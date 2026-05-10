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Comment se procurer des billets pour le match de NBA Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers : Playoffs, tarifs et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir sur les billets du match Pistons - Cavaliers : tarifs, points de vente et autres informations utiles.

Les Cleveland Cavaliers ont défendu avec brio leur parquet lors du match 3, redonnant ainsi un nouveau souffle aux demi-finales de la Conférence Est, alors que la série s’apprête à disputer un match 4 décisif à la Rocket Arena, le lundi 11 mai 2026. Menés 0-2 dès l’entame de la série, les Cavaliers se sont appuyés sur les tirs décisifs de leurs vétérans pour réduire lécart avec les Detroit Pistons (2-1).

Le déplacement de la série dans l’Ohio samedi s’est avéré exactement ce dont Cleveland avait besoin. Lors d’une victoire à haut risque (116-109), Donovan Mitchell a explosé avec 35 points et 10 rebonds, tandis que James Harden a répondu à ses détracteurs en réussissant trois tirs décisifs dans les dernières minutes pour sceller la victoire. Malgré un triple-double de 27 points de Cade Cunningham, les Pistons, pourtant favoris, ont fléchi dans le money time, pénalisés par l’absence de Kevin Huerter, blessé, dont la menace à longue distance leur a cruellement manqué. L’équipe de Motor City devra désormais trouver le moyen de faire taire le public bruyant de Cleveland pour éviter que la série ne bascule à l’équilibre avant de retourner dans le Michigan.


GOAL vous fournit les dernières informations pour obtenir des billets pour le match 4 et le prochain retour à Detroit, y compris les prix actuels du marché et les actualités des équipes.


Combien coûtent les billets pour les playoffs Cavaliers-Pistons ?

Après la victoire acharnée des Cavaliers lors du match 3, la demande de billets à Cleveland a explosé, les fans souhaitant assister à une performance qui permettrait d’égaliser la série. Bien que Cleveland reste l’un des marchés les plus abordables pour les demi-finales, la « prime de momentum » commence à faire grimper les prix pour lundi soir.

  • Match 4 (Cleveland) : Ce lundi soir à la Rocket Arena, les premiers prix des places, sur les plateformes de revente comme SeatGeek et StubHub, oscillent entre 75 et 90 $. Comptez de 215 à 350 $ pour un siège en bord de terrain en bas.
  • Match 5 (Détroit) : De retour à la Little Caesars Arena le mercredi 13 mai, les places d’entrée de gamme sont actuellement proposées à partir de 135 $.
  • Match 6 (Cleveland) : en cas de retour en Ohio le vendredi 15 mai, les places les moins chères sont actuellement proposées autour de 131 $.
  • Côté parquet : les places premium côté parquet à la Rocket Arena pour le Match 4 dépassent 2 300 $, tandis que les sièges VIP « Gold Center » sont affichés autour de 1 450 $.

Les principaux facteurs d’évolution des tarifs sont les suivants :

  • La rédemption de Harden : après un match 2 décevant, la performance décisive de James Harden lors du match 3 a redonné de l’énergie aux supporters de Cleveland. Les fans sont impatients de voir si « The Beard » pourra maintenir ce niveau de jeu, ce qui alimente un volume élevé sur le marché secondaire.
  • Bilan des blessures : les Pistons surveillent de près Kevin Huerter (adducteur), forfait pour le match 3. Son absence a perturbé l’organisation du jeu de Detroit ; s’il est encore absent pour le match 4, la demande de billets à Cleveland pourrait flamber à l’approche de la rencontre, portée par la confiance locale.



Prix des places en playoffs NBA 2025/26 par catégorie (tarifs actuels)

Équipe

Arena

Prochain match

Prix d’entrée

New York Knicks

Madison Square Garden

Match 5 (mardi 12 mai)

À partir de 484 $

Philadelphia 76ers

Xfinity Mobile Arena

Match 4 (aujourd’hui, 10 mai)

222 $+

OKC Thunder

Paycom Center

Match 5 (mercredi 13 mai)

182 $+

Minnesota Timberwolves

Target Center

Match 4 (ce soir, 10 mai)

164 $+

Spurs de San Antonio

Frost Bank Center

Match 5 (mardi 12 mai)

à partir de 124 $

Cleveland Cavaliers

Rocket Arena

Match 4 (lundi 11 mai)

à partir de 75 $


Début du match Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers


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Actualités des équipes et compositions

Forme

Cleveland CavaliersCLE
-Forme

  • Cleveland Cavaliers

    116

    -

    109

    Detroit Pistons

    V

  • Detroit Pistons

    107

    -

    97

    Cleveland Cavaliers

    D

  • Detroit Pistons

    111

    -

    101

    Cleveland Cavaliers

    D

  • Cleveland Cavaliers

    114

    -

    102

    Toronto Raptors

    V

  • Toronto Raptors

    112

    -

    110

    Cleveland Cavaliers

    D

Detroit PistonsDET
-Forme

  • Cleveland Cavaliers

    116

    -

    109

    Detroit Pistons

    D

  • Detroit Pistons

    107

    -

    97

    Cleveland Cavaliers

    V

  • Detroit Pistons

    111

    -

    101

    Cleveland Cavaliers

    V

  • Detroit Pistons

    116

    -

    94

    Orlando Magic

    V

  • Orlando Magic

    79

    -

    93

    Detroit Pistons

    V

Face-à-face

Cleveland CavaliersCLE

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Detroit PistonsDET

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Victoires

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Victoires

  • Cleveland Cavaliers

    116

    -

    109

    Detroit Pistons

  • Detroit Pistons

    107

    -

    97

    Cleveland Cavaliers

  • Detroit Pistons

    111

    -

    101

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    113

    -

    109

    Detroit Pistons

  • Detroit Pistons

    122

    -

    119

    Cleveland Cavaliers

546

Points obtenus

558