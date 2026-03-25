Comment se procurer des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine : date du 26 mars, tarifs et autres informations

Le « Red Wall » sera au grand complet au Cardiff City Stadium le 26 mars, dans l’espoir d’encourager le Pays de Galles vers la victoire lors de cette demi-finale cruciale des barrages de la Coupe du monde de l’UEFA.

Le Pays de Galles n'est plus qu'à deux victoires de décrocher son billet pour la Coupe du monde 2026 et de se qualifier pour deux phases finales consécutives pour la première fois. Si les Dragons de Craig Bellamy parviennent à repousser l'assaut de la Bosnie-Herzégovine, l'Italie ou l'Irlande du Nord les attendront à Cardiff le 31 mars.

GOAL vous dit tout sur le prochain match de qualification pour la Coupe du monde entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine, notamment où vous pouvez acheter vos billets et combien ils coûteront.

Quand a lieu le match de qualification pour la Coupe du monde entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine ?

Date Calendrier (heure locale) Lieu Billets Jeudi 26 mars Pays de Galles vs Bosnie-Herzégovine (19 h 45) Cardiff City Stadium (Cardiff) Billets

Comment acheter des billets pour le match de qualification à la Coupe du monde entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine

Les précédents matchs de barrage du Pays de Galles se sont rapidement joués à guichets fermés, et les supporters ont été encouragés à réserver leurs billets officiels via le site de la Fédération galloise de football (FAW) dès que possible pour éviter toute déception.

Les billets pour le match Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine ont été mis en vente à plusieurs reprises. La première phase a débuté le 19 janvier, permettant aux détenteurs de « billets de campagne » de renouveler leurs places à des tarifs réduits. À partir du 5 février, les membres du « Red Wall » ont ensuite eu la possibilité d'acheter des billets.

De plus, les supporters peuvent acheter des billets sur le marché secondaire, comme sur StubHub.

Billets pour le match de qualification à la Coupe du monde entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine : combien coûtent-ils ?

Les prix des billets pour les matchs internationaux du Pays de Galles peuvent varier en fonction de l'emplacement des places, du forfait et de l'adversaire. Les catégories pour le prochain match de barrage contre la Bosnie-Herzégovine étaient les suivantes via les canaux officiels :

Catégorie 1 : à partir de 50 £

à partir de 50 £ Catégorie 2 : à partir de 42,50 £

à partir de 42,50 £ Catégorie 3 : à partir de 35 £

à partir de 35 £ Ninian Premium (niveau 4) : à partir de 55 £

à partir de 55 £ Niveau 4 Grandstand : à partir de 65 £

à partir de 65 £ Niveau 3 GS (billet seul) : à partir de 85 £

à partir de 85 £ Niveau 3 Hospitality : à partir de 189 £ (les forfaits comprennent un repas de deux plats avant le match)

Les prix indiqués s'appliquent aux adultes. Des tarifs réduits sont toutefois disponibles pour les juniors (16 ans et moins), les jeunes adultes (17-21 ans) et les seniors (65 ans et plus).

N'oubliez pas de consulter régulièrement le site de la FAW pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites de revente tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles des billets.

À quoi s'attendre pour le match de qualification à la Coupe du monde entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine ?

C'est un sentiment de déjà-vu pour les Gallois. Pour la deuxième campagne de qualification consécutive pour la Coupe du monde, ils doivent passer par les barrages après avoir terminé deuxièmes de leur groupe derrière la Belgique.

Ils avaient relevé le défi il y a quatre ans, en battant l'Autriche et l'Ukraine lors des barrages à Cardiff, pour décrocher leur place à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ils espèrent désormais réitérer cet exploit une nouvelle fois dans la capitale galloise.

Le Pays de Galles ne peut toutefois pas se permettre de prendre la Bosnie-Herzégovine à la légère. Il n’a jamais battu cette équipe d’Europe de l’Est auparavant et n’a pas réussi à marquer lors de leurs trois dernières confrontations.

La Bosnie-Herzégovine, également surnommée les « Dragons » (« Zmajevi »), vise une qualification pour la phase finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis Brésil 2014. Le meilleur buteur de l'équipe, Edin Dzeko, qui fêtera ses 40 ans avant les barrages, espère bien enrichir son impressionnant total de 72 buts en sélection.