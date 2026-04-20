Les San Antonio Spurs mènent 1-0 dans la série et s’apprêtent à accueillir les Portland Trail Blazers pour le match 2 au Frost Bank Center,mardi 21 avril 2026. Portés par une performance historique de leur jeune star lors de l’acte inaugural, les Spurs entendent conserver leur invincibilité à domicile avant que la série ne s’exporte dans le nord-ouest des États-Unis.
Lors du match 1, la rencontre entre la deuxième et la septième tête de série de la Conférence Ouest a tenu ses promesses. Portés par un bilan de 62 victoires pour 20 défaites, les Spurs ont dominé des Blazers physiques, qualifiés après un succès décisif en barrage face aux Suns.
GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le match 2 et les éventuelles rencontres suivantes : points de vente et tarifs actuels du marché.
Combien coûtent les billets pour les playoffs Trail Blazers-Spurs ?
Suite aux débuts en playoffs record de Victor Wembanyama, la demande de billets à San Antonio a explosé. Cependant, Portland étant un marché plus modeste que New York ou Los Angeles, les prix d’entrée restent relativement abordables pour un match du premier tour.
- Match 2 (San Antonio) : Sur les plateformes de revente telles que SeatGeek et Vivid Seats, les premiers prix d’entrée démarrent actuellement autour de 105 $. Les places situées au niveau Plaza se négocient généralement entre 295 $ et 450 $.
- Pour leMatch 3 au Moda Center de Portland, les premiers prix débutent à 92 $, ce qui place cette rencontre parmi les plus accessibles des playoffs à l’Ouest cette semaine.
- Côté parquets : au Frost Bank Center pour le match 2, les places premium au rez-de-chaussée débutent à 1 400 $, tandis que certaines options « VIP Courtside » franchissent la barre des 3 500 $.
Plusieurs facteurs expliquent ces écarts :
- L’effet « Wemby » : les 35 points inscrits par Victor Wembanyama lors du match 1 ont établi un nouveau record de franchise pour des débuts en playoffs. Son parcours historique suscite un intérêt national massif et une forte demande locale de billets.
- La défense physique de Portland : malgré la défaite dans le match 1, la défense agressive des Blazers, menée par la recrue Donovan Clingan, a maintenu l’intensité de la série et soutient donc une valeur de revente élevée pour les prochaines rencontres au Moda Center.