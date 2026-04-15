Comment se procurer des billets pour le match Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves : Playoffs NBA, tarifs et autres informations utiles

Les Denver Nuggets reçoivent les Minnesota Timberwolves à la Ball Arena de Denver le samedi 18 avril, pour un premier acte prometteur du premier tour de la Conférence Ouest.
Alors que les playoffs de la NBA 2026 démarrent officiellement, cette affiche entre la 3ᵉ et la 6ᵉ tête de série met aux prises deux poids lourds aux ambitions légitimes.
Denver a conclu la saison régulière en boulet de canon, en tant que tête de série n°3 avec un bilan de 54-28, tandis que Minnesota a sécurisé la 6e place (49-33) pour éviter le tournoi de barrage.
GOAL vous indique où les acheter et à quel prix ils se négocient actuellement sur le marché.
À quelle heure aura lieu le match Nuggets-Timberwolves ?
Combien coûtent les billets pour le match Timberwolves-Nuggets en playoffs ?
Les tarifs des playoffs sont nettement plus élevés que la moyenne des places en saison régulière.
Les tarifs fluctuent selon le tour et la ville : à la Ball Arena de Denver, les places d’entrée de gamme pour le Match 1 démarrent à 93 $, tandis qu’au Target Center de Minneapolis, les prix s’élèvent à partir de 181 $ pour le Match 3.
Plusieurs facteurs expliquent ces écarts :
- Catégorie de place : les places « Nosebleed » en haut de la tribune, au niveau 300, sont les plus abordables, tandis que les sièges en bord de terrain pour le Match 1 peuvent facilement dépasser 3 000 $.
- Dynamique de la série : si la confrontation est encore équilibrée en fin de parcours, les tarifs de revente s’envolent.
- La demande du marché : Denver et le Minnesota ont tous deux connu une croissance massive de leur base de fans au cours des deux dernières saisons, ce qui fait de ces billets parmi les plus « difficiles à obtenir » de la Conférence Ouest.
Prix moyens des billets pour le Match 1 des playoffs NBA 2025/26, par arena.
Équipe
Arène
Fourchette de prix d’entrée
New York Knicks
Madison Square Garden
280 $ - 950 $+
Denver Nuggets
Ball Arena
93 $ – 650 $
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
215 $ – 800 $
Minnesota Timberwolves
Target Center
181 $ – 720 $
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
110 $ – 540 $
Boston Celtics
TD Garden
195 $ – 850 $
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