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Comment se procurer des billets pour le match de NBA entre les Detroit Pistons et les Cleveland Cavaliers : Playoffs, tarifs et autres informations utiles

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Tout ce qu’il faut savoir sur les billets du match Pistons - Cavaliers : tarifs, points de vente et autres informations utiles.

Les Cleveland Cavaliers ont pris les commandes des demi-finales de la Conférence Est grâce à une victoire haletante en prolongation à Détroit. Portés par un retour spectaculaire mercredi soir, les Cavaliers mènent désormais3-2 et n’ont besoin que d’une victoire pour défier les New York Knicks en finale de conférence.


Après avoir comblé un déficit de 0-2, Cleveland a enchaîné trois succès de rang, dont un thrilleren prolongation (117-113) lors du match 5. James Harden a répondu aux sceptiques avec 30 points, son meilleur total en playoffs, tandis qu’Evan Mobley a convertissait les lancers francs de l’égalisation en fin de quatrième quart-temps. Malgré les 39 points de Cade Cunningham, les Pistons, pourtant favoris, n’ont pas marqué pendant près de cinq minutes entre le quatrième quart-temps et la prolongation, se retrouvant ainsi au bord de l’élimination avant le match 6 programmé vendredi 15 mai 2026.


GOAL vous tient informés des dernières opportunités pour obtenir des billets pour le match 6.


Combien coûtent les billets pour les playoffs Cavaliers-Pistons ?

Alors que les Cavaliers rentrent à la Rocket Arena pour un match qui pourrait sceller la série, la demande de billets à Cleveland atteint son plus haut niveau de la saison, tandis que les fans de Detroit se préparent déjà à un éventuel retour à Motor City pour le match 7.

  • Match 6 (Cleveland) : les prix d’entrée pour vendredi soir démarrent actuellement autour de 102–148 $ sur les plateformes de revente comme SeatGeek. Comptez entre 380 et 620 $ pour un siège en bas.
  • Pour un éventuel Match 7 à Détroit le 17 mai, les places les moins chères à la Little Caesars Arena se situent entre 229 et 233 dollars.
  • Côté parquet : les places premium bord de terrain pour le match 6 de vendredi à Cleveland dépassent 3 100 $, tandis que les options VIP atteignent 5 800 $.

Les principaux facteurs d’évolution des tarifs sont les suivants :

  • Le retour en forme de James Harden, auteur de 30 points lors du match 5, a ravivé la « Harden-mania » à Cleveland. Sa performance de haut vol, notamment un lancer franc et un rebond décisifs en fin de match, a fait du match 6 un événement national à ne pas manquer.
  • Gestion des blessures : les Pistons souffrent clairement du manque d’espace sur les ailes. Kevin Huerter, touché à l’adducteur, n’a joué que trois minutes lors du match 5. Si l’arrière n’est pas à 100 % pour la sixième rencontre, la tâche défensive des Cavaliers s’en trouvera grandement facilitée.



Prix des places pour les playoffs NBA 2025/26 (tarifs actuels).

Équipe

Arena

Prochain match

Prix d’entrée

New York Knicks

Madison Square Garden

Match 1 de la finale de la Conférence Est (à déterminer)

À partir de 710 $

Cleveland Cavaliers

Rocket Arena

Match 6 (vendredi)

102 $+

Minnesota Timberwolves

Target Center

Match 6 (vendredi)

Détroit Pistons

Detroit Pistons

Little Caesars Arena

Match 7 (dimanche*)

229 $+

OKC Thunder

Paycom Center

Match 1 des Finales de Conférence Ouest (date à déterminer)

à partir de 325 $

Heure du coup d’envoi du match Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers


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Actualités des équipes et compositions

Bilan des confrontations directes

Detroit PistonsDET
-Forme

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    Detroit Pistons

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    Detroit Pistons

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  • Detroit Pistons

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    Cleveland Cavaliers

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  • Detroit Pistons

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    Cleveland Cavaliers

    V

  • Detroit Pistons

    116

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    Orlando Magic

    V

Cleveland CavaliersCLE
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  • Cleveland Cavaliers

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  • Cleveland Cavaliers

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    Detroit Pistons

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  • Detroit Pistons

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    Cleveland Cavaliers

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  • Detroit Pistons

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    101

    Cleveland Cavaliers

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  • Cleveland Cavaliers

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    Toronto Raptors

    V

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    97

    Cleveland Cavaliers

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    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

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    Detroit Pistons

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Points obtenus

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