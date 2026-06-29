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Comment se procurer des billets pour le match Côte d’Ivoire - Norvège : tarifs des huitièmes de finale de la Coupe du monde, informations sur la rencontre à Dallas, offres de dernière minute et plus encore

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La Côte d’Ivoire affrontera la Norvège lors de son prochain match de la Coupe du monde. Voici comment vous procurer vos billets.

La phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026 offre au Texas un match incroyablement original et riche en stars, avec la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Norvège en seizièmes de finale.

Les deux sélections se sont qualifiées en terminant à la deuxième place de leur groupe.

Les Éléphants ont créé l’histoire en décrochant leur première qualification pour les phases à élimination directe de la Coupe du monde, après avoir terminé deuxièmes du groupe E grâce à des victoires convaincantes contre l’Équateur et Curaçao, ainsi qu’à une défaite serrée 2-1 face à l’Allemagne.

Dans le groupe I, la Norvège a également brillé en surclassant l’Irak et le Sénégal. Le sélectionneur Ståle Solbakken a stratégiquement fait tourner son effectif lors de l’ultime rencontre face à la France, préservant son attaquant star Erling Haaland et l’ailier Antonio Nusa pour aborder les phases à élimination directe dans les meilleures conditions.

À quelle heure commence le match Côte d’Ivoire - Norvège de la Coupe du monde ?

Cette rencontre à élimination directe se tiendra dans l’imposant AT&T Stadium d’Arlington, au Texas.

Comment se procurer des places pour le match Côte d’Ivoire - Norvège de la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

  • La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.
  • La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.
  • Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente de ces sites avant d’acheter vos billets.

Combien coûtent les billets pour le match Côte d’Ivoire – Norvège de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs pour la finale s’élèvent jusqu’à 6 730 $, sans compter les majorations du marché secondaire.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates

Phase / Catégorie

Fourchette de prix officielle

Fourchette estimée sur le marché secondaire

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (stades très prisés)

225 $ – 540 $

550 – 3 200 € (1 250 €)

28 juin – 3 juillet

Seizièmes de finale (salles standard)

225 $ – 540

400 – 2 800 € (1 134 €)

4–7 juillet

Huitièmes de finale

240 $ – 640

650 € – 4 200 € (1 518 €)

9-11 juillet

Quarts de finale

450 – 1 775 €

850 – 5 500 € (2 348 €)

14–15 juillet

Demi-finales

930 $ – 3 295

1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)

18 juillet

Match pour la troisième place

250 $ – 800

500 $ – 3 500 $ (1 480 $)

19 juillet

Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490 $ – 7 875 $

5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Côte d’Ivoire – Norvège : tout ce qu’il faut savoir sur cette rencontre de la Coupe du monde

Côte d’Ivoire – Norvège : forme des équipes

CIV
-Forme

Buts marqués (encaissés)
7/3
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

NOR
-Forme

Buts marqués (encaissés)
12/9
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Côte d’Ivoire - Norvège : bilans des confrontations récentes

Classement Côte d’Ivoire – Norvège

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