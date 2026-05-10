Les Cleveland Cavaliers ont défendu avec brio leur parquet lors du match 3, redonnant ainsi un nouveau souffle aux demi-finales de la Conférence Est, alors que la série s’apprête à disputer un match 4 décisif à la Rocket Arena, le lundi 11 mai 2026. Menés 0-2 dès l’entame de la série, les Cavaliers se sont appuyés sur les tirs décisifs de leurs vétérans pour réduire l’écart avec les Detroit Pistons (2-1).

Le déplacement de la série dans l’Ohio samedi s’est avéré exactement ce dont Cleveland avait besoin. Lors d’une victoire à haut risque (116-109), Donovan Mitchell a explosé avec 35 points et 10 rebonds, tandis que James Harden a répondu à ses détracteurs en réussissant trois tirs décisifs dans les dernières minutes pour sceller la victoire. Malgré un triple-double de 27 points de Cade Cunningham, les Pistons, pourtant favoris, ont fléchi dans le money time, pénalisés par l’absence de Kevin Huerter, blessé, dont la menace à longue distance leur a cruellement manqué. L’équipe de Motor City devra désormais trouver le moyen de faire taire le public bruyant de Cleveland pour éviter que la série ne bascule à l’équilibre avant de retourner dans le Michigan.





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Combien coûtent les billets pour les playoffs Cavaliers-Pistons ?

Après la victoire acharnée des Cavaliers lors du match 3, la demande de billets à Cleveland a explosé, les fans souhaitant assister à une performance qui permettrait d’égaliser la série. Bien que Cleveland reste l’un des marchés les plus abordables pour les demi-finales, la « prime de momentum » commence à faire grimper les prix pour lundi soir.

Match 4 (Cleveland) : Ce lundi soir à la Rocket Arena, les premiers prix des places, sur les plateformes de revente comme SeatGeek et StubHub, oscillent entre 75 et 90 $. Comptez de 215 à 350 $ pour un siège en bord de terrain en bas.

Match 5 (Détroit) : De retour à la Little Caesars Arena le mercredi 13 mai, les places d’entrée de gamme sont actuellement proposées à partir de 135 $.

Match 6 (Cleveland) : en cas de retour en Ohio le vendredi 15 mai, les places les moins chères sont actuellement proposées autour de 131 $.

Côté parquet : les places premium côté parquet à la Rocket Arena pour le Match 4 dépassent 2 300 $ , tandis que les sièges VIP « Gold Center » sont affichés autour de 1 450 $.

Les principaux facteurs d’évolution des tarifs sont les suivants :

La rédemption de Harden : après un match 2 décevant, la performance décisive de James Harden lors du match 3 a redonné de l’énergie aux supporters de Cleveland. Les fans sont impatients de voir si « The Beard » pourra maintenir ce niveau de jeu, ce qui alimente un volume élevé sur le marché secondaire.

Bilan des blessures : les Pistons surveillent de près Kevin Huerter (adducteur), forfait pour le match 3. Son absence a perturbé l’organisation du jeu de Detroit ; s’il est encore absent pour le match 4, la demande de billets à Cleveland pourrait flamber à l’approche de la rencontre, portée par la confiance locale.









Prix des places en playoffs NBA 2025/26 par catégorie (tarifs actuels)

Équipe Arena Prochain match Prix d’entrée New York Knicks Madison Square Garden Match 5 (mardi 12 mai) À partir de 484 $ Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena Match 4 (aujourd’hui, 10 mai) 222 $+ OKC Thunder Paycom Center Match 5 (mercredi 13 mai) 182 $+ Minnesota Timberwolves Target Center Match 4 (ce soir, 10 mai) 164 $+ Spurs de San Antonio Frost Bank Center Match 5 (mardi 12 mai) à partir de 124 $ Cleveland Cavaliers Rocket Arena Match 4 (lundi 11 mai) à partir de 75 $





Début du match Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers





NBA Playoffs Rocket Arena

Actualités des équipes et compositions

Forme

CLE - Forme Tout Cleveland Cavaliers 116 - 109 Detroit Pistons V

Detroit Pistons 107 - 97 Cleveland Cavaliers D

Detroit Pistons 111 - 101 Cleveland Cavaliers D

Cleveland Cavaliers 114 - 102 Toronto Raptors V

Toronto Raptors 112 - 110 Cleveland Cavaliers D DET - Forme Tout Cleveland Cavaliers 116 - 109 Detroit Pistons D

Detroit Pistons 107 - 97 Cleveland Cavaliers V

Detroit Pistons 111 - 101 Cleveland Cavaliers V

Detroit Pistons 116 - 94 Orlando Magic V

Orlando Magic 79 - 93 Detroit Pistons V

Face-à-face