Les San Antonio Spurs mènent 1-0 dans la série et s’apprêtent à accueillir les Portland Trail Blazers pour le match 2 au Frost Bank Center,mardi 21 avril 2026. Portés par une performance historique de leur jeune star lors de l’acte inaugural, les Spurs entendent conserver leur invincibilité à domicile avant que la série ne s’exporte dans le nord-ouest des États-Unis.

Lors du match 1, la rencontre entre la deuxième et la septième tête de série de la Conférence Ouest a tenu ses promesses. Portés par un bilan de 62 victoires pour 20 défaites, les Spurs ont dominé des Blazers physiques, qualifiés après un succès décisif en barrage face aux Suns.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le match 2 et les éventuelles rencontres suivantes : points de vente et tarifs actuels du marché.

Combien coûtent les billets pour les playoffs Trail Blazers-Spurs ?

Suite aux débuts en playoffs record de Victor Wembanyama, la demande de billets à San Antonio a explosé. Cependant, Portland étant un marché plus modeste que New York ou Los Angeles, les prix d’entrée restent relativement abordables pour un match du premier tour.

Match 2 (San Antonio) : Sur les plateformes de revente telles que SeatGeek et Vivid Seats, les premiers prix d’entrée démarrent actuellement autour de 105 $. Les places situées au niveau Plaza se négocient généralement entre 295 $ et 450 $.

Pour le Match 3 au Moda Center de Portland , les premiers prix débutent à 92 $ , ce qui place cette rencontre parmi les plus accessibles des playoffs à l’Ouest cette semaine.

Côté parquets : au Frost Bank Center pour le match 2, les places premium au rez-de-chaussée débutent à 1 400 $ , tandis que certaines options « VIP Courtside » franchissent la barre des 3 500 $.

Plusieurs facteurs expliquent ces écarts :

L’effet « Wemby » : les 35 points inscrits par Victor Wembanyama lors du match 1 ont établi un nouveau record de franchise pour des débuts en playoffs. Son parcours historique suscite un intérêt national massif et une forte demande locale de billets.

La défense physique de Portland : malgré la défaite dans le match 1, la défense agressive des Blazers, menée par la recrue Donovan Clingan, a maintenu l’intensité de la série et soutient donc une valeur de revente élevée pour les prochaines rencontres au Moda Center.





Heure du coup d’envoi du match San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers





NBA Playoffs Frost Bank Center

Actualités des équipes et compositions

San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers compositions SAS - Équipe de départ 5 Stephon Castle

30 Julian Champagnie

4 De'Aaron Fox

24 Devin Vassell

1 Victor Wembanyama Remplaçants 40 Harrison Barnes

18 Bismack Biyombo

11 Carter Bryant

2 Dylan Harper

3 Keldon Johnson

7 Luke Kornet

8 Kelly Olynyk

22 Mason Plumlee

43 Lindy Waters III POR - Équipe de départ 8 Deni Avdija

33 Toumani Camara

23 Donovan Clingan

— Scoot Henderson

5 Jrue Holiday Remplaçants 91 Sidy Cissoko

9 Jerami Grant

27 Vit Krejci

24 Kris Murray

17 Shaedon Sharpe

4 Matisse Thybulle

1 Blake Wesley

35 Robert Williams

16 Hansen Yang

Forme

SAS - Forme Tout San Antonio Spurs 118 - 128 Denver Nuggets D

San Antonio Spurs 139 - 120 Dallas Mavericks V

San Antonio Spurs 112 - 101 Portland Trail Blazers V

San Antonio Spurs 115 - 102 Philadelphia 76ers V

Denver Nuggets 136 - 134 San Antonio Spurs D POR - Forme Tout Phoenix Suns 110 - 114 Portland Trail Blazers V

Portland Trail Blazers 122 - 110 Sacramento Kings V

Portland Trail Blazers 116 - 97 LA Clippers V

San Antonio Spurs 112 - 101 Portland Trail Blazers D

Denver Nuggets 137 - 132 Portland Trail Blazers D

Face-à-face