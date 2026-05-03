Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
NBA
San Antonio SpursSan Antonio Spurs
Frost Bank Center
Minnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves
Buy Spurs vs Timberwolves Tickets
Tyrell Feaster

Traduit par

Comment se procurer des billets pour le match de NBA San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves : playoffs, tarifs et autres informations utiles

SHOPPING
Tickets

Tout savoir sur les prix des billets pour le match Spurs - Timberwolves, les points de vente et autres informations utiles.

Les demi-finales de la ConférenceOuest s’ouvrent sur une affiche prometteuse : les San Antonio Spurs, deuxième tête de série, reçoivent les Minnesota Timberwolves, sixième tête de série, pour le match 1 au Frost Bank Center, le lundi 4 mai 2026.

Ce duel entre la tête de série n° 2 et la tête de série n° 6 oppose deux équipes aux destins contrastés. Les Spurs, qui ont facilement disposé des Trail Blazers en cinq manches grâce à l’impact immédiat de Victor Wembanyama, partent favoris. En face, Minnesota, auteur d’un exploit au premier tour contre les champions en titre, les Nuggets, se présente toutefois diminué : privé de ses deux meilleurs arrières, le banc des Timberwolves va devoir montrer qu’il peut contenir « l’Alien » de San Antonio.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le Match 1 et la suite de la série : où les acheter et à quels tarifs vous attendre pour le coup d’envoi des demi-finales.



Combien coûtent les billets pour les playoffs Timberwolves-Spurs ?

De retour au deuxième tour pour la première fois depuis 2017, les Spurs génèrent une demande de billets à son plus haut niveau à San Antonio depuis dix ans. Si le prix d’entrée reste plus abordable qu’à New York ou Los Angeles, les places premium partent très vite.

  • Match 1 (San Antonio) : Sur les plateformes de revente comme Ticketmaster ou Gametime, les premiers prix s’établissent autour de 153 $. En tribune latérale, les places sont proposées entre 160 $ et 185 $.
  • En tribune inférieure, les places niveau Plaza se négocient en moyenne entre 390 et 450 dollars.
  • Pour leMatch 3 au Target Center de Minneapolis le 8 mai, les premiers prix sont d’environ 112 $.
  • Côté parquet : les places premium sur le bord du terrain au Frost Bank Center pour le Match 1 dépassent 2 100 $, certaines options VIP en bordure de ligne de fond atteignant même 5 500 $.

Les facteurs qui influencent ces tarifs sont les suivants :

  • L'absence d'« Ant-Man » : la star du Minnesota, Anthony Edwards, victime d'une contusion au genou gauche, est forfait pour les matchs 1 et 2. Si cette incertitude a légèrement fait baisser les tarifs pour les supporters des Wolves en déplacement, la demande à San Antonio demeure élevée, les fans des Spurs espérant profiter d'un adversaire affaibli.
  • L’attrait pour Wembanyama : les 25,0 points marqués par match et le meilleur taux de contres de la ligue lors du premier tour font des Spurs l’équipe la plus courue du Sud.


Heure du coup d’envoi : à confirmer.


NBA
NBA Playoffs
Frost Bank Center

Actualités des équipes et compositions

Forme

San Antonio SpursSAS
-Forme

  • San Antonio Spurs

    114

    -

    95

    Portland Trail Blazers

    V

  • Portland Trail Blazers

    93

    -

    114

    San Antonio Spurs

    V

  • Portland Trail Blazers

    108

    -

    120

    San Antonio Spurs

    V

  • San Antonio Spurs

    103

    -

    106

    Portland Trail Blazers

    D

  • San Antonio Spurs

    111

    -

    98

    Portland Trail Blazers

    V

Minnesota TimberwolvesMIN
-Forme

  • Minnesota Timberwolves

    110

    -

    98

    Denver Nuggets

    V

  • Denver Nuggets

    125

    -

    113

    Minnesota Timberwolves

    D

  • Minnesota Timberwolves

    112

    -

    96

    Denver Nuggets

    V

  • Minnesota Timberwolves

    113

    -

    96

    Denver Nuggets

    V

  • Denver Nuggets

    114

    -

    119

    Minnesota Timberwolves

    V

Face-à-face

San Antonio SpursSAS

Derniers matches

Minnesota TimberwolvesMIN

1

4

Victoires

  • San Antonio Spurs

    126

    -

    123

    Minnesota Timberwolves

  • Minnesota Timberwolves

    104

    -

    103

    San Antonio Spurs

  • Minnesota Timberwolves

    125

    -

    112

    San Antonio Spurs

  • Minnesota Timberwolves

    141

    -

    124

    San Antonio Spurs

  • Minnesota Timberwolves

    112

    -

    110

    San Antonio Spurs

575

Points obtenus

605