Les demi-finales de la ConférenceOuest s’ouvrent sur une affiche prometteuse : les San Antonio Spurs, deuxième tête de série, reçoivent les Minnesota Timberwolves, sixième tête de série, pour le match 1 au Frost Bank Center, le lundi 4 mai 2026.

Ce duel entre la tête de série n° 2 et la tête de série n° 6 oppose deux équipes aux destins contrastés. Les Spurs, qui ont facilement disposé des Trail Blazers en cinq manches grâce à l’impact immédiat de Victor Wembanyama, partent favoris. En face, Minnesota, auteur d’un exploit au premier tour contre les champions en titre, les Nuggets, se présente toutefois diminué : privé de ses deux meilleurs arrières, le banc des Timberwolves va devoir montrer qu’il peut contenir « l’Alien » de San Antonio.

GOAL vous indique comment obtenir vos places pour le Match 1 et la suite de la série : où les acheter et à quels tarifs vous attendre pour le coup d’envoi des demi-finales.









Combien coûtent les billets pour les playoffs Timberwolves-Spurs ?

De retour au deuxième tour pour la première fois depuis 2017, les Spurs génèrent une demande de billets à son plus haut niveau à San Antonio depuis dix ans. Si le prix d’entrée reste plus abordable qu’à New York ou Los Angeles, les places premium partent très vite.

Match 1 (San Antonio) : Sur les plateformes de revente comme Ticketmaster ou Gametime, les premiers prix s’établissent autour de 153 $. En tribune latérale, les places sont proposées entre 160 $ et 185 $.

En tribune inférieure, les places niveau Plaza se négocient en moyenne entre 390 et 450 dollars .

Pour le Match 3 au Target Center de Minneapolis le 8 mai, les premiers prix sont d’environ 112 $.

Côté parquet : les places premium sur le bord du terrain au Frost Bank Center pour le Match 1 dépassent 2 100 $ , certaines options VIP en bordure de ligne de fond atteignant même 5 500 $.

Les facteurs qui influencent ces tarifs sont les suivants :

L'absence d'« Ant-Man » : la star du Minnesota, Anthony Edwards , victime d'une contusion au genou gauche, est forfait pour les matchs 1 et 2. Si cette incertitude a légèrement fait baisser les tarifs pour les supporters des Wolves en déplacement, la demande à San Antonio demeure élevée, les fans des Spurs espérant profiter d'un adversaire affaibli.

L’attrait pour Wembanyama : les 25,0 points marqués par match et le meilleur taux de contres de la ligue lors du premier tour font des Spurs l’équipe la plus courue du Sud.





Heure du coup d’envoi : à confirmer.





NBA Playoffs Frost Bank Center

Actualités des équipes et compositions

Forme

SAS - Forme Tout San Antonio Spurs 114 - 95 Portland Trail Blazers V

Portland Trail Blazers 93 - 114 San Antonio Spurs V

Portland Trail Blazers 108 - 120 San Antonio Spurs V

San Antonio Spurs 103 - 106 Portland Trail Blazers D

San Antonio Spurs 111 - 98 Portland Trail Blazers V MIN - Forme Tout Minnesota Timberwolves 110 - 98 Denver Nuggets V

Denver Nuggets 125 - 113 Minnesota Timberwolves D

Minnesota Timberwolves 112 - 96 Denver Nuggets V

Minnesota Timberwolves 113 - 96 Denver Nuggets V

Denver Nuggets 114 - 119 Minnesota Timberwolves V

Face-à-face