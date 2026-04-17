Comment se procurer des billets pour le match Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors : Playoffs de la NBA, tarifs et autres informations utiles

Les Cleveland Cavaliers reçoivent les Toronto Raptors à la Rocket Arena de Cleveland, le samedi 18 avril, pour un premier tour de Conférence Est qui s’annonce physiquement intense.
Cleveland a conclu la saison régulière à la 4e place de la Conférence Est avec un solide bilan de 52 victoires pour 30 défaites, manquant de peu le top 3. Toronto a pris la 5e position (46-36) grâce à une belle remontée finale, évitant ainsi le tournoi de barrage et validant ce rendez-vous avec les Cavs.
GOAL vous indique où les acheter et à quel prix ils se négocient actuellement sur le marché.
Combien coûtent les billets pour ce match des playoffs ?
Les tarifs en phase finale sont nettement plus élevés que la moyenne de la saison régulière, et les frais de déplacement à l’étranger pour les matchs à Toronto représentent un surcoût pour les fans qui traversent la frontière.
À la Rocket Arena de Cleveland, les places pour le Match 1 démarrent actuellement autour de 42 $. Pour le Match 3 à la Scotiabank Arena de Toronto, les tarifs sont plus élevés, avec un prix d’entrée à partir de 83 $.
Les principaux facteurs d’évolution des tarifs sont les suivants :
- Catégorie de places : les places situées tout en haut des tribunes sont les plus abordables, tandis que les billets au bord du terrain à la Rocket Arena pour le premier match de la série atteignent actuellement 3 200 $.
- Si la série revient à Cleveland pour un match décisif (5^e ou 7^e), les prix de revente sur les plateformes secondaires s’envoleront.
- Demande du marché : Toronto et Cleveland affichent une culture basket très forte. L’ambiance « Jurassic Park » des Raptors et la soif de titre des supporters des Cavaliers font de ces billets parmi les plus difficiles à obtenir de la Conférence Est.
Équipe
Arena
Fourchette de prix d’entrée
New York Knicks
Madison Square Garden
280 $ - 950 $+
Boston Celtics
TD Garden
195 $ – 850 $+
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
215 $ – 800 $+
Raptors de Toronto
Scotiabank Arena
83 $ – 680 $+
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
110 $ – 540 $+
Cleveland Cavaliers
Rocket Arena
40 $ – 70 $+