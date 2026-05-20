La Croatie se rend sur la côte est pour un match crucial contre le Ghana, qui s’annonce comme l’affrontement décisif du groupe L de la Coupe du monde 2026.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour obtenir vos billets pour le match Croatie - Ghana : points de vente, tarifs et détails pratiques sur le stade.

Quand aura lieu le match Croatie - Turquie lors de la Coupe du monde 2026 ?

Coupe du monde - Grp. L Lincoln Financial Field

Calendrier de la Croatie pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 17 juin 2026 Angleterre vs Croatie AT&T Stadium, Arlington Billets 24 juin 2026 Panama - Croatie BMO Field, Toronto Billets 27 juin 2026 Croatie vs Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets

Calendrier du Ghana pour la Coupe du monde 2026

Date Calendrier Lieu Billets 18 juin 2026 Ghana - Panama BMO Field, Toronto Billets 23 juin 2026 Angleterre – Ghana Gillette Stadium, Foxborough Billets 27 juin 2026 Croatie vs Ghana Lincoln Financial Field, Philadelphie Billets

Comment se procurer des places pour la rencontre Croatie - Ghana ?

À ce jour, les principales loteries officielles d’attribution des billets de la Coupe du monde, dont la prévente Visa et les premiers tirages au sort, sont terminées. En raison d’une demande record, le nombre de places encore disponibles en vente directe lors des premières phases est désormais extrêmement limité.

Voici le point sur la situation :

Phase de vente de dernière minute : en cours, elle fonctionne selon la règle du « premier arrivé, premier servi » et permet des transactions en temps réel. Il s’agit de la dernière chance d’acheter directement auprès de la FIFA.

Marché officiel de revente de la FIFA : c’est la seule plateforme autorisée permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à leur valeur nominale. Elle restera ouverte jusqu’à la fin du tournoi.

Marchés secondaires : les plateformes comme StubHub proposent aussi des places, notamment pour les affiches à élimination directe très demandées, mais les tarifs peuvent dépasser la valeur nominale. Lisez attentivement les conditions générales du site avant d’acheter.

Quel est le prix des billets pour Croatie - Ghana ?

Les tarifs varient selon la catégorie de siège et la date de la rencontre.

Pour la rencontre Croatie-Ghana à Philadelphie, les places les moins chères représentent actuellement un bon plan pour les supporters qui veulent vivre cette finale cruciale du groupe L. Alors que les médaillés de bronze de 2022 affrontent l’une des nations africaines les plus en forme, la demande pour le match de ce week-end au Lincoln Financial Field s’annonce forte.

Pour l’instant, les places les moins chères, situées en tribune supérieure, se négocient autour de 510 à 750 dollars.

La répartition est la suivante :

Catégorie 3 (haut de gamme) : 510 $ – 800 $

Catégorie 2 (niveau intermédiaire) : 850 $ – 1 200 $

Catégorie 1 (niveau inférieur – côté terrain) : 1 250 $ – 2 500 $

Hospitalité/VIP : à partir de 1 770 $

À noter que ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la demande du marché. Philadelphie étant un haut lieu historique et le match se déroulant un samedi, la demande locale pour cette rencontre décisive pour le classement du groupe s’annonce particulièrement forte. Pour les supporters soucieux de leur budget souhaitant assister à ce choc au Lincoln Financial Field, se procurer sans tarder les places encore disponibles en catégorie 3 constitue la stratégie la plus avisée.

Tout ce qu'il faut savoir sur le Lincoln Financial Field

Le stade de Philadelphie, connu sous le nom commercial de Lincoln Financial Field (désigné comme Philadelphia Stadium pour la compétition), est un chef-d’œuvre de conception moderne qui incarne l’esprit historique et industrieux de la « Ville de l’amour fraternel ».

Situé dans le South Philadelphia Sports Complex, l’ouvrage s’inspire du patrimoine de la ville et de son équipe de football professionnel.

Ses auvents en forme d’ailes, déployés au-dessus des tribunes est et ouest, et sa tribune « Eagle’s Nest » en tribune nord évoquent la puissance d’un aigle en vol. L’extérieur marie des façades de briques rouges, clin d’œil au patrimoine philadelphien, à une structure d’acier apparente qui rappelle les ponts emblématiques de la ville.

Pour la Coupe du monde 2026, le stade offrira environ 69 000 places.

L’un de ses atouts majeurs réside dans l’intimité de ses tribunes : les premiers rangs sont positionnés à seulement 18 mètres de la ligne de touche, offrant aux supporters une proximité exceptionnelle avec l’action.

Reconnu comme l’un des sites les plus « verts » du sport mondial, l’équipement est alimenté par plus de 11 000 panneaux solaires et plusieurs éoliennes, et a récemment obtenu la certification LEED Platine.