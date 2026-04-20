Les San Antonio Spurs mènent 1-0 dans la série et s'apprêtent à accueillir les Portland Trail Blazers pour le match 2 au Frost Bank Center,mardi 21 avril. Portés par la performance historique de leur jeune star lors de l'acte inaugural, les Spurs entendent bien préserver leur parquet une nouvelle fois avant que la série ne s'exporte dans le nord-ouest des États-Unis.

Lors du match 1, la confrontation entre la tête de série n° 2 et la tête de série n° 7 du premier tour de la Conférence Ouest a répondu aux attentes. Portés par un bilan de 62 victoires pour 20 défaites à l’issue de la saison régulière, les Spurs ont dominé des Blazers pourtant réputés pour leur intensité physique, lesquels s’étaient qualifiés grâce à une victoire décisive en barrage face aux Suns.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le match 2 et les éventuelles rencontres suivantes, ainsi que les tarifs actuels du marché.

Combien coûtent les billets pour les playoffs Trail Blazers-Spurs ?

Après les débuts historiques de Victor Wembanyama en playoffs, la demande de places a flambé à San Antonio.

Toutefois, comme Portland est un marché plus modeste que New York ou Los Angeles, les prix d’entrée demeurent relativement abordables pour un match du premier tour.

Match 2 (San Antonio) : Sur les plateformes de revente telles que SeatGeek et Vivid Seats, les prix d’entrée démarrent actuellement autour de 105 $. Les places situées au niveau de la Plaza se situent généralement entre 295 $ et 450 $.

Pour le Match 3 au Moda Center de Portland , les premiers prix débutent à 92 $ , ce qui place cette rencontre parmi les plus abordables de la Conférence Ouest cette semaine.

Côté parquets : les places premium au rez-de-chaussée du Frost Bank Center pour le match 2 démarrent à 1 400 $ , tandis que certaines options VIP sur le bord du terrain franchissent la barre des 3 500 $.

Plusieurs facteurs expliquent ces écarts :

L’effet Wemby : auteur de 35 points lors du match 1, Victor Wembanyama a établi un nouveau record de franchise pour un premier match de playoffs. Sa performance historique génère un engouement national et une forte demande locale de billets.

Malgré la défaite dans le match 1, la défense agressive de Portland menée par la recrue Donovan Clingan préserve l’intensité de la série et soutient la valeur de revente des prochaines rencontres au Moda Center.









Heure du coup d’envoi : à confirmer.





NBA Playoffs Frost Bank Center

Actualités des équipes et compositions

San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers compositions SAS - Équipe de départ 5 Stephon Castle

30 Julian Champagnie

4 De'Aaron Fox

24 Devin Vassell

1 Victor Wembanyama Remplaçants 40 Harrison Barnes

18 Bismack Biyombo

11 Carter Bryant

2 Dylan Harper

3 Keldon Johnson

7 Luke Kornet

8 Kelly Olynyk

22 Mason Plumlee

43 Lindy Waters III POR - Équipe de départ 8 Deni Avdija

33 Toumani Camara

23 Donovan Clingan

— Scoot Henderson

5 Jrue Holiday Remplaçants 91 Sidy Cissoko

9 Jerami Grant

27 Vit Krejci

24 Kris Murray

17 Shaedon Sharpe

4 Matisse Thybulle

1 Blake Wesley

35 Robert Williams

16 Hansen Yang

Forme

SAS - Forme Tout San Antonio Spurs 118 - 128 Denver Nuggets D

San Antonio Spurs 139 - 120 Dallas Mavericks V

San Antonio Spurs 112 - 101 Portland Trail Blazers V

San Antonio Spurs 115 - 102 Philadelphia 76ers V

Denver Nuggets 136 - 134 San Antonio Spurs D POR - Forme Tout Phoenix Suns 110 - 114 Portland Trail Blazers V

Portland Trail Blazers 122 - 110 Sacramento Kings V

Portland Trail Blazers 116 - 97 LA Clippers V

San Antonio Spurs 112 - 101 Portland Trail Blazers D

Denver Nuggets 137 - 132 Portland Trail Blazers D

Face-à-face