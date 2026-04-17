Comment se procurer des billets pour le match Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors : Playoffs de la NBA, tarifs et autres informations utiles

Les Cleveland Cavaliers reçoivent les Toronto Raptors à la Rocket Arena de Cleveland, le samedi 18 avril, pour un premier tour de Conférence Est qui s’annonce physiquement intense.

Cleveland a conclu la saison régulière à la 4e place de la Conférence Est avec un solide bilan de 52 victoires pour 30 défaites, manquant de peu le top 3. Toronto a pris la 5e position (46-36) grâce à une belle remontée finale, évitant ainsi le tournoi de barrage et validant ce rendez-vous avec les Cavs.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix ils se négocient actuellement sur le marché.

Combien coûtent les billets pour ce match des playoffs ?

Les tarifs en phase finale sont nettement plus élevés que la moyenne de la saison régulière, et les frais de déplacement à l’étranger pour les matchs à Toronto représentent un surcoût pour les fans qui traversent la frontière.

À la Rocket Arena de Cleveland, les places pour le Match 1 démarrent actuellement autour de 42 $. Pour le Match 3 à la Scotiabank Arena de Toronto, les tarifs sont plus élevés, avec un prix d’entrée à partir de 83 $.

Les principaux facteurs d’évolution des tarifs sont les suivants :

Catégorie de places : les places situées tout en haut des tribunes sont les plus abordables, tandis que les billets au bord du terrain à la Rocket Arena pour le premier match de la série atteignent actuellement 3 200 $.

Si la série revient à Cleveland pour un match décisif (5^e ou 7^e), les prix de revente sur les plateformes secondaires s’envoleront.

Demande du marché : Toronto et Cleveland affichent une culture basket très forte. L’ambiance « Jurassic Park » des Raptors et la soif de titre des supporters des Cavaliers font de ces billets parmi les plus difficiles à obtenir de la Conférence Est.

Équipe Arena Fourchette de prix d’entrée New York Knicks Madison Square Garden 280 $ - 950 $+ Boston Celtics TD Garden 195 $ – 850 $+ L.A. Lakers Crypto.com Arena 215 $ – 800 $+ Raptors de Toronto Scotiabank Arena 83 $ – 680 $+ Oklahoma City Thunder Paycom Center 110 $ – 540 $+ Cleveland Cavaliers Rocket Arena 40 $ – 70 $+

Heure du coup d’envoi du match Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors

NBA Playoffs Rocket Arena

Actualités des équipes et compositions

Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors compositions CLE - Équipe de départ Remplaçants TOR - Équipe de départ Remplaçants

Forme

CLE - Forme Tout Cleveland Cavaliers 130 - 117 Washington Wizards V

Atlanta Hawks 124 - 102 Cleveland Cavaliers D

Cleveland Cavaliers 122 - 116 Atlanta Hawks V

Memphis Grizzlies 126 - 142 Cleveland Cavaliers V

Cleveland Cavaliers 117 - 108 Indiana Pacers V TOR - Forme Tout Toronto Raptors 136 - 101 Brooklyn Nets V

New York Knicks 112 - 95 Toronto Raptors D

Toronto Raptors 128 - 114 Miami Heat V

Toronto Raptors 121 - 95 Miami Heat V

Boston Celtics 115 - 101 Toronto Raptors D

Face-à-face