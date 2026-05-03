Les demi-finales de la ConférenceOuest s’ouvrent sur une affiche prometteuse : les San Antonio Spurs, deuxième tête de série, reçoivent les Minnesota Timberwolves, sixième tête de série, pour le match 1 au Frost Bank Center, le lundi 4 mai 2026.
Ce duel entre la tête de série n° 2 et la tête de série n° 6 oppose deux équipes aux destins contrastés. Les Spurs, qui ont facilement disposé des Trail Blazers en cinq manches grâce à l’impact immédiat de Victor Wembanyama, partent favoris. En face, Minnesota, auteur d’un exploit au premier tour contre les champions en titre, les Nuggets, se présente toutefois diminué : privé de ses deux meilleurs arrières, le banc des Timberwolves va devoir montrer qu’il peut contenir « l’Alien » de San Antonio.
GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le Match 1 et la suite de la série : où les acheter et à quels tarifs vous attendre pour le coup d’envoi des demi-finales.
Combien coûtent les billets pour les playoffs Timberwolves-Spurs ?
De retour au deuxième tour pour la première fois depuis 2017, les Spurs génèrent une demande de billets à son plus haut niveau à San Antonio depuis dix ans. Si le prix d’entrée reste plus abordable qu’à New York ou Los Angeles, les places premium partent très vite.
- Match 1 (San Antonio) : Sur les plateformes de revente comme Ticketmaster ou Gametime, les premiers prix s’établissent autour de 153 $. En tribune latérale, les places sont proposées entre 160 $ et 185 $.
- En tribune inférieure, les places niveau Plaza se négocient en moyenne entre 390 et 450 dollars.
- Pour leMatch 3 au Target Center de Minneapolis le 8 mai, les premiers prix sont d’environ 112 $.
- Côté parquet : les places premium sur le bord du terrain au Frost Bank Center pour le Match 1 dépassent 2 100 $, certaines options VIP en bordure de ligne de fond atteignant même 5 500 $.
Les facteurs qui influencent ces tarifs sont les suivants :
- L'absence d'« Ant-Man » : la star du Minnesota, Anthony Edwards, victime d'une contusion au genou gauche, est forfait pour les matchs 1 et 2. Si cette incertitude a légèrement fait baisser les tarifs pour les supporters des Wolves en déplacement, la demande à San Antonio demeure élevée, les fans des Spurs espérant profiter d'un adversaire affaibli.
- L’attrait pour Wembanyama : les 25,0 points marqués par match et le meilleur taux de contres de la ligue lors du premier tour font des Spurs l’équipe la plus courue du Sud.