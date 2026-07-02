Comment se procurer des billets pour le match Colombie - Ghana : tarifs de la Coupe du monde, informations sur le match des 16^(es) de finale, ventes de dernière minute et plus encore

Un duel intercontinental à enjeu élevé se profile dans le Midwest, où la Colombie défiera le Ghana au stade des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Cafeteros ont validé leur billet en tête d’un groupe K très disputé, notamment grâce à un match nul 0-0 arrachée face au Portugal, confirmant leur statut de prétendants sérieux aux tours à élimination directe.

Ils affrontent une sélection ghanéenne dynamique, qui a su surmonter un parcours éprouvant dans le groupe L pour maintenir intacts ses espoirs de qualification.

À quelle heure commence le match Colombie - Ghana de la Coupe du monde ?

Ce match à élimination directe se tiendra au Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium) à Kansas City, dans le Missouri.

Coupe du monde - Phase Finale Kansas City Stadium

Comment se procurer des places pour le match Colombie - Ghana de la Coupe du monde ?

Les principales loteries officielles de billets (prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage au sort aléatoire post-tirage) sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute a débuté le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Combien coûtent les billets pour le match Colombie - Ghana de la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi de 2026.

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $ – sans compter les marchés secondaires et la revente, où les prix grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (stades très prisés) 225 $ – 540 $ 550 – 3 200 € (1 250 €) 28 juin – 3 juillet Seizièmes de finale (salles standard) 225 $ – 540 400 € – 2 800 € (1 134 €) 4–7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 650–4 200 € (1 518 €) 9-11 juillet Quarts de finale 450 – 1 775 € 850 – 5 500 € (2 348 €) 14–15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

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