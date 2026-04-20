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Comment se procurer des billets pour le match de Playoffs NBA entre les San Antonio Spurs et les Portland Trail Blazers : tarifs et informations utiles

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Tout ce qu’il faut savoir sur les billets du match Spurs - Timberwolves : tarifs, points de vente et autres informations utiles.

Les San Antonio Spurs mènent 1-0 dans la série et s'apprêtent à accueillir les Portland Trail Blazers pour le match 2 au Frost Bank Center,mardi 21 avril. Portés par la performance historique de leur jeune star lors de l'acte inaugural, les Spurs entendent bien préserver leur parquet une nouvelle fois avant que la série ne s'exporte dans le nord-ouest des États-Unis.

Lors du match 1, la confrontation entre la tête de série n° 2 et la tête de série n° 7 du premier tour de la Conférence Ouest a répondu aux attentes. Portés par un bilan de 62 victoires pour 20 défaites à l’issue de la saison régulière, les Spurs ont dominé des Blazers pourtant réputés pour leur intensité physique, lesquels s’étaient qualifiés grâce à une victoire décisive en barrage face aux Suns.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le match 2 et les éventuelles rencontres suivantes, ainsi que les tarifs actuels du marché.

Combien coûtent les billets pour les playoffs Trail Blazers-Spurs ?

Après les débuts historiques de Victor Wembanyama en playoffs, la demande de places a flambé à San Antonio.

Toutefois, comme Portland est un marché plus modeste que New York ou Los Angeles, les prix d’entrée demeurent relativement abordables pour un match du premier tour.

  • Match 2 (San Antonio) : Sur les plateformes de revente telles que SeatGeek et Vivid Seats, les prix d’entrée démarrent actuellement autour de 105 $. Les places situées au niveau de la Plaza se situent généralement entre 295 $ et 450 $.
  • Pour le Match 3 au Moda Center de Portland, les premiers prix débutent à 92 $, ce qui place cette rencontre parmi les plus abordables de la Conférence Ouest cette semaine.
  • Côté parquets : les places premium au rez-de-chaussée du Frost Bank Center pour le match 2 démarrent à 1 400 $, tandis que certaines options VIP sur le bord du terrain franchissent la barre des 3 500 $.

Plusieurs facteurs expliquent ces écarts :

  • L’effet Wemby : auteur de 35 points lors du match 1, Victor Wembanyama a établi un nouveau record de franchise pour un premier match de playoffs. Sa performance historique génère un engouement national et une forte demande locale de billets.
  • Malgré la défaite dans le match 1, la défense agressive de Portland menée par la recrue Donovan Clingan préserve l’intensité de la série et soutient la valeur de revente des prochaines rencontres au Moda Center.



Heure du coup d’envoi : à confirmer.


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Actualités des équipes et compositions

San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers compositions

San Antonio SpursSAS
-Équipe de départ

  • 5

    Stephon Castle

  • 30

    Julian Champagnie

  • 4

    De'Aaron Fox

  • 24

    Devin Vassell

  • 1

    Victor Wembanyama

Remplaçants

  • 40

    Harrison Barnes

  • 18

    Bismack Biyombo

  • 11

    Carter Bryant

  • 2

    Dylan Harper

  • 3

    Keldon Johnson

  • 7

    Luke Kornet

  • 8

    Kelly Olynyk

  • 22

    Mason Plumlee

  • 43

    Lindy Waters III

Portland Trail BlazersPOR
-Équipe de départ

  • 8

    Deni Avdija

  • 33

    Toumani Camara

  • 23

    Donovan Clingan

  • Scoot Henderson

  • 5

    Jrue Holiday

Remplaçants

  • 91

    Sidy Cissoko

  • 9

    Jerami Grant

  • 27

    Vit Krejci

  • 24

    Kris Murray

  • 17

    Shaedon Sharpe

  • 4

    Matisse Thybulle

  • 1

    Blake Wesley

  • 35

    Robert Williams

  • 16

    Hansen Yang

Forme

San Antonio SpursSAS
-Forme

  • San Antonio Spurs

    118

    -

    128

    Denver Nuggets

    D

  • San Antonio Spurs

    139

    -

    120

    Dallas Mavericks

    V

  • San Antonio Spurs

    112

    -

    101

    Portland Trail Blazers

    V

  • San Antonio Spurs

    115

    -

    102

    Philadelphia 76ers

    V

  • Denver Nuggets

    136

    -

    134

    San Antonio Spurs

    D

Portland Trail BlazersPOR
-Forme

  • Phoenix Suns

    110

    -

    114

    Portland Trail Blazers

    V

  • Portland Trail Blazers

    122

    -

    110

    Sacramento Kings

    V

  • Portland Trail Blazers

    116

    -

    97

    LA Clippers

    V

  • San Antonio Spurs

    112

    -

    101

    Portland Trail Blazers

    D

  • Denver Nuggets

    137

    -

    132

    Portland Trail Blazers

    D

Face-à-face

San Antonio SpursSAS

Derniers matches

Portland Trail BlazersPOR

3

Victoires

2

Victoires

  • San Antonio Spurs

    112

    -

    101

    Portland Trail Blazers

  • San Antonio Spurs

    110

    -

    115

    Portland Trail Blazers

  • Portland Trail Blazers

    102

    -

    115

    San Antonio Spurs

  • Portland Trail Blazers

    120

    -

    109

    San Antonio Spurs

  • San Antonio Spurs

    114

    -

    94

    Portland Trail Blazers

560

Points obtenus

532