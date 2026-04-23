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Comment se procurer des billets pour le match de NBA entre les San Antonio Spurs et les Portland Trail Blazers : Playoffs de la NBA, tarifs et autres informations utiles

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Tout savoir sur les prix des billets pour le match Spurs - Timberwolves, les points de vente et autres informations utiles.

Les San Antonio Spurs et les Portland Trail Blazers mettent le cap sur le nord-ouest des États-Unis. La série est à égalité unevictoire partout et les deux équipes s’apprêtent à disputer un match 3 décisif au Moda Center, le vendredi 24 avril 2026.

Après les débuts retentissants de Victor Wembanyama, auteur de 35 points qui ont offert la victoire aux Spurs lors du match 1, les Trail Blazers, septièmes de la conférence, ont répliqué en s’imposant 106-103 dans la rencontre suivante. Malgré une nouvelle performance dominante « hors du commun » de Wembanyama, l’attaque équilibrée de Portland — menée par Deni Avdija et un banc des remplaçants en feu — a permis aux siens de s’emparer de l’avantage du terrain. Les Spurs doivent désormais trouver le moyen de reprendre l’avantage dans l’une des salles les plus bruyantes de la NBA.

GOAL vous indique où les acheter et les prix actuels du marché pour cette série qui se déplace à Portland.

Combien coûtent les billets pour les playoffs Trail Blazers-Spurs ?

Avec le déplacement de la série à Portland pour la première fois de ces playoffs, la demande de places explose, les fans des Blazers cherchant à profiter de l’élan créé par le match 2. Les tarifs au Moda Center demeurent parmi les plus compétitifs de la Conférence Ouest.

  • Match 3 (Portland) : Sur les plateformes de revente telles que SeatGeek et StubHub, les premiers prix s’élèvent actuellement à environ 92 $. Les places de catégorie intermédiaire, en tribune 100, sont quant à elles proposées entre 245 $ et 410 $.
  • Pour la rencontre du dimanche après-midi 26 avril, les places d’entrée de gamme sont actuellement proposées à un prix légèrement plus élevé, à partir de 112 $.
  • Côté parquets, les places premium sur le bord du terrain au Moda Center pour le Match 3 dépassent 1 650 $, certaines options VIP en bordure de ligne de fond atteignant même 4 200 $.

Plusieurs facteurs expliquent ces écarts :

  • L’effet de surprise : la victoire étriquée de Portland lors du match 2 a dopé la confiance locale ; les prix de revente ont grimpé de 20 %, les fans pariant sur une possible avance dans la série.
  • Wemby à Rip City : il s’agit du premier match de playoffs de la carrière de Victor Wembanyama à Portland. La chance de voir en personne la superstar la plus unique de la ligue suscite une forte demande de la part des fans occasionnels, qui souhaitent vivre cette expérience avant de mourir.


Lieux des playoffs NBA 2025/26 par prix du billet d'entrée (match 3)

Équipe

Arène

Match 3 – Tarif d’entrée

New York Knicks

Madison Square Garden

378 $+ (Match 5)

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

Crypto.com Arena (Match 5) Toronto Raptors

Raptors de Toronto

Scotiabank Arena

133 $+

Portland Trail Blazers

Moda Center

à partir de 92 $

Atlanta Hawks

State Farm Arena

127 $ et plus

Philadelphia 76ers

Xfinity Mobile Arena

à partir de 94 $

Heure du coup d’envoi du match San Antonio Spurs contre Portland Trail Blazers


NBA
NBA Playoffs
Moda Center

Actualités des équipes et compositions

Bilan des confrontations directes

Portland Trail BlazersPOR
-Forme

  • San Antonio Spurs

    103

    -

    106

    Portland Trail Blazers

    V

  • San Antonio Spurs

    111

    -

    98

    Portland Trail Blazers

    D

  • Phoenix Suns

    110

    -

    114

    Portland Trail Blazers

    V

  • Portland Trail Blazers

    122

    -

    110

    Sacramento Kings

    V

  • Portland Trail Blazers

    116

    -

    97

    LA Clippers

    V

San Antonio SpursSAS
-Forme

  • San Antonio Spurs

    103

    -

    106

    Portland Trail Blazers

    D

  • San Antonio Spurs

    111

    -

    98

    Portland Trail Blazers

    V

  • San Antonio Spurs

    118

    -

    128

    Denver Nuggets

    D

  • San Antonio Spurs

    139

    -

    120

    Dallas Mavericks

    V

  • San Antonio Spurs

    112

    -

    101

    Portland Trail Blazers

    V

Bilan des confrontations directes

Portland Trail BlazersPOR

Derniers matches

San Antonio SpursSAS

2

Victoires

3

Victoires

  • San Antonio Spurs

    103

    -

    106

    Portland Trail Blazers

  • San Antonio Spurs

    111

    -

    98

    Portland Trail Blazers

  • San Antonio Spurs

    112

    -

    101

    Portland Trail Blazers

  • San Antonio Spurs

    110

    -

    115

    Portland Trail Blazers

  • Portland Trail Blazers

    102

    -

    115

    San Antonio Spurs

522

Points obtenus

551