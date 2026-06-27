Comment se procurer des billets pour le match Côte d’Ivoire - Norvège : tarifs pour les 16^(es) de finale de la Coupe du monde, informations sur la rencontre à Dallas, offres de dernière minute et plus encore

La phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026 offre au Texas un match incroyablement original et riche en stars, alors que la Côte d'Ivoire affronte la Norvège en seizièmes de finale.

Les deux formations ont terminé à la deuxième place de leur groupe respectif.

Les Éléphants ont créé l’histoire en atteignant pour la première fois les phases à élimination directe, sortis du groupe E grâce à des succès convaincants contre l’Équateur et Curaçao, ainsi qu’à une défaite serrée 2-1 face à l’Allemagne.

Dans le groupe I, la Norvège a également brillé en surclassant l’Irak et le Sénégal. Le sélectionneur Ståle Solbakken a stratégiquement fait tourner son effectif lors de l’ultime rencontre face à la France, préservant son attaquant star Erling Haaland et l’ailier Antonio Nusa pour aborder les phases à élimination directe dans les meilleures conditions.

À quelle heure commence le match Côte d’Ivoire - Norvège de la Coupe du monde ?

Cette rencontre à élimination directe se tiendra dans l’imposant AT&T Stadium d’Arlington, au Texas.

Coupe du monde - Phase Finale Dallas Stadium

Comment se procurer des places pour Côte d’Ivoire - Norvège ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte : il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente de ces sites avant d’acheter vos billets.

Combien coûtent les billets pour le match Côte d’Ivoire – Norvège de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Étape / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimative sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet 16es de finale (sites très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650 € – 4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 € – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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