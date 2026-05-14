Les Cleveland Cavaliers ont pris les commandes des demi-finales de la Conférence Est grâce à une victoire haletante en prolongation à Détroit. Portés par un retour spectaculaire mercredi soir, les Cavaliers mènent désormais3-2 et n’ont besoin que d’une victoire pour défier les New York Knicks en finale de conférence.





Après avoir comblé un déficit de 0-2, Cleveland a enchaîné trois succès de rang, dont un thrilleren prolongation (117-113) lors du match 5. James Harden a répondu aux sceptiques avec 30 points, son meilleur total en playoffs, tandis qu’Evan Mobley a convertissait les lancers francs de l’égalisation en fin de quatrième quart-temps. Malgré les 39 points de Cade Cunningham, les Pistons, pourtant favoris, n’ont pas marqué pendant près de cinq minutes entre le quatrième quart-temps et la prolongation, se retrouvant ainsi au bord de l’élimination avant le match 6 programmé vendredi 15 mai 2026.





GOAL vous tient informés des dernières opportunités pour obtenir des billets pour le match 6.





Combien coûtent les billets pour les playoffs Cavaliers-Pistons ?

Alors que les Cavaliers rentrent à la Rocket Arena pour un match qui pourrait sceller la série, la demande de billets à Cleveland atteint son plus haut niveau de la saison, tandis que les fans de Detroit se préparent déjà à un éventuel retour à Motor City pour le match 7.

Match 6 (Cleveland) : les prix d’entrée pour vendredi soir démarrent actuellement autour de 102–148 $ sur les plateformes de revente comme SeatGeek. Comptez entre 380 et 620 $ pour un siège en bas.

Pour un éventuel Match 7 à Détroit le 17 mai, les places les moins chères à la Little Caesars Arena se situent entre 229 et 233 dollars .

Côté parquet : les places premium bord de terrain pour le match 6 de vendredi à Cleveland dépassent 3 100 $ , tandis que les options VIP atteignent 5 800 $.

Les principaux facteurs d’évolution des tarifs sont les suivants :

Le retour en forme de James Harden, auteur de 30 points lors du match 5 , a ravivé la « Harden-mania » à Cleveland. Sa performance de haut vol, notamment un lancer franc et un rebond décisifs en fin de match, a fait du match 6 un événement national à ne pas manquer.

Gestion des blessures : les Pistons souffrent clairement du manque d’espace sur les ailes. Kevin Huerter , touché à l’adducteur, n’a joué que trois minutes lors du match 5. Si l’arrière n’est pas à 100 % pour la sixième rencontre, la tâche défensive des Cavaliers s’en trouvera grandement facilitée.









Prix des places pour les playoffs NBA 2025/26 (tarifs actuels).

Équipe Arena Prochain match Prix d’entrée New York Knicks Madison Square Garden Match 1 de la finale de la Conférence Est (à déterminer) À partir de 710 $ Cleveland Cavaliers Rocket Arena Match 6 (vendredi) 102 $+ Minnesota Timberwolves Target Center Match 6 (vendredi) Détroit Pistons Detroit Pistons Little Caesars Arena Match 7 (dimanche*) 229 $+ OKC Thunder Paycom Center Match 1 des Finales de Conférence Ouest (date à déterminer) à partir de 325 $

Heure du coup d’envoi du match Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers





NBA Playoffs Little Caesars Arena

Actualités des équipes et compositions

Bilan des confrontations directes

DET - Forme Tout Cleveland Cavaliers 112 - 103 Detroit Pistons D

Cleveland Cavaliers 116 - 109 Detroit Pistons D

Detroit Pistons 107 - 97 Cleveland Cavaliers V

Detroit Pistons 111 - 101 Cleveland Cavaliers V

Detroit Pistons 116 - 94 Orlando Magic V CLE - Forme Tout Cleveland Cavaliers 112 - 103 Detroit Pistons V

Cleveland Cavaliers 116 - 109 Detroit Pistons V

Detroit Pistons 107 - 97 Cleveland Cavaliers D

Detroit Pistons 111 - 101 Cleveland Cavaliers D

Cleveland Cavaliers 114 - 102 Toronto Raptors V

Bilan des confrontations directes