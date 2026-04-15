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Tyrell Feaster

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Comment se procurer des billets pour le match Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves : Playoffs NBA, tarifs et autres informations utiles

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Tout ce qu’il faut savoir sur les billets du match Nuggets - Timberwolves : tarifs, points de vente et autres informations utiles.

Les Denver Nuggets reçoivent les Minnesota Timberwolves à la Ball Arena de Denver le samedi 18 avril, pour un premier acte prometteur du premier tour de la Conférence Ouest.

Alors que les playoffs de la NBA 2026 démarrent officiellement, cette affiche entre la 3ᵉ et la 6ᵉ tête de série met aux prises deux poids lourds aux ambitions légitimes.

Denver a conclu la saison régulière en boulet de canon, en tant que tête de série n°3 avec un bilan de 54-28, tandis que Minnesota a sécurisé la 6e place (49-33) pour éviter le tournoi de barrage.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix ils se négocient actuellement sur le marché.

À quelle heure aura lieu le match Nuggets-Timberwolves ?

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Combien coûtent les billets pour le match Timberwolves-Nuggets en playoffs ?

Les tarifs des playoffs sont nettement plus élevés que la moyenne des places en saison régulière.

Les tarifs fluctuent selon le tour et la ville : à la Ball Arena de Denver, les places d’entrée de gamme pour le Match 1 démarrent à 93 $, tandis qu’au Target Center de Minneapolis, les prix s’élèvent à partir de 181 $ pour le Match 3.

Plusieurs facteurs expliquent ces écarts :

  • Catégorie de place : les places « Nosebleed » en haut de la tribune, au niveau 300, sont les plus abordables, tandis que les sièges en bord de terrain pour le Match 1 peuvent facilement dépasser 3 000 $.
  • Dynamique de la série : si la confrontation est encore équilibrée en fin de parcours, les tarifs de revente s’envolent.
  • La demande du marché : Denver et le Minnesota ont tous deux connu une croissance massive de leur base de fans au cours des deux dernières saisons, ce qui fait de ces billets parmi les plus « difficiles à obtenir » de la Conférence Ouest.


Prix moyens des billets pour le Match 1 des playoffs NBA 2025/26, par arena.

Équipe

Arène

Fourchette de prix d’entrée

New York Knicks

Madison Square Garden

280 $ - 950 $+

Denver Nuggets

Ball Arena

93 $ – 650 $

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

215 $ – 800 $

Minnesota Timberwolves

Target Center

181 $ – 720 $

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

110 $ – 540 $

Boston Celtics

TD Garden

195 $ – 850 $

Actualités et effectifs des équipes

Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves compositions

Denver NuggetsDEN
-Équipe de départ

Remplaçants

Minnesota TimberwolvesMIN
-Équipe de départ

Remplaçants

Composition

Denver NuggetsDEN
-Forme

  • San Antonio Spurs

    118

    -

    128

    Denver Nuggets

    V

  • Denver Nuggets

    127

    -

    107

    Oklahoma City Thunder

    V

  • Denver Nuggets

    136

    -

    119

    Memphis Grizzlies

    V

  • Denver Nuggets

    137

    -

    132

    Portland Trail Blazers

    V

  • Denver Nuggets

    136

    -

    134

    San Antonio Spurs

    V

Minnesota TimberwolvesMIN
-Forme

  • Minnesota Timberwolves

    132

    -

    126

    New Orleans Pelicans

    V

  • Houston Rockets

    132

    -

    136

    Minnesota Timberwolves

    V

  • Orlando Magic

    132

    -

    120

    Minnesota Timberwolves

    D

  • Indiana Pacers

    104

    -

    124

    Minnesota Timberwolves

    V

  • Minnesota Timberwolves

    108

    -

    122

    Charlotte Hornets

    D

Bilan des confrontations directes

Denver NuggetsDEN

Derniers matches

Minnesota TimberwolvesMIN

3

Victoires

2

Victoires

  • Denver Nuggets

    108

    -

    117

    Minnesota Timberwolves

  • Denver Nuggets

    142

    -

    138

    Minnesota Timberwolves

  • Minnesota Timberwolves

    112

    -

    123

    Denver Nuggets

  • Minnesota Timberwolves

    114

    -

    127

    Denver Nuggets

  • Denver Nuggets

    116

    -

    126

    Minnesota Timberwolves

616

Points obtenus

607

Billets pour Sves. Tarifs