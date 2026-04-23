Les San Antonio Spurs et les Portland Trail Blazers mettent le cap sur le nord-ouest des États-Unis. La série est à égalité unevictoire partout et les deux équipes s’apprêtent à disputer un match 3 décisif au Moda Center, le vendredi 24 avril 2026.
Après les débuts retentissants de Victor Wembanyama, auteur de 35 points qui ont offert la victoire aux Spurs lors du match 1, les Trail Blazers, septièmes de la conférence, ont répliqué en s’imposant 106-103 dans la rencontre suivante. Malgré une nouvelle performance dominante « hors du commun » de Wembanyama, l’attaque équilibrée de Portland — menée par Deni Avdija et un banc des remplaçants en feu — a permis aux siens de s’emparer de l’avantage du terrain. Les Spurs doivent désormais trouver le moyen de reprendre l’avantage dans l’une des salles les plus bruyantes de la NBA.
GOAL vous indique où les acheter et les prix actuels du marché pour cette série qui se déplace à Portland.
Combien coûtent les billets pour les playoffs Trail Blazers-Spurs ?
Avec le déplacement de la série à Portland pour la première fois de ces playoffs, la demande de places explose, les fans des Blazers cherchant à profiter de l’élan créé par le match 2. Les tarifs au Moda Center demeurent parmi les plus compétitifs de la Conférence Ouest.
- Match 3 (Portland) : Sur les plateformes de revente telles que SeatGeek et StubHub, les premiers prix s’élèvent actuellement à environ 92 $. Les places de catégorie intermédiaire, en tribune 100, sont quant à elles proposées entre 245 $ et 410 $.
- Pour la rencontre du dimanche après-midi 26 avril, les places d’entrée de gamme sont actuellement proposées à un prix légèrement plus élevé, à partir de 112 $.
- Côté parquets, les places premium sur le bord du terrain au Moda Center pour le Match 3 dépassent 1 650 $, certaines options VIP en bordure de ligne de fond atteignant même 4 200 $.
Plusieurs facteurs expliquent ces écarts :
- L’effet de surprise : la victoire étriquée de Portland lors du match 2 a dopé la confiance locale ; les prix de revente ont grimpé de 20 %, les fans pariant sur une possible avance dans la série.
- Wemby à Rip City : il s’agit du premier match de playoffs de la carrière de Victor Wembanyama à Portland. La chance de voir en personne la superstar la plus unique de la ligue suscite une forte demande de la part des fans occasionnels, qui souhaitent vivre cette expérience avant de mourir.
Lieux des playoffs NBA 2025/26 par prix du billet d'entrée (match 3)
Équipe
Arène
Match 3 – Tarif d’entrée
New York Knicks
Madison Square Garden
378 $+ (Match 5)
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
Crypto.com Arena (Match 5) Toronto Raptors
Raptors de Toronto
Scotiabank Arena
133 $+
Portland Trail Blazers
Moda Center
à partir de 92 $
Atlanta Hawks
State Farm Arena
127 $ et plus
Philadelphia 76ers
Xfinity Mobile Arena
à partir de 94 $