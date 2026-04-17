Les Boston Celtics reçoivent les Philadelphia 76ers au TD Garden de Boston le dimanche 19 avril, pour la 23^e confrontation en playoffs entre ces rivaux historiques de la division Atlantique.

Alors que les playoffs NBA 2026 démarrent officiellement, cette confrontation entre la tête de série n° 2 et la tête de série n° 7 au premier tour de la Conférence Est s’annonce comme un choc des titans.

Les Celtics ont conclu la saison régulière avec un solide bilan de 56 victoires pour 26 défaites, tandis que les 76ers, auteurs d’un exercice mouvementé, ont assuré leur 7^e place (45-37) afin d’éviter le tournoi de qualification.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix ils se négocient actuellement sur le marché secondaire.

Combien coûtent les billets pour les playoffs Celtics vs 76ers ?

Comme souvent dans cette rivalité, les tarifs sont bien supérieurs aux moyennes de la saison régulière, surtout à Boston, où les Celtics sont favoris pour remporter la Conférence Est.

Les tarifs fluctuent selon le lieu et l’importance de la rencontre.

Au TD Garden de Boston, les places pour le Match 1 démarrent autour de 150 $, et les loges en balcon approchent les 200 $.

Se rendre à la Xfinity Mobile Arena de Philadelphie pour le Match 3 est actuellement plus abordable pour les fans débutants, avec des tarifs démarrant à 65 $.

Plusieurs facteurs expliquent ces écarts :

Catégories de places : les sièges en balcon et en haut des gradins restent les plus abordables. En revanche, les loges Premium et les places sur le bord du terrain au TD Garden pour le Match 1 peuvent facilement dépasser 1 500 $ sur les plateformes de revente.

Dynamique de la série : Boston a remporté six séries éliminatoires consécutives contre Philadelphie. Si les 76ers parviennent à créer la surprise dès le début, attendez-vous à ce que les prix à Philadelphie pour les matchs 3 et 4 montent en flèche, les fans de Philly sentant qu’un tournant est en vue.

La demande du marché : Les deux villes comptent parmi les plus passionnées du basket-ball. Le TD Garden affiche souvent complet avant même le début des playoffs, laissant le marché secondaire comme seule option pour de nombreux fans.

Heure du coup d’envoi du match Boston Celtics vs Philadelphia 76ers

NBA Playoffs TD Garden

Actualités des équipes et compositions

Boston Celtics vs Philadelphia 76ers compositions BOS - Équipe de départ Remplaçants PHI - Équipe de départ Remplaçants

Conditions actuelles

BOS - Forme Tout Boston Celtics 113 - 108 Orlando Magic V

Boston Celtics 144 - 118 New Orleans Pelicans V

New York Knicks 112 - 106 Boston Celtics D

Boston Celtics 113 - 102 Charlotte Hornets V

Boston Celtics 115 - 101 Toronto Raptors V PHI - Forme Tout Philadelphia 76ers 109 - 97 Orlando Magic V

Philadelphia 76ers 126 - 106 Milwaukee Bucks V

Indiana Pacers 94 - 105 Philadelphia 76ers V

Houston Rockets 113 - 102 Philadelphia 76ers D

San Antonio Spurs 115 - 102 Philadelphia 76ers D