : à la Ball Arena de Denver, les places d’entrée de gamme pour le Match 1 démarrent à 93 $, tandis qu’au Target Center de Minneapolis, les prix s’élèvent à partir de 181 $ pour le Match 3.

Plusieurs facteurs expliquent ces écarts :

Catégorie de place : les places « Nosebleed » en haut de la tribune, au niveau 300, sont les plus abordables, tandis que les sièges en bord de terrain pour le Match 1 peuvent facilement dépasser 3 000 $.

Dynamique de la série : si la confrontation est encore équilibrée en fin de parcours, les tarifs de revente s’envolent.

La demande du marché : Denver et le Minnesota ont tous deux connu une croissance massive de leur base de fans au cours des deux dernières saisons, ce qui fait de ces billets parmi les plus « difficiles à obtenir » de la Conférence Ouest.





Prix moyens des billets pour le Match 1 des playoffs NBA 2025/26, par arena.

Équipe Arène Fourchette de prix d’entrée New York Knicks Madison Square Garden 280 $ - 950 $+ Denver Nuggets Ball Arena 93 $ – 650 $ L.A. Lakers Crypto.com Arena 215 $ – 800 $ Minnesota Timberwolves Target Center 181 $ – 720 $ Oklahoma City Thunder Paycom Center 110 $ – 540 $ Boston Celtics TD Garden 195 $ – 850 $

Actualités et effectifs des équipes

Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves compositions DEN - Équipe de départ Remplaçants MIN - Équipe de départ Remplaçants

Composition

DEN - Forme Tout San Antonio Spurs 118 - 128 Denver Nuggets V

Denver Nuggets 127 - 107 Oklahoma City Thunder V

Denver Nuggets 136 - 119 Memphis Grizzlies V

Denver Nuggets 137 - 132 Portland Trail Blazers V

Denver Nuggets 136 - 134 San Antonio Spurs V MIN - Forme Tout Minnesota Timberwolves 132 - 126 New Orleans Pelicans V

Houston Rockets 132 - 136 Minnesota Timberwolves V

Orlando Magic 132 - 120 Minnesota Timberwolves D

Indiana Pacers 104 - 124 Minnesota Timberwolves V

Minnesota Timberwolves 108 - 122 Charlotte Hornets D

Bilan des confrontations directes

DEN Derniers matches MIN 3 Victoires 2 Victoires Denver Nuggets 108 - 117 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 142 - 138 Minnesota Timberwolves

Minnesota Timberwolves 112 - 123 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 114 - 127 Denver Nuggets

Denver Nuggets 116 - 126 Minnesota Timberwolves 616 Points obtenus 607

Billets pour Sves. Tarifs