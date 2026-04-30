Si la fièvre du « multisports » vous a gagné et que vous faisiez référence au match entreles Cleveland Cavaliers et les Toronto Raptors (les Rockies de la MLB étant eux-mêmes à Cincinnati), voici un point précis sur cette série disputée.

La série du premier tour de la Conférence Est repart de l’autre côté de la frontière : les Cavaliers, portés par leur victoire étriquée lors du match 5, se présentent à la Scotiabank Arena vendredi 1er mai 2026 pour un match 6 à haut risque face à des Raptors toujours en quête d’égalisation.

Cette confrontation entre les têtes de série n° 4 et n° 5 a ressemblé à un véritable rollercoaster. Cleveland semblait filer vers la victoire après un départ 2-0, mais Toronto a répliqué en égalisant la série à domicile. Mercredi, lors du cinquième acte décisif, Cleveland a résisté au retour des locaux pour s’imposer 125-120, porté par le double-double de James Harden et les 23 points d’Evan Mobley. Un triple-double de Scottie Barnes n’a pas suffi aux Raptors, qui restent sous la menace d’une élimination à domicile.

GOAL vous indique comment obtenir des billets pour le match 6, et éventuellement le match 7, avec les lieux d’achat et les prix actuels du marché.









Combien coûtent les billets pour les playoffs Raptors-Cavaliers ?

Avec le retour de la série à Toronto pour un éventuel match décisif, la demande atteint son apogée. La Scotiabank Arena figure ainsi parmi les arénas les plus onéreux de la Conférence Est cette semaine.

Match 6 (Toronto) : Les billets d’entrée pour le match de vendredi soir sont actuellement proposés à partir d’environ 433 $ sur les plateformes de revente telles que SeatGeek et StubHub.

Pour un éventuel Match 7 à Cleveland le 3 mai, les premiers prix à la Rocket Arena débutent à 95 $.

Côté parquets , les places premium pour le Match 6 à Toronto dépassent 3 200 $ , certaines formules VIP frôlant même les11 500 $.

Les facteurs qui influencent ces tarifs sont les suivants :

Le facteur « Nord » : la ferveur des partisans des Raptors fait traditionnellement flamber les tarifs des matchs à élimination directe. Après leur remontée spectaculaire depuis un retard de 0-2, l’engouement local a atteint son paroxysme.

Le retour en forme de James Harden ( 24,5 points et 9 passes par match) attise également les regards, tout comme son duel avec Immanuel Quickley , toujours incertain en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.





Lieux des playoffs NBA 2025/26 par prix du billet d’entrée (actuel)

Équipe Arène Prochain match Prix d’entrée New York Knicks Madison Square Garden Match 7 (si nécessaire) À partir de 596 $ Raptors de Toronto Scotiabank Arena Match 6 (vendredi) 433 $+ L.A. Lakers Crypto.com Arena Match 7 (si nécessaire) 237 $+ Minnesota Timberwolves Target Center Match 6 (ce soir) 118 $+ 76ers de Philadelphie Xfinity Mobile Arena Match 6 (ce soir) Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers Rocket Arena Match 7 (si nécessaire) 95 $+

Heure du coup d’envoi du match Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors

NBA Playoffs Scotiabank Arena

Actualités des équipes et compositions

Forme

TOR - Forme Tout Cleveland Cavaliers 125 - 120 Toronto Raptors D

Toronto Raptors 93 - 89 Cleveland Cavaliers V

Toronto Raptors 126 - 104 Cleveland Cavaliers V

Cleveland Cavaliers 115 - 105 Toronto Raptors D

Cleveland Cavaliers 126 - 113 Toronto Raptors D CLE - Forme Tout Cleveland Cavaliers 125 - 120 Toronto Raptors V

Toronto Raptors 93 - 89 Cleveland Cavaliers D

Toronto Raptors 126 - 104 Cleveland Cavaliers D

Cleveland Cavaliers 115 - 105 Toronto Raptors V

Cleveland Cavaliers 126 - 113 Toronto Raptors V

Face-à-face