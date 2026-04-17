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Comment se procurer des billets pour le match Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors : Playoffs de la NBA, tarifs et autres informations utiles

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Tout ce qu’il faut savoir sur les prix des billets pour le match Cavaliers - Raptors, les lieux d’achat et autres informations utiles.

Les Cleveland Cavaliers reçoivent les Toronto Raptors à la Rocket Arena de Cleveland, le samedi 18 avril, pour un premier tour de Conférence Est qui s’annonce physiquement intense.

Cleveland a conclu la saison régulière à la 4e place de la Conférence Est avec un solide bilan de 52 victoires pour 30 défaites, manquant de peu le top 3. Toronto a pris la 5e position (46-36) grâce à une belle remontée finale, évitant ainsi le tournoi de barrage et validant ce rendez-vous avec les Cavs.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix ils se négocient actuellement sur le marché.

Combien coûtent les billets pour ce match des playoffs ?

Les tarifs en phase finale sont nettement plus élevés que la moyenne de la saison régulière, et les frais de déplacement à l’étranger pour les matchs à Toronto représentent un surcoût pour les fans qui traversent la frontière.

À la Rocket Arena de Cleveland, les places pour le Match 1 démarrent actuellement autour de 42 $. Pour le Match 3 à la Scotiabank Arena de Toronto, les tarifs sont plus élevés, avec un prix d’entrée à partir de 83 $.

Les principaux facteurs d’évolution des tarifs sont les suivants :

  • Catégorie de places : les places situées tout en haut des tribunes sont les plus abordables, tandis que les billets au bord du terrain à la Rocket Arena pour le premier match de la série atteignent actuellement 3 200 $.
  • Si la série revient à Cleveland pour un match décisif (5^e ou 7^e), les prix de revente sur les plateformes secondaires s’envoleront.
  • Demande du marché : Toronto et Cleveland affichent une culture basket très forte. L’ambiance « Jurassic Park » des Raptors et la soif de titre des supporters des Cavaliers font de ces billets parmi les plus difficiles à obtenir de la Conférence Est.

Équipe

Arena

Fourchette de prix d’entrée

New York Knicks

Madison Square Garden

280 $ - 950 $+

Boston Celtics

TD Garden

195 $ – 850 $+

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

215 $ – 800 $+

Raptors de Toronto

Scotiabank Arena

83 $ – 680 $+

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

110 $ – 540 $+

Cleveland Cavaliers

Rocket Arena

40 $ – 70 $+

Heure du coup d’envoi du match Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors

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NBA Playoffs
Rocket Arena

Actualités des équipes et compositions

Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors compositions

Cleveland CavaliersCLE
-Équipe de départ

Remplaçants

Toronto RaptorsTOR
-Équipe de départ

Remplaçants

Forme

Cleveland CavaliersCLE
-Forme

  • Cleveland Cavaliers

    130

    -

    117

    Washington Wizards

    V

  • Atlanta Hawks

    124

    -

    102

    Cleveland Cavaliers

    D

  • Cleveland Cavaliers

    122

    -

    116

    Atlanta Hawks

    V

  • Memphis Grizzlies

    126

    -

    142

    Cleveland Cavaliers

    V

  • Cleveland Cavaliers

    117

    -

    108

    Indiana Pacers

    V

Toronto RaptorsTOR
-Forme

  • Toronto Raptors

    136

    -

    101

    Brooklyn Nets

    V

  • New York Knicks

    112

    -

    95

    Toronto Raptors

    D

  • Toronto Raptors

    128

    -

    114

    Miami Heat

    V

  • Toronto Raptors

    121

    -

    95

    Miami Heat

    V

  • Boston Celtics

    115

    -

    101

    Toronto Raptors

    D

Face-à-face

Cleveland CavaliersCLE

Derniers matches

Toronto RaptorsTOR

2

Victoires

3

Victoires

  • Toronto Raptors

    110

    -

    99

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    113

    -

    126

    Toronto Raptors

  • Cleveland Cavaliers

    101

    -

    112

    Toronto Raptors

  • Toronto Raptors

    108

    -

    131

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    132

    -

    126

    Toronto Raptors

576

Points obtenus

582