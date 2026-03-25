Comment se procurer des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Pologne - Albanie : rencontre du 26 mars, tarifs et autres informations

Il y a trois ans, lors des qualifications pour l'Euro 2024, l'Albanie a remporté sa première victoire contre la Pologne depuis 70 ans. La Pologne compte désormais prendre sa revanche à Varsovie, où les deux équipes s'affronteront en demi-finale des barrages de la Coupe du monde 2026.

Les deux équipes se sont régulièrement affrontées en compétition au fil des ans, et bien que la Pologne dispose d'un net avantage dans leurs confrontations directes, l'Albanie s'est révélée être un adversaire coriace. On peut s'attendre à un nouveau match haletant, dont le vainqueur affrontera l'Ukraine ou la Suède en finale des barrages (le 31 mars).

GOAL vous donne toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour le prochain match de qualification pour la Coupe du monde Pologne - Albanie, notamment où acheter vos billets et combien ils coûteront.

Quand a lieu le match de qualification pour la Coupe du monde Pologne - Albanie ?

Date Calendrier (heure locale) Lieu Billets Jeudi 26 mars Pologne vs Albanie (20h45) Stadion Narodowy (Varsovie) Billets

Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Pologne - Albanie

Les billets pour le match Pologne - Albanie ont été mis en vente fin janvier sur le site de la Fédération polonaise de football (PZPN).

Conformément à la réglementation, seuls 5 % de la capacité du stade seront réservés aux supporters visiteurs, soit 2 900 billets pour les supporters albanais, tandis que 55 100 billets seront disponibles pour les supporters locaux.

De plus, les supporters peuvent acheter des billets sur le marché secondaire, comme StubHub, pour ceux qui cherchent à acheter des billets de dernière minute via des canaux alternatifs.

Billets pour le match de qualification à la Coupe du monde Pologne - Albanie : combien coûtent-ils ?

Les prix des billets pour les matchs internationaux de la Pologne peuvent varier en fonction de l'emplacement des places, du forfait et de l'adversaire. Les catégories pour le prochain match de barrage contre l'Albanie étaient les suivantes via les canaux officiels :

Catégorie 1 (tribunes latérales) : 240 PLN (56 €)

240 PLN (56 €) Catégorie 2 (secteurs d'angle) : 180 PLN (42 €)

180 PLN (42 €) Catégorie 3 (derrière les buts) : 120 PLN (28 €)

Les prix indiqués s'appliquent aux adultes. Des tarifs réduits sont également disponibles pour les supporters en situation de handicap et les juniors (moins de 12 ans).

N'oubliez pas de consulter les sites des fédérations nationales de football concernées pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites de revente tels que StubHub pour connaître la disponibilité actuelle des billets.

À quoi pouvez-vous vous attendre lors du match de qualification pour la Coupe du monde Pologne - Albanie ?

Après s'être qualifiée pour les phases finales des Coupes du monde 2018 et 2022, la Pologne réalisera sa meilleure série de participations consécutives à la Coupe du monde depuis 40 ans si elle parvient à se qualifier pour le grand rendez-vous du football qui se tiendra cet été en Amérique du Nord.

Bien qu'elle ait manqué une place automatique pour la Coupe du monde, terminant deuxième derrière les Pays-Bas dans son groupe de qualification, la Pologne a connu une année 2025 très positive, notamment à domicile, où elle est restée invaincue, avec cinq victoires, un match nul et seulement deux buts encaissés.

Après s'être qualifiée pour deux des trois derniers Championnats d'Europe, l'Albanie cherche désormais à progresser davantage sur la scène internationale en atteignant sa toute première phase finale de Coupe du monde.

La Pologne sait qu'elle ne peut pas se permettre de prendre à la légère le défi des Kuqezinjte (les rouges et noirs). Le règne fructueux de Sylvinho à la tête de l'Albanie repose sur une défense solide. L'équipe n'a encaissé que cinq buts, terminant deuxième de son groupe, dont quatre lors de ses deux rencontres contre l'Angleterre.